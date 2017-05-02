Бывший защитник «Питтсбурга» Пол Коффи заявил, что лига должна рассмотреть действия форварда Александра Овечкина в моменте с травмой Сидни Кросби в третьем матче серии плей-офф (2:3 ОТ, 1-2).

Кросби пропустит четвертый матч серии из-за сотрясения мозга после удара в голову от защитника Мэтта Нисканена, который не будет наказан за свой прием.

«Сида ударили дважды. Все упускают из вида удар клюшкой от Овечкина – по шее и по голове Кросби.

Когда Сидни падал, это (движение Овечкина – прим. Sports.ru) могло стать первым ударом, который повредил ему.

Никто не знает и никто не говорит об этом. Это был жестокий удар с двух рук со стороны Овечкина, когда Кросби шел на ворота.

Удар Нисканена – это называют игровым эпизодом – я понимаю. Это была реакция. Не думаю, что он делал это умышленно. Сидни вроде как падал на него.

Лиге нужно обратить внимание на действия Овечкина. Я не имею ничего против Алекса, он классный игрок. Но лига должна смотреть на такие вещи. Мы не знаем, отключился ли Сид, падая. Кросби – единственный, кто это знает.

Салливан не стал зацикливаться на этой теме. Пришло время – преодолеть такой момент. Есть не так много команд, которые могут идти дальше, потеряв своего лучшего игрока», – сказал Коффи в эфире Sportsnet 590 The Fan.

«Вашингтон» сломал Кросби и затащил один матч. Интрига?