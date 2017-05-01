ЦСКА заплатил 80 миллионов рублей за Капризова

Стал известен размер компенсации, полученной за нападающего Кирилла Капризова.

Хоккеист стал игроком , который заплатил уфимскому клубу 80 миллионов рублей.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провел 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка. На счету хоккеиста 5 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 3 (3+0) очка.

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