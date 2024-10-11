Как поднять иммунитет взрослому?

Почему не стоит переусердствовать с «самопомощью».

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему горячий чай снимает первые признаки простуды? Все просто – напиток разгоняет кровь в нашем организме, а вместе с тем и помогает лейкоцитам, важнейшим клеткам иммунной системы, двигаться быстрее. Об этом и других способах укрепления иммунитета поговорим сегодня.

Что такое иммунитет и почему он снижается зимой и осенью

Иммунитет – это способность нашего организма отличать чужеродные клетки от своих. Он представляет собой целую биологическую систему органов и тканей, которая стоит на страже здоровья человека и защищает организм от вторжения бактерий и вирусов. Как только патогены проникают в организм, их замечают лимфоциты и производят антитела, которые нейтрализуют «чужаков». Но с наступлением осенне-зимнего периода иммунная система «дает слабину». Почему? По словам врача общей практики и эксперта бренда «Доктор Море» Марии Русиновой, это связано с тем, что наш организм, как и у всех живых существ – «солнцезависим». Ранняя весна и вторая половина осени – периоды коротких световых дней, когда мы испытываем дефицит витамина D.

«Мы и без того проводим большую часть времени в закрытых помещениях, поэтому неудивительно, что организм начинает испытывать острую нехватку «солнечного» витамина. В связи с этим идет цепная реакция – кальций не может усвоиться без витамина D, поэтому именно в этот период мы жалуемся на ноющую боль в коленях.

С наступлением «эпохи коронавируса» витамин D получил особую популярность, поскольку его участие в формировании иммунного ответа научно подтверждено . То есть он участвует в регуляции натуральных Т-киллеров (разновидность Т-лимфоцитов, распознающих чужеродные клетки) и помогает поддерживать цитокиновый баланс в норме, от которого зависит эффективность работы иммунитета. Все это повышает устойчивость организма к вирусам», – объясняет врач общей практики Мария Русинова.

Как проявляется снижение иммунитета

Слабая «оборона» организма проявляется хронической усталостью, сонливостью и слабостью. Это связано с тем, что в период короткого светового дня активизируется выработка мелатонина – гормона сна. При наличии солнечного света его синтез уменьшается и повышается с закатом. Осенью же, когда вдруг наступает вечная темень, гормон вырабатывается неравномерно – это ведет к тому, что именно ночной сон становится прерывистым и менее крепким. А недостаток сна напрямую влияет на работоспособность всего организма, в том числе и на его защитные функции.

Как укрепить иммунитет

По словам врача общей практики Марии Русиновой, иммунитет нельзя стимулировать – в здоровом организме он уже работает слаженно. Попытки его повысить могут спровоцировать борьбу иммунитета со всем, что он встретит в организме – а это прямой путь к цитокиновому шторму и аутоиммунным заболеваниям – состояниям, при которых защитные клетки организма атакуют здоровые ткани. Все, что мы можем, это поддерживать нормальную работу иммунной системы – на этот счет рекомендаций много, но врачи советуют следующее:

регулярно занимайтесь спортом и гуляйте на свежем воздухе – во время физической нагрузки кровь обогащается кислородом и увеличивается количество Т-киллеров, которые борются с различными вирусами. Все это снижает риск подхватить простуду в осенне-зимние заболевания. В целом, любая активность повышает сердцебиение и увеличивает кровообращение, а значит помогает организму быстрее справляться с вирусами;

правильно питайтесь – желудочно-кишечный тракт и иммунитет взаимосвязаны. Кишечная микрофлора препятствует проникновению в организм инфекций и первой берет на себя удар, если это все же произошло. Понятно, что не существует таких продуктов, которые бы предотвращали заражение вирусом, но сбалансированное питание – один из главных помощников иммунитета. Добавляйте в рацион белковые и кисломолочные продукты, цитрусовые, цельнозерновые, овощи и клетчатку.

включайте в рацион продукты, которые содержат цинк – например, морепродукты и зерновые. Дело в том, что природный антиоксидант участвует в синтезе белков, гормонов и аминокислот, а это ускоряет процессы заживления ран, регенерации и роста клеток. Исследования показывают , что важный элемент оказывает противовоспалительное действие, помогает укрепить иммунитет и бороться организму с инфекционными заболеваниями.

Как снизить нагрузку на иммунную систему

Чтобы помочь организму противостоять вирусам и облегчить работу иммунитета, не пренебрегайте этими простыми правилами:

регулярно проветривайте помещения и увлажняйте воздух;

избегайте места массового скопления людей, ну или хотя бы не попадайте в час-пик;

соблюдайте правила личной гигиены и чаще мойте руки, особенно после общественного транспорта;

не контактируйте с теми, кто простыл или болеет;

высыпайтесь и при первых симптомах заболевания разрешайте себе полноценно отдохнуть.

Помогают ли препараты поддерживать иммунитет

Начнем с того, что любые лекарственные препараты назначаются только профильным специалистом. То же самое касается и иммуностимуляторов, средств, усиливающих работу иммунной системы, – принимать их можно только по показаниям. Самостоятельный прием подобных препаратов может лишь навредить вашему здоровью.

«Большинство из нас питаются неправильно – это стандартная проблема большого мегаполиса. Ведь далеко не у всех есть возможность регулярно есть ту же свежую рыбу и морепродукты, как рекомендуют современные диеты. Отсюда и вытекает потребность в дополнительных источниках нутриентов, которые в том числе необходимы и для поддержания иммунитета. Но в этом аспекте необходимо быть крайне осторожным – ведь тот же переизбыток витамина С, например, может легко спровоцировать и обострить болезни ЖКТ», – отмечает врач общей практики Мария Русинова.

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Фото: pexels.com /Sandy Torchon, Ngô Trọng An, Alisa Anton, Blue Bird, ready made; vk.com/dr_sea

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