Спортивные федерации Башкирии проведут митинг против финансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»

В субботу, 8 апреля, в Уфе состоится митинг с участием спортивных федерации Башкирии, которые недовольны принципом государственного финансирования спорта в республике.

Администрация города согласовала проведение митинга на площади перед Дворцом спорта. Принять участие в мероприятии планируют представители десяти спортивных федераций – дзюдо, волейбола, каратэ, горнолыжного спорта, американского футбола, дартса, хоккея с шайбой, тхэквондо, лыжных гонок, конькобежного спорта и шорт-трека.

«Заявлено 150 человек, но, думаю, будет больше.

и «Уфа» получают на двоих 4,5 миллиарда рублей, а годовой бюджет министерства спорта республики «чисто на спорт» – 500 миллионов рублей. Получается один к девяти.

Мы два года пытаемся попасть на прием к Рустэму Хамитову. Он здорово сказал, молодец, но через две недели он сказал другое: «Салават Юлаев» мы будем финансировать в полном объеме».

Где правда – в первом варианте или во втором? Мы хотим это у него спросить», – объяснил член инициативной группы, президент Федерации конькобежного спорта и шорт-трека Башкирии Андрей Гладышев.

По словам Гладышева, годовой бюджет возглавляемой им федерации составляет 800 тысяч рублей.

«Уфа» и «Салават Юлаев» не финансируются напрямую государством. «Уфа» получает помощь из проправительственного Фонда социальных целевых программ. Спонсором «Салавата» является «Башнефть».

Бюджет «Уфы» в этом сезоне эксперты оценивали примерно в 1 миллиард рублей, «Салавата» – в 2,5 миллиарда.