Форварды Дмитрий Кугрышев и Семен Кошелев перейдут из московского ЦСКА в «Авангард» в результате обмена на форварда Антона Бурдасова, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к омскому клубу.

В прошедшем регулярном чемпионате 25-летний нападающий провел за «Авангард» 35 матчей и набрал 25 (17+8) очков.

На счету хоккеиста также 11 игр в плей-офф минувшего сезона. В этих матчах он набрал 6 (4+2) очков.

27-летний Кугрышев набрал 25 (12+13) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и еще 1 (0+1) в 2 матчах Кубка Гагарина.

21-летний Кошелев набрал 15 (4+11) очков в 27 играх регулярного чемпионата и сыграл 1 матч в Кубке Гагарина.