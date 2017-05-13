Нападающий «Вашингтона» поделился мыслями о своей игре в плей-офф.

– Мы проиграли, так что… Не могу сказать, что сыграл хорошо. Все сыграли плохо, и я тоже. Как сказать… Мы не добились результата. Это главное.

Изменения в звеньях делались для того, чтобы добиться результата. И это сработало, мы сравняли счет в серии. Все четыре звена играли хорошо. Но в седьмом матче мы не добились своего.

– Перевод в третье звено как-то связан с вашей травмой?

– Нет.

– Будете смотреть матчи плей-офф?

– Скорее всего, нет. Посмотрю результаты, кто выиграл, кто нет, – сказал хоккеист.

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