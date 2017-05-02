Мэтт Нисканен: «Я не хотел бить Кросби в голову»
Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен прокомментировал эпизод, в котором форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму.
«Я не собирался бить Кросби в голову. Посмотрел повторы этого момента. В замедленном действии это выглядит действительно ужасно. Я попал ему в голову. Думаю, он хотел бросать по воротам. Он согнулся и наклонился ко льду. В этот момент моя клюшка и попала ему в голову.
Все произошло быстро, я не хотел этого. Даже не пытался применять большую силу. Думал, что удар придется где-то на уровне его руки. А он пригнулся», – сказал Нисканен.
Кросби получил травму после удара по голове, нанесенного Нисканеном, в третьем матче второго раунда плей-офф (2:3 ОТ, 2–1 в серии).
Нисканен за свое нарушение получил 5+10 минут штрафа.
В текущем Кубке Стэнли на счету Кросби 10 (4+6) очков. Посмотреть полную статистику форварда можно здесь.
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