Глава ОКР Александр Жуков прокомментировал решение не отправлять игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

«Мое глубокое убеждение, что на Олимпиаде должны участвовать все сильнейшие спортсмены во всех видах спорта. Хоккей – это главный турнир, и без НХЛ это невозможно сделать. По понятным причинам многие лучшие игроки выступают в НХЛ.

У нас, благодаря сильному чемпионату , ситуация немного другая. Мы в любом случае в Южную Корею отправим сильную команду, но хотелось бы, чтобы турнир получился полноценным, с участием энхаэловцев», – сказал Жуков.

Павел Колобков: «Ценность олимпийских медалей, и особенно золотых, без игроков НХЛ нисколько не уменьшится»