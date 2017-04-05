Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объяснил позицию лиги по Олимпиаде в Южной Корее.

– Многие верят, что дверь еще не закрыта, что у кого-то – МОК, ИИХФ или профсоюза игроков – есть шанс предложить что-то, что заинтересует НХЛ.

– Не думаю, что это так. Мы давно дали понять, что клубам надоело останавливать чемпионат на три недели ради Олимпиады. Особенно если при этом надо лететь через полмира.

Мы делали это 5 раз, то есть нельзя сказать, что мы не старались принять Олимпиаду. Но это не только не помогло хоккею – особенно в Северной Америке, это еще и вредит нашему хоккейному сезону: падает соревновательность, календарь ужимается, игроки получают травмы. Даже на Играх в Сочи 4 хоккеиста получили травмы и выбыли до конца сезона. Так что мы не стремились к переговорам и не стремимся к ним сейчас.

В каком-то смысле все это началось из-за МОК, когда они сказали, что не хотят покрывать расходы на поездку на Игры. Многие клубы, которые к тому еще не определились ехать на Олимпиаду или нет, сказали: подождите-ка, если МОК не ценит наш вклад, не ценит, что мы одалживаем хоккеистов с контрактами, которые стоят 3 млрд долларов, что мы прерываем чемпионат в очень важное время года, то зачем тогда мы это делаем?

Потом МОК и ИИХФ согласились оплатить расходы на поездку в Корею – при этом ИИХФ взяла бы деньги, которые предназначались на развитие хоккея.

Еще мы хотели проводить Кубок мира каждые 4 года – следующий намечался на 2020 год. В ноябре 2016-го мы сказали профсоюзу игроков: нет смысла проводить Кубок мира-2020, если осенью 19-го НХЛ и Ассоциация игроков может объявить о выходе из коллективного соглашения осенью 2020-го.

Так что мы предложили, чтобы и мы, и они отказались от этого права или перенести время выхода из CBA. Потому что Кубок мира-2004 из-за локаута в 2004-м не был особо успешен. Но это не было пунктом в переговорах.

Знаете, если бы я пошел к владельцам команд и сказал: у нас не будет конфликта с профсоюзом определенное время – и при этом будет насыщенный международный календарь: Олимпиады, два Кубка мира, два Кубка Райдера. Возможно, тогда владельцы клубов бы сказали, что, может, и имеет смысл поехать на Игры, хотя нам и не нравится останавливать чемпионат. Но наше предложение не нашло отклика.

– То есть Дон Фер отказался продлевать коллективное соглашение?

– По сути он сказал, что ему ни интересно ни одно из наших предложений. На прошлой неделе профсоюз сказал: мы не ведем переговоры, мы ничего не предлагаем – у нас есть право ехать на Олимпиаду. По-моему, это преувеличение. После этого и после слов мистера Баха, что если НХЛ не поедет в Корею, то она не поедет и в Китай, мы сказали окей, зачем тогда тянуть? Надо объявить о своем решении и сосредоточиться на плей-офф.

– От МОК вы хотели получить право использовать их лого, права на видео – какие-то вещи, которые можно монетизировать, верно?

– Факт в том, что нам нельзя делать промоушен нашего участия в Олимпиаде. Мы даже не могли разместить у себя победный гол Сидни Кросби в Ванкувере.

– Почему пункт об Олимпиадах не включен в коллективное соглашение?

– Не помню, упоминалась ли Олимпиадах в последнем раунде переговоров тогда, но предполагаю, что если это так важно для игроков, профсоюз должен был настоять на его включении в CBA. Потому что в предыдущем коллективном соглашении он был.

– То есть из нового коллективного соглашения этот пункт убрали?

– Его там нет.

– Дон Фер считал, что это не проблема.

– Ошибочное предположение.

– Многие болельщики критикуют НХЛ за отказ участвовать в Олимпиаде, они не считают перерыв в чемпионате проблемой.

– Не знаю, как они могут говорить такое. Мы выбиваемся из ритма, в некоторых городах нет матчей почти целый месяц. Не можем ничего выкладывать на официальном сайте НХЛ. И кто-то из команд отправляет на Игры 10 игроков, кто-то – 1-2 игроков. Потом какие-то команды более уставшие, какие-то – более отдохнувшие, – сказал Беттмэн в программе Prime Time Sports в эфире Sportsnet 590 The Fan.

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