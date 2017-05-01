Капризов перешел в ЦСКА
Форвард Кирилл Капризов стал игроком ЦСКА, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе московского клуба.
За права на Капризова «Салават Юлаев», в котором игрок провел минувший сезон, получил денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что вопрос о переходе Капризова решал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
20-летний Капризов играл за «Салават» с 2016 года, в сезоне-2016/17 форвард провел 54 игры за уфимский клуб и набрал 45 (23+22) очков.
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