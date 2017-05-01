Стал известен размен компенсации, которую выплатил «Сибири» за переход трех нападающих – Максима Шалунова, и Константина Окулова.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА перечислил новосибирцам суммарно 425 миллионов рублей компенсации. Кроме того, в «Сибирь» перешел нападающий Александр Шаров.

Перед обменом Шалунов, Шумаков и Окулов заключили трехлетние контракты.