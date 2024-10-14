Диета на кашах: что это такое и как ей следовать
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Диету на гречке, рисе, овсянке, киноа или других крупах часто советуют тем, кто стремится похудеть. Говорят, что «неделя на гречке» поможет избавиться от налипших на боках килограммов, а заодно и «почистить» организм (что бы это ни значило). Из явных плюсов такой диеты – простота и низкая стоимость, кашу можно запарить с вечера и не тратиться на фрукты, овощи и стейки из красной рыбы. Именно этим многих и подкупает кашевая диета. В статье разобрались, можно ли на ней похудеть, и чем это обернется для здоровья.
Основы злаковых (кашевых) диет
Злаковая диета – режим питания, основанный на употреблении злаков в качестве основного источника питательных веществ. Обычно такая диета длится от нескольких дней до 2– 3 недель и предполагает, что человек ест только разные виды каш на воде, практически без соли, сахара, масла или других ингредиентов, которые могут разнообразить ее вкус.
Адепты таких диет утверждают, что питание преимущественно злаками – здоровое, потому что организм получает все необходимые нутриенты и не голодает, при этом сбрасывает вес. Длительное чувство насыщения обеспечивается за счет медленных углеводов и клетчатки, которые долго перевариваются, не приводят к скачкам сахара в крови, а заодно и закрывают потребность в перекусах. Так получается снизить общую калорийность рациона и похудеть.
Для диеты можно выбрать одну кашу, часто рекомендуют гречневую, или чередовать крупы между собой.
Примерный рацион на 7-дневной кашевой диете:
Понедельник – гречневая каша;
Вторник – пшенная каша;
Среда – геркулес;
Четверг – рис;
Пятница – перловая каша;
Суббота – кукурузная каша;
Воскресенье – гречневая каша.
Количество приемов пищи не ограничено, но, как правило, советуют есть не чаще 4–5 раз в день.
Виды диет на кашах
Существуют три основных вида диет на кашах: диета на неделю, диета на 10 дней и непродолжительная монодиета продолжительностью 3–6 дней.
Самая строгая – монодиета. На ней в течение дня можно употреблять только одну крупу, например, гречневую или рисовую. Кашу рекомендуют готовить особым способом: залить крупу кипятком и оставить на ночь. Из напитков разрешена в основном вода, кофе без молока или чай. При желании перед сном можно выпить стакан кефира. Обещают, что на такой диете можно потерять от 5 до 10 кг за 6 дней, но предупреждают, что выдержать ее довольно тяжело.
Диета «на неделю» подразумевает, что в течение 7 дней нужно есть только один вид крупы, за исключением последнего дня, когда крупы чередуются в разные приемы пищи. То есть, в понедельник можно есть только гречку, во вторник – геркулес, в среду – рис и так далее, а в воскресенье будет по-другому: на завтрак – гречка, на обед – геркулес, на ужин – рис. Крупы можно запарить на ночь или сварить, как обычно. Помимо каши, разрешено есть любые овощи и фрукты, кроме картофеля и бананов (адепты диеты утверждают, что они слишком калорийные). Обещают, что за неделю получится сбросить не меньше 4 кг.
Десятидневная диета – проходит практически так же, как семидневная: есть нужно разные крупы, а в последний день чередовать их в один день. В рацион также можно добавлять овощи и фрукты (картофель и бананы снова нельзя). Говорят, что на таком питании можно похудеть на 5–7 кг.
В чем польза злаков и диеты на кашах
Злаки – важный компонент здорового питания. Они содержат сложные углеводы, которые обеспечивают организм энергией, а также клетчатку, которая улучшает пищеварение, способствует снижению уровня холестерина и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Кроме того, злаки богаты витаминами группы B, железом, магнием и другими важными микроэлементами, которые укрепляют иммунитет, улучшают работу нервной системы и поддерживают здоровье сердца.
Злаковые продукты в рационе помогают в профилактике запоров, поддержании здорового веса, нормализуют обмен веществ. При этом они довольно сытные, благодаря чему надолго утоляют чувства голода.
Несмотря на все плюсы, злаковая диета не считается полезной и однозначно проигрывает хорошо зарекомендовавшему себя средиземноморскому типу питания. Все дело в разнообразии. В средиземноморской диете присутствуют не только злаки, но и большое количество овощей, фруктов, орехов, рыбы, оливкового масла, бобовых, которые покрывают потребности организма не только в углеводах, но и в жирах, белках, витаминах, минералах, антиоксидантах. Без этих компонентов невозможна нормальная работа организма.
Злаковая диета однообразна и не может обеспечить достаточным количеством белков, жиров, жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), в крупах их нет. Кроме того, исключать целые группы продуктов из рациона без врачебных показаний не рекомендуется. Есть риск не только недополучить ценные питательные элементы из пищи, но и серьезно подорвать здоровье.
Вред и противопоказания злаковой диеты
Помимо того, что злаковая диета не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, она не помогает похудеть в долгосрочной перспективе. Когда человек резко ограничивает калорийность рациона и питается в основном злаками, он поначалу быстро теряет вес, но это происходит в основном за счет потери воды и мышечной массы, а не жира. Как только диета заканчивается и человек возвращается к обычному питанию, организм, адаптировавшийся к дефициту калорий, начинает накапливать запасы жира более активно, что приводит к большему набору веса.
Этот процесс называется «эффектом йо-йо» – вес сначала быстро снижается, а затем снова возвращается, иногда даже с превышением начальных показателей. Поскольку злаковая диета не обеспечивает сбалансированного подхода к питанию, она может провоцировать такие циклы, в то время как упомянутая раньше средиземноморская диета, помогает поддерживать вес в стабильном состоянии на долгое время, без колебаний.
При непереносимости глютена, хронических заболеваниях пищеварительной системы, во время беременности и в период лактации, после перенесенной операции такое питание и вовсе запрещено, потому что может усугубить состояние и привести к дефициту важных питательных веществ.
Как правильно готовить крупы на злаковой диете
Чтобы каши из круп получались вкусными и полезными, следует соблюдать несколько основных правил.
Выбирать цельнозерновые крупы. Цельные злаки, такие как бурый рис, геркулес, гречка и киноа, содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, чем очищенные или рафинированные варианты.
Замачивать перед готовкой. Для уменьшения содержания фитиновой кислоты, которая снижает усвоение кальция, железа и магния, крупы рекомендуется замачивать на 6–8 часов перед приготовлением. Это также сокращает время варки.
Готовить на воде. Крупы при злаковой диете обычно готовят на воде без добавления масла, соли или сахара. Это помогает снизить калорийность и избежать лишних жиров в готовом блюде.
Соблюдать соотношение воды и крупы. Для разных круп соотношение воды может различаться. Например, для риса обычно используется 1 часть крупы к 2 частям воды, для гречки также 1:2, а для овсянки – 1:3. Рекомендации по приготовлению обычно указаны на этикетке.
Готовить на слабом огне. Крупы нужно варить на слабом огне, чтобы они постепенно впитывали воду и сохраняли свою текстуру и вкус.
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; Sonja Jordan, F. Hecker, Anatoly Prososov/Global Look Press