ЦСКА заплатил 80 миллионов рублей за Капризова
Стал известен размер компенсации, полученной «Салаватом Юлаевым» за нападающего Кирилла Капризова.
Хоккеист стал игроком ЦСКА, который заплатил уфимскому клубу 80 миллионов рублей.
В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провел 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка. На счету хоккеиста 5 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 3 (3+0) очка.
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