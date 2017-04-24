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    Александр Радулов: «Монреаль» – приоритетный вариант. Естественно, хотелось бы контракт больше, чем на год»

    Теги сборная России Монреаль Александр Радулов НХЛ ЧМ-2017 Марк Бержевен

    Нападающий «Монреаля» Александр Радулов заявил, что хочет остаться в команде на будущий сезон.

    – Вы сейчас встречались с генмеджером Бержевеном. Обсудили новый контракт?

    – Да, конечно (улыбается). Нет, мы об этом особо не говорили. Мы понимаем друг друга. Я благодарен Марку, что он дал мне возможность вернуться в НХЛ, лучшую лигу мира. Мне нравится «Монреаль». Больше особо сказать ничего не могу, будем двигаться шаг за шагом. Бержевен поговорит с моим агентом, дальше посмотрим.

    – Можно ли сказать, что «Монреаль» – лучший вариант для заключения многолетнего контракта?

    – Естественно, хотелось бы контракт больше, чем на год. 

    – «Монреаль» – приоритетный вариант для вас?

    – Сейчас да, это моя команда. Дайте Марку время, думаю, они что-то придумают.

    – Не думали о том, чтобы дождаться 1 июля и посмотреть, какие будут предложения от других команд?

    – Нет. Я еще даже не говорил со своим агентом, еще рано. Если предложение клуба будет хорошим и для меня, и для «Монреаля», нам не придется ждать 1 июля. Если все хорошо, зачем искать что-то лучше? – сказал Радулов.

    30-летний форвард также подтвердил, что не сыграет в составе сборной России на ЧМ-2017.

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