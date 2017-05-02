Защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен прокомментировал эпизод, в котором форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби получил травму.

«Я не собирался бить Кросби в голову. Посмотрел повторы этого момента. В замедленном действии это выглядит действительно ужасно. Я попал ему в голову. Думаю, он хотел бросать по воротам. Он согнулся и наклонился ко льду. В этот момент моя клюшка и попала ему в голову.

Все произошло быстро, я не хотел этого. Даже не пытался применять большую силу. Думал, что удар придется где-то на уровне его руки. А он пригнулся», – сказал Нисканен.

Кросби получил травму после удара по голове, нанесенного Нисканеном, в третьем матче второго раунда плей-офф (2:3 ОТ, 2–1 в серии).

Нисканен за свое нарушение получил 5+10 минут штрафа.

В текущем Кубке Стэнли на счету Кросби 10 (4+6) очков. Посмотреть полную статистику форварда можно здесь.