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    ЦСКА заплатил 80 миллионов рублей за Капризова

    Теги Салават Юлаев ЦСКА переходы КХЛ Кирилл Капризов

    Стал известен размер компенсации, полученной «Салаватом Юлаевым» за нападающего Кирилла Капризова.

    Хоккеист стал игроком ЦСКА, который заплатил уфимскому клубу 80 миллионов рублей.

    В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провел 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка. На счету хоккеиста 5 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 3 (3+0) очка.

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