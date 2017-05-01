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    «СЭ»: «Сибирь» получила от ЦСКА 425 млн рублей за Шалунова, Шумакова и Окулова

    Теги Сибирь ЦСКА КХЛ Максим Шалунов Сергей Шумаков Константин Окулов

    Стал известен размен компенсации, которую ЦСКА выплатил «Сибири» за переход трех нападающих – Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова.

    По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА перечислил новосибирцам суммарно 425 миллионов рублей компенсации. Кроме того, в «Сибирь» перешел нападающий Александр Шаров.

    Перед обменом Шалунов, Шумаков и Окулов заключили трехлетние контракты.

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