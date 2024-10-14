Диета на кашах: что это такое и как ей следовать

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Диету на гречке, рисе, овсянке, киноа или других крупах часто советуют тем, кто стремится похудеть. Говорят, что «неделя на гречке» поможет избавиться от налипших на боках килограммов, а заодно и «почистить» организм (что бы это ни значило). Из явных плюсов такой диеты – простота и низкая стоимость, кашу можно запарить с вечера и не тратиться на фрукты, овощи и стейки из красной рыбы. Именно этим многих и подкупает кашевая диета. В статье разобрались, можно ли на ней похудеть, и чем это обернется для здоровья.

Основы злаковых (кашевых) диет

Злаковая диета – режим питания, основанный на употреблении злаков в качестве основного источника питательных веществ. Обычно такая диета длится от нескольких дней до 2– 3 недель и предполагает, что человек ест только разные виды каш на воде, практически без соли, сахара, масла или других ингредиентов, которые могут разнообразить ее вкус.

Адепты таких диет утверждают, что питание преимущественно злаками – здоровое, потому что организм получает все необходимые нутриенты и не голодает, при этом сбрасывает вес. Длительное чувство насыщения обеспечивается за счет медленных углеводов и клетчатки, которые долго перевариваются, не приводят к скачкам сахара в крови, а заодно и закрывают потребность в перекусах. Так получается снизить общую калорийность рациона и похудеть.

Для диеты можно выбрать одну кашу, часто рекомендуют гречневую, или чередовать крупы между собой.

Примерный рацион на 7-дневной кашевой диете:

Понедельник – гречневая каша;

Вторник – пшенная каша;

Среда – геркулес;

Четверг – рис;

Пятница – перловая каша;

Суббота – кукурузная каша;

Воскресенье – гречневая каша.

Количество приемов пищи не ограничено, но, как правило, советуют есть не чаще 4–5 раз в день.

Виды диет на кашах

Существуют три основных вида диет на кашах: диета на неделю, диета на 10 дней и непродолжительная монодиета продолжительностью 3–6 дней.

Самая строгая – монодиета . На ней в течение дня можно употреблять только одну крупу, например, гречневую или рисовую. Кашу рекомендуют готовить особым способом: залить крупу кипятком и оставить на ночь. Из напитков разрешена в основном вода, кофе без молока или чай. При желании перед сном можно выпить стакан кефира. Обещают, что на такой диете можно потерять от 5 до 10 кг за 6 дней, но предупреждают, что выдержать ее довольно тяжело.

Диета «на неделю» подразумевает, что в течение 7 дней нужно есть только один вид крупы, за исключением последнего дня, когда крупы чередуются в разные приемы пищи. То есть, в понедельник можно есть только гречку, во вторник – геркулес, в среду – рис и так далее, а в воскресенье будет по-другому: на завтрак – гречка, на обед – геркулес, на ужин – рис. Крупы можно запарить на ночь или сварить, как обычно. Помимо каши, разрешено есть любые овощи и фрукты, кроме картофеля и бананов (адепты диеты утверждают, что они слишком калорийные). Обещают, что за неделю получится сбросить не меньше 4 кг.

Десятидневная диета – проходит практически так же, как семидневная: есть нужно разные крупы, а в последний день чередовать их в один день. В рацион также можно добавлять овощи и фрукты (картофель и бананы снова нельзя). Говорят, что на таком питании можно похудеть на 5–7 кг.

В чем польза злаков и диеты на кашах

Злаки – важный компонент здорового питания. Они содержат сложные углеводы, которые обеспечивают организм энергией, а также клетчатку, которая улучшает пищеварение, способствует снижению уровня холестерина и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Кроме того, злаки богаты витаминами группы B, железом, магнием и другими важными микроэлементами, которые укрепляют иммунитет, улучшают работу нервной системы и поддерживают здоровье сердца.

Злаковые продукты в рационе помогают в профилактике запоров, поддержании здорового веса, нормализуют обмен веществ. При этом они довольно сытные, благодаря чему надолго утоляют чувства голода.

Несмотря на все плюсы, злаковая диета не считается полезной и однозначно проигрывает хорошо зарекомендовавшему себя средиземноморскому типу питания. Все дело в разнообразии. В средиземноморской диете присутствуют не только злаки, но и большое количество овощей, фруктов, орехов, рыбы, оливкового масла, бобовых, которые покрывают потребности организма не только в углеводах, но и в жирах, белках, витаминах, минералах, антиоксидантах. Без этих компонентов невозможна нормальная работа организма.

Злаковая диета однообразна и не может обеспечить достаточным количеством белков, жиров, жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), в крупах их нет. Кроме того, исключать целые группы продуктов из рациона без врачебных показаний не рекомендуется . Есть риск не только недополучить ценные питательные элементы из пищи, но и серьезно подорвать здоровье.

Вред и противопоказания злаковой диеты

Помимо того, что злаковая диета не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, она не помогает похудеть в долгосрочной перспективе. Когда человек резко ограничивает калорийность рациона и питается в основном злаками, он поначалу быстро теряет вес, но это происходит в основном за счет потери воды и мышечной массы, а не жира. Как только диета заканчивается и человек возвращается к обычному питанию, организм, адаптировавшийся к дефициту калорий, начинает накапливать запасы жира более активно, что приводит к большему набору веса.

Этот процесс называется «эффектом йо-йо» – вес сначала быстро снижается, а затем снова возвращается, иногда даже с превышением начальных показателей. Поскольку злаковая диета не обеспечивает сбалансированного подхода к питанию, она может провоцировать такие циклы, в то время как упомянутая раньше средиземноморская диета, помогает поддерживать вес в стабильном состоянии на долгое время, без колебаний.

При непереносимости глютена, хронических заболеваниях пищеварительной системы, во время беременности и в период лактации, после перенесенной операции такое питание и вовсе запрещено, потому что может усугубить состояние и привести к дефициту важных питательных веществ.

Как правильно готовить крупы на злаковой диете

Чтобы каши из круп получались вкусными и полезными, следует соблюдать несколько основных правил.

Выбирать цельнозерновые крупы . Цельные злаки, такие как бурый рис, геркулес, гречка и киноа, содержат больше клетчатки, витаминов и минералов, чем очищенные или рафинированные варианты.

Замачивать перед готовкой. Для уменьшения содержания фитиновой кислоты, которая снижает усвоение кальция, железа и магния, крупы рекомендуется замачивать на 6–8 часов перед приготовлением. Это также сокращает время варки.

Готовить на воде . Крупы при злаковой диете обычно готовят на воде без добавления масла, соли или сахара. Это помогает снизить калорийность и избежать лишних жиров в готовом блюде.

Соблюдать соотношение воды и крупы . Для разных круп соотношение воды может различаться. Например, для риса обычно используется 1 часть крупы к 2 частям воды, для гречки также 1:2, а для овсянки – 1:3. Рекомендации по приготовлению обычно указаны на этикетке.

Готовить на слабом огне . Крупы нужно варить на слабом огне, чтобы они постепенно впитывали воду и сохраняли свою текстуру и вкус.

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Фото: РИА Новости /Павел Лисицын; Sonja Jordan, F. Hecker, Anatoly Prososov/Global Look Press