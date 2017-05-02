Главный тренер сборной России Олег Знарок высказался относительно расширенного состава команды на .

О Радулове

«Александра мы пригласили на чемпионат, он не приехал. Мы собрались по другому поводу, лишние вопросы не планируем обсуждать. Здесь все ребята – бойцы, они будут грызть лед. Они будут биться за медали. Таких вопросов больше не задавайте».

О трудностях в подготовке к

«Это будет видно по окончании турнира. Мы русские люди, готовы к любой ситуации. Много чего беспокоит, но я не хочу это обсуждать».

О составе

«Считаем, что это лучшие хоккеисты, которые едут бороться за золото. Настроение великолепное, работу провели хорошую. Все зависит только от нас.

Из игроков ни на кого сейчас не рассчитываем. Пока рассчитываем на своих игроков. А там идет плей-офф»

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