Почему капли и спреи от насморка вызывают зависимость? А простуду они вообще лечат?

Как побороть привыкание, если уже «подсел».

Апчхи! Сезон простуд не щадит никого, и люди начинают активно применять лекарства. Когда насморк замучал, в ход идут сосудосуживающие капли и спреи. Они быстро снимают заложенность, помогают нормально дышать и избавляют от раздражающей необходимости сморкаться.

Только вот капли и спреи не так просты, как может показаться на первый взгляд. Основная проблема таких препаратов в том, что они незаметно могут привести к настоящей лекарственной зависимости, от которой многие не могут избавиться годами. Разобрались, почему люди привыкают к каплям и спреям для носа, как эти лекарства помогают в лечении респираторных инфекций и как лечить насморк правильно.

Насморк может появиться по разным причинам, практически в любом случае сосудосуживающие капли и спреи помогут с ним справиться

Насморк – защитный рефлекс. Когда на слизистую оболочку носа попадают вирусы, бактерии, аллергены или другие раздражители (например, холодный воздух), организм пытается их выгнать и для этого расширяет сосуды. Благодаря этому, к слизистой носа приливает много крови, а вместе с ней иммунные клетки, медиаторы воспаления и другие вещества – все необходимое, чтобы устранить инфекцию или раздражение.

Расширенные сосуды ощущаются как отек: слизистая оболочка раздувается и перекрывает носовые ходы, воздух проникает с трудом. Из-за отека усиливается выделение носовой слизи – она нужна, чтобы вымыть чужаков. Это естественные механизмы иммунной защиты.

Деконгестанты, они же сосудосуживающие средства, созданы, чтобы уменьшить отек и таким образом облегчить дыхание. Это их единственная задача, на причину насморка, то есть на аллергию, вирусную или бактериальную инфекцию они не влияют. По сути, такие препараты только временно облегчают неприятный симптом.

Среди распространенных действующих компонентов современных сосудосуживающих лекарств для носа – нафазолин, оксиметазолин, ксилометазолин, фенилэфрин. Именно благодаря им люди могут дышать даже во время сильного насморка. Причем эффект наступает почти сразу, в течение нескольких минут. Помимо основных компонентов, капли могут включать дополнительные ингредиенты, например, растительные экстракты, морскую воду.

В зависимости от продолжительности действия сосудосуживающие капли и спреи делят на три группы : 1) препараты, которые эффективны в течение 4-6 часов (нафазолин, фенилэфрин); 2) среднего действия – эффективны в течение 8–10 часов (ксилометазолин); 3) длительного действия – эффективны более 12 часов (оксиметазолин).

Сосудосуживающие капли и спреи не лечат простуду, но могут на время облегчить состояние

Сосудосуживающие препараты не лечат насморк и ОРВИ в целом. При респираторных вирусных инфекциях иммунная система самостоятельно борется с вирусом – в среднем ей достаточно 7-10 дней, чтобы поставить человека на ноги. В этой ситуации можно лишь помочь организму: соблюдать постельный режим и употреблять много жидкости. При бактериальной инфекции помогают антибиотики, а в случае аллергии отек проходит, если устранить аллерген или использовать антигистаминные препараты.

Несмотря на отсутствие лечебного эффекта, спреи и капли не такие уж и бесполезные: они облегчают симптомы при насморке, и дышать становится проще. Некоторые в первые дни болезни могут нормально спать только благодаря сосудосуживающим. О том, стоит ли прибегать к помощи препаратов, нужно говорить с лечащим врачом.

Капли и спреи могут назначить людям с:

– острым ринитом, то есть насморком – он может быть бактериальным, вирусным и аллергическим;

– синуситом;

– отитом.

Кроме того, без них не обойтись после операции в области носа.

Поскольку препараты от насморка действуют на организм в целом, применять их стоит не всем. Сосудосуживающие препараты могут быть противопоказаны взрослым при:

– хроническом повышенном давлении;

– некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях;

– сахарном диабете;

– проблемах со щитовидной железой;

– глаукоме;

– лечении некоторыми антидепрессантами.

Для детей сосудосуживающие капли и вовсе могут быть опасны. Все дело в способности действующих веществ проникать в головной мозг и серьезно угнетать многие процессы в организме: от дыхания до биения сердца. Однако таким эффектом обладают не все активные сосудосуживающие ингредиенты, в основном опасения врачей касаются нафазолина. Согласно рекомендациям американской службы по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), сосудосуживающие средства с нафазолином нельзя применять у детей до 12 лет.

В России производят детские капли с нафазолином, однако в инструкции предупреждают, что нужно использовать препараты с концентрацией действующего вещества не более 0,05% и только в возрасте от 1 года.

Влияние капель на здоровье детей в целом недостаточно изучено, поэтому некоторые врачи вовсе не рекомендуют применять сосудосуживающие препараты до 12 лет.

Сосудосуживающие капли могут еще сильнее раздражать слизистую оболочку носа, провоцируют хронический отек и лекарственную зависимость

Сосудосуживающие лекарства могут вызвать побочные эффекты. Среди распространенных нежелательных реакций – ощущение жжения, сухости и раздражения в носу, тахикардия и повышение давления, нарушение зрения, головная боль, беспокойство и проблемы со сном.

Уже в ХХ веке врачи засомневались в безопасности сосудосуживающих средств. В 1945 году стало известно, что после применения нафазолина может появиться заложенность носа, не связанная с изначальным заболеванием. Чуть позже ученые продвинулись в исследованиях и поняли , что если переборщить с деконгестантами, появится медикаментозный ринит. Его основной симптом – хроническая заложенность носа, вызванная воспалением слизистой. Также у человека могут появиться головная боль, бессонница и раздражительность.

Ученые до сих пор спорят о причинах, которые вызывают медикаментозный ринит. По мнению некоторых специалистов, спреи и капли подменяют собой норадреналин – вещество, которое регулирует тонус кровеносных сосудов. Если злоупотреблять сосудосуживающими, естественный механизм сужения выключается, и организм перекладывает эту задачу на помощника извне – на капли.

Препараты способны временно облегчить заложенность, но если превысить дозу или пользоваться ими дольше, чем следует, быстро развивается лекарственная зависимость. Отек пропадает на время действия препарата, но затем снова появляется. Так возникает острая необходимость постоянно использовать лекарства для носа – некоторые доходят до того, что закапывают нос каждый час.

Полушуточно пристрастие к сосудосуживающим каплям сравнивают с наркотической зависимостью. Мол, человек, подсевший на них, пойдет на все, чтобы достать «дозу» и сделать несколько заветных пшиков. Да, больные медикаментозным ринитом действительно могут вести себя странно. Ведь почти невозможно дышать из-за отека, а сон, настроение и работоспособность стремительно ухудшаются. К тому же появляется психологическая зависимость от капель – люди привыкают постоянно орошать нос препаратом, а еще делают баллончик с лекарством незаменимой частью жизни. Если его нет под рукой, возникает сильная тревога.

Что делать, чтобы не «подсесть» на спреи и капли. И как справиться с зависимостью, если она уже сформировалась

По мнению врачей, зависимость может сформироваться за неделю , поэтому важно осторожно относиться к препаратам и не принимать их без назначения. Существуют базовые правила безопасности:

– использовать капли и спреи не более 3-5 дней;

– выбирать спрей, а не капли, потому что с ним сложнее превысить дозировку;

– промывать нос солевыми растворами – часто этого достаточно, чтобы избавиться от насморка без сосудосуживающих.

Если деструктивное пристрастие к спреям или каплям уже возникло , стоит попробовать снизить дозу – сначала перейти на детскую, а потом постараться совсем отменить препарат. Чтобы облегчить состояние, можно почаще промывать нос солевыми растворами. Главное – перетерпеть сложный период отвыкания. Сначала будет казаться, что дышать невозможно, но спустя пару дней мучений слизистая адаптируется и дыхание восстановится.

Когда самостоятельно побороть зависимость не получается или терпеть нет никакой возможности, надо идти к врачу. Доктор подберет правильное лечение в зависимости от индивидуальной ситуации. Например, выпишет препараты, которые помогут постепенно отказаться от капель и восстановить слизистую носа. Согласно исследованиям, при хроническом рините эффективны стероидные спреи – они уменьшают отек слизистой, но не провоцируют медикаментозный ринит.

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Фото: Fotostand / K. Schmitt via www.i, Reporters/Global Look Press