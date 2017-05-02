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    Олег Знарок: «Радулов? Таких вопросов больше не задавайте. Здесь все ребята – бойцы, будут грызть лед»

    Теги сборная России Монреаль Александр Радулов НХЛ Олег Знарок ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок высказался относительно расширенного состава команды на ЧМ-2017.

    О Радулове

    «Александра мы пригласили на чемпионат, он не приехал. Мы собрались по другому поводу, лишние вопросы не планируем обсуждать. Здесь все ребята – бойцы, они будут грызть лед. Они будут биться за медали. Таких вопросов больше не задавайте».

    О трудностях в подготовке к ЧМ-2017

    «Это будет видно по окончании турнира. Мы русские люди, готовы к любой ситуации. Много чего беспокоит, но я не хочу это обсуждать».

    О составе

    «Считаем, что это лучшие хоккеисты, которые едут бороться за золото. Настроение великолепное, работу провели хорошую. Все зависит только от нас.

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