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    Александр Жуков: «Россия пошлет на Олимпиаду сильную хоккейную сборную, но хочется, чтоб турнир был полноценным»

    Теги сборная России НХЛ Александр Жуков КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Глава ОКР Александр Жуков прокомментировал решение НХЛ не отправлять игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 

    «Мое глубокое убеждение, что на Олимпиаде должны участвовать все сильнейшие спортсмены во всех видах спорта. Хоккей – это главный турнир, и без НХЛ это невозможно сделать. По понятным причинам многие лучшие игроки выступают в НХЛ.

    У нас, благодаря сильному чемпионату КХЛ, ситуация немного другая. Мы в любом случае в Южную Корею отправим сильную команду, но хотелось бы, чтобы турнир получился полноценным, с участием энхаэловцев», – сказал Жуков. 

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