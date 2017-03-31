Нападающий «Монреаля» рассказал, почему он не сыграл на ЧМ-2016 в России и на Кубке Мира в Канаде.

– Пока вы были в Нью-Йорке, у сборной России был тренировочный лагерь перед .

– Сложная была ситуация. ЦСКА проиграл «Магнитке» в седьмом матче финала Кубка Гагарина, и наш ассистент главного тренера, который также был помощником тренера сборной России, сказал нескольким игрокам, что у нас есть неделя на отдых, что нам потом позвонят и скажут, когда начнется сбор.

Так что я провел семь дней в Москве и никуда не ездил. А потом никто не позвонил и не написал мне. Кроме того, в финале, прямо перед первой игрой, я травмировал пах. На последней тренировке я получил повреждение и вынужден был играть через боль, получая лечение, делая болеутоляющие уколы. Это был финал, и я не собирался пропускать его.

Мой агент позвонил мне и сказал, что он может организовать несколько встреч, потому что в то время команды из действительно хотели, чтобы я показал свою заинтересованность. Они не хотели просто разговаривать по телефону. Если они ведут дела, то хотят видеть меня, мое лицо.

Я был открыт для переговоров. В тот момент я знал, что не сыграю на из-за травмы. Так что я приобрел билеты и сел на самолет. Предполагалось, что меня не будет четыре дня.

Я сидел в самолете, и, когда мы собирались взлететь, мне позвонил помощник генерального менеджера сборной России Алексей Жамнов. Он сказал, что я должен быть в тренировочном лагере через два дня. Я ответил, что через два дня не могу, сказал, что смогу через пять дней, потому что я на пути в Штаты, чтобы встретиться с людьми. Я сказал, что не могу изменить этого.

Ожидал, что за семь дней мне сообщат о расписании. Уже после этого я организовал встречи. Сколько мне нужно было ждать? У меня не было контракта, и все в России знали, что я хочу вернуться в . Меня спрашивали об этом весь сезон, я весь год говорил об этом. ЦСКА предложил мне продлить контракт, и я отказался. Они знали, об этом сообщалось.

После того как я вернулся, я сразу отправился в расположение сборной. И никто не сказал мне, что это такая большая проблема, до тех пор пока в СМИ не написали: «Радулов ведет себя плохо, он сам по себе».

Я извинился перед главным тренером, что отсутствовал два дня. Но я был травмирован, и они знали это. В газетах писали о моем повреждении, об МРТ, о том, что доктора сказали, что, чтобы восстановиться от травмы, мне нельзя ничего делать три недели.

И все же меня заставили выйти на лед, они хотели, чтобы я попробовал. Я не тренировался 10 дней и не чувствовал себя плохо, когда вышел на лед. Но когда я стал больше выкладываться, играть 3 на 3, вступать в контакт, я понял, что не могу этого делать. Никто и слушать меня не хотел, потому что они хотели, чтобы я был в команде.

Я сказал: «Да ладно вам, послушайте, я не могу играть. Если я буду играть, станет только хуже. Мне придется перенести операцию, и на восстановление уйдет 4-5 месяцев. У меня нет контракта, я не смогу пройти предсезонку. Мне не 20, а 30 лет, я рискую пропустить сезон, учитывая, что клубы определяются с игроками летом. Если я буду травмирован, никто не будет вести со мной переговоры летом».

– По этой причине вас не вызвали на мира?

– Не знаю, никто после этого со мной не говорил. Я был с командой до начала чемпионата мира, они пытались лечить меня. Но все было предельно просто: врачи сказали – мне нужен отдых. Я ничего не мог поделать. Мышцам нужно было восстановиться. Вот и все.

Они пытались надавить, но я сказал, что не могу играть. Сказал, что могу попробовать, но в чем смысл? Если я сыграю матч, и потом мне придется прекратить выступление из-за травмы, а они будут в плохом положении – после заявки можно добавлять только трех игроков.

– Почему они рисковали с травмированным игроком вместо того, чтобы взять здорового?

– Они хотели, чтобы я играл. Я сказал, что тоже хочу этого, но не могу. Если я не готов на 100%, то на льду я буду сомневаться в себе. Я сказал, что это не про меня, потому что я не знаю, как играть не на 100%. Они были в бешенстве и приняли такое решение по Кубку мира.

Конечно, я был расстроен. Не буду скрывать, я хотел попасть на этот турнир, но это зависело не от меня. Я не могу влезть к ним в головы и понять, о чем они думали, чего ждали.

Но я был рад видеть, что сборная играла в довольно хороший хоккей на Кубке мира. Я все равно болел за них, потому что у меня много друзей в команде.

Они также не взяли Илью Ковальчука. Парень играет на каждом турнире, всегда приезжает на все чемпионаты мира, а они не взяли его, – сказал Радулов.