Гэри Беттмэн: «Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига предлагала МОК проводить олимпийский хоккейный турнир в рамках летних Игр.
«Клубы НХЛ не захотели участвовать в Олимпиаде. Мы говорили об этом несколько месяцев, если не лет. Все, что мы сделали сегодня – подтвердили это намерение.
Много рассуждают о том, что нам интересно международное продвижение. Это так, но не за счет потери трех недель каждые 4 года. Мы организуем матчи в Швеции, в Китае. Есть много возможностей выйти на международный уровень, которые не будут заставлять нас закрываться в середине сезона, чтобы поехать на Олимпиаду.
Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово. Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, потому что это не повлияло бы на наш сезон. А сейчас наши клубы не хотят прерывать его, не говоря уже о ситуации, когда нам не дают возможности для продвижения нашего присутствия.
Кстати, я разговаривал с представителями двух-трех европейских лиг, и они сказали мне, что надеются на нашу поездку на Олимпиаду. Я спросил: «Почему?». Они сказали, что если не поедем мы, то на Играх будут их игроки, и это нанесет удар по их сезону», – заявил Беттмэн.
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