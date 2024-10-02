В России появился новый вариант ковида – XEC. Что о нем нужно знать

Без паники.

В сентябре 2024 года в России зарегистрировали первые случаи заражения новой версией омикрон-штамма коронавируса – XEC. Эксперты считают, что именно XEC будет доминирующим в этом осенне-зимнем сезоне. Как проявляется обновленная коронавирусная болезнь и как от нее защититься?

Что такое коронавирус ХЕС и какие у него симптомы

XEC – рекомбинантный вариант вируса, состоящий из двух более ранних штаммов омикрона. XEC распространяется быстрее, чем предыдущие варианты, так как при слиянии вирусов образовалась новая мутация, которая усилила его способность уклоняться от защитных факторов иммунной системы. Поэтому врачи и ученые считают ХЕС немного более заразным, чем другие варианты коронавируса. Но пока нет данных, что инфекция, вызванная им, протекает тяжелее или приводит к более опасным последствиям, чем тот же омикрон.

Симптомы коронавирусной болезни, связанной с вариантом XEC :

насморк,

головная боль,

слабость,

кашель,

боль в горле.

Неприятные симптомы вроде слишком высокой температуры (выше 39 °С) и потери обоняния тоже бывают, но не более чем у 50% заболевших.

Что делать, чтобы не заболеть

Представители международных организаций по контролю за заболеваниями рекомендуют всем детям старше полугода и взрослым людям ревакцинироваться перед новым сезоном. В России в прошлом сезоне обновили состав вакцин серии «Спутник», чтобы они более эффективно защищали от омикрон-штамма. Пока вакцинация остается наиболее предпочтительным вариантом профилактики заражения и последствий инфекции.

Специалисты Минздрава рекомендуют ревакцинироваться не ранее чем через год после последней прививки против коронавируса. Перед вакцинацией не нужно сдавать анализы на антитела или ПЦР-тест.

В остальном действуют все те же стандартные меры профилактики вирусных заболеваний: мыть руки в теплой воде с мылом каждый раз при возвращении домой, в течение дня можно обрабатывать их антисептиком. Также важно стараться по возможности не контактировать с заболевшими, соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, регулярно проветривать комнаты.

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Фото: unsplash.com /engin akyurt, Kelly Sikkema; РИА Новости /Илья Наймушин