Александр Овечкин: «Все сыграли плохо, и я тоже. «Вашингтон» не добился результата»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мыслями о своей игре в плей-офф.
– Мы проиграли, так что… Не могу сказать, что сыграл хорошо. Все сыграли плохо, и я тоже. Как сказать… Мы не добились результата. Это главное.
Изменения в звеньях делались для того, чтобы добиться результата. И это сработало, мы сравняли счет в серии. Все четыре звена играли хорошо. Но в седьмом матче мы не добились своего.
– Перевод в третье звено как-то связан с вашей травмой?
– Нет.
– Будете смотреть матчи плей-офф?
– Скорее всего, нет. Посмотрю результаты, кто выиграл, кто нет, – сказал хоккеист.
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