Капризов перешел в ЦСКА

Форвард Кирилл Капризов стал игроком , сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе московского клуба.

За права на Капризова , в котором игрок провел минувший сезон, получил денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что вопрос о переходе Капризова решал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

20-летний Капризов играл за «Салават» с 2016 года, в сезоне-2016/17 форвард провел 54 игры за уфимский клуб и набрал 45 (23+22) очков.

Почему Капризов дико крут