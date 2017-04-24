Нападающий «Монреаля» заявил, что хочет остаться в команде на будущий сезон.

– Вы сейчас встречались с генмеджером Бержевеном. Обсудили новый контракт?

– Да, конечно (улыбается). Нет, мы об этом особо не говорили. Мы понимаем друг друга. Я благодарен Марку, что он дал мне возможность вернуться в НХЛ, лучшую лигу мира. Мне нравится «Монреаль». Больше особо сказать ничего не могу, будем двигаться шаг за шагом. Бержевен поговорит с моим агентом, дальше посмотрим.

– Можно ли сказать, что «Монреаль» – лучший вариант для заключения многолетнего контракта?

– Естественно, хотелось бы контракт больше, чем на год.

– «Монреаль» – приоритетный вариант для вас?

– Сейчас да, это моя команда. Дайте Марку время, думаю, они что-то придумают.

– Не думали о том, чтобы дождаться 1 июля и посмотреть, какие будут предложения от других команд?

– Нет. Я еще даже не говорил со своим агентом, еще рано. Если предложение клуба будет хорошим и для меня, и для «Монреаля», нам не придется ждать 1 июля. Если все хорошо, зачем искать что-то лучше? – сказал Радулов.

30-летний форвард также подтвердил, что не сыграет в составе сборной России на .