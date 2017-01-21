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    НХЛ. «Даллас» против «Вашингтона», «Миннесота» – «Анахайм» и другие матчи

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    В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 11 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Виннипег – Сент-Луис
    Дата проведения
    21 января, 23.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео

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    Коламбус – Каролина
    Дата проведения
    22 января, 01.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео

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    Торонто – Оттава
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Монреаль – Баффало
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Айлендерс – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Филадельфия – Нью-Джерси
    Дата проведения
    22 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    22 января, 04.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

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    Даллас – Вашингтон
    Дата проведения
    22 января, 04.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

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    Миннесота – Анахайм
    Дата проведения
    22 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Калгари – Эдмонтон
    Дата проведения
    22 января, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео

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    Сан-Хосе – Колорадо
    Дата проведения
    22 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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