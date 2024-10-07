Wellness: что это такое на самом деле и правда ли полезно для здоровья

Как ЗОЖ или что-то другое?

Движение wellness – это набор идей для хорошего самочувствия: физического, ментального, эмоционального и социального. Оно возникло 65 лет назад как противоположность illness, с англ. «нездоровье». Но речь не только об отсутствии болезней – для последователей велнес концепция была и остается чем-то вроде философии, образа жизни. Только послушайте, как говорил о ней отец-основатель, Хальберт Данн: «вы полны жизни, излучая хорошее самочувствие. У вас есть энергия, которой можно наполниться. А мир кажется прекрасным местом!». Звучит очень заманчиво, не так ли? Мы в деталях изучили, что такое жизнь в стиле велнес, как достичь этого состояния и стоит ли на самом деле это делать.

История появления wellness и смысл концепции

Велнес-индустрия стала массовой недавно, но идея зародилась еще в 1959 году. Американский врач, руководитель Национального управления статистики Хальберт Данн искал новое определение, которое могло бы передать, из чего складывается счастливая жизнь.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ещё в 1946 году определила здоровье как состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Но большинство людей и врачей продолжало придерживаться мнения о том, что здоровый человек – это тот, у которого нет явных болезней и физических дефектов. Данн считал это странным. Он предвидел необходимость нового передового подхода к здоровью и хорошему самочувствию. Еще в 1959 году он говорил , что новые вызовы мира будущего – распространение технологий, демографические кризисы, быстрое старение населения и растущая напряженность из-за высоких скоростей жизни – потребуют от человека нового взгляда на здоровье и счастье. С помощью велнеса он хотел подготовить общество к новому напряженному и требовательному миру.

Подобные мысли привели Данна к тому, что к 60-м годам он поделился своей концепцией настоящего счастья с медицинским сообществом, изложив ее в серии статей и презентаций High-Level Wellness for Man and Society. Врач преподнес концепцию, как призванную «максимально раскрыть потенциал, на который способен человек».

По мнению Данна, западная культура подразделяет изучение человека на три основные области: тело, с которым в первую очередь работает врач; разум, которым в основном занимаются педагоги, психологи и психиатры; и дух, вверенный попечению религиозных наставников. Однако хорошего самочувствия нельзя достичь по частям. Человек не может быть здоров физически, если он болен духовно или психологически.

Данн полагал, что для полного благополучия «…тело должно стремиться к активности. Разум должен искриться интересом. Окружающая среда должна быть такой, чтобы побуждать вас жить в удовольствие». Он считал, что большую часть времени мы находимся где-то посередине между благополучием и болезнью. А цель концепции велнес – поднять каждого человека с начального, низкого уровня благополучия до высокого. Это видение лежит в основе концепции и сегодня.

Велнес не связан с разработкой законодательных актов в сфере здравоохранения или новых программ профилактики заболеваний. Расширение полиса ОМС – это не велнес. Концепция делает упор на осознанные индивидуальные действия по сохранению здоровья: решение заниматься йогой, делать лимфодренажную зарядку или ложиться в ванну со льдом. Человек должен постоянно улучшать качество жизни и вводить в нее новые полезные привычки: от регулярных спа-процедур до медитаций.

Основные направления wellness: тело, разум, эмоции, дух и общественная жизнь

В своей книге High‑Level Wellness Хальберт Данн сформулировал постулаты, которые помогут войти в состояние wellness, их всего пять: физическая активность, интеллектуальная активность, здоровое питание, качественный отдых, социальные связи. Основа велнеса – сознательный и добровольный, а не вынужденный выбор здорового образа жизни.

Сейчас в разных источниках выделяют от пяти до восьми сфер велнеса. Но в конечном итоге все они сводятся к предложенным Данном физическому, эмоциональному, психическому, духовному и социальному благополучию. Вот как их трактуют:

Физический велнес – регулярные тренировки, сбалансированное и разнообразное питание, а также отказ от вредных привычек.

Психологический велнес – поддержка ментального здоровья с помощью самопомощи, коучинга, психотерапии и других практик. А также интеллектуальная деятельность и личностный рост.

Эмоциональный велнес – контроль реакции на стресс, тренировка эмоциональной устойчивости.

Духовное благополучие – размышления о своих ценностях и убеждениях, осознанность, поиск смысла и цели жизни, в том числе с помощью религиозных практик.

Социальный велнес – поддержание социальных связей, здоровых, глубоких, поддерживающих отношений с семьей, друзьями, коллегами.

Четких рекомендаций и правил у велнеса нет, он подразумевает поиск индивидуальных инструментов, которые помогут чувствовать себя хорошо. А так как каждый человек индивидуален, инструменты всем тоже подойдут разные. С одной стороны, подход правильный, но с другой – из-за такой неопределенности под маской велнеса людям часто предлагают массу бесполезных, а иногда и вовсе опасных вещей: от детокс-чисток до полуоккультных практик.

Важно понимать: велнес – это не секта или культ почитателей какого-то одного направления здорового образа жизни. По сути, это набор самых разных практик, которые помогают человеку стать более здоровым.

Польза велнеса для здоровья: не все так просто и понятно, как кажется на первый взгляд

Главный подводный камень велнеса – у концепции нет четкого состава. В программы могут вписать почти любое мероприятие или программу даже без доказательств эффективности: детокс-чистки, гомеопатические препараты, очередные суперфуды. Из-за этого концепция занимает место где-то между доказательной медициной и альтернативными практиками. Иногда велнес-индустрия пропагандирует монодиеты, строгие режимы тренировок и постоянное стремление к идеальному внешнему виду – недостижимые и даже вредные цели.

Исследований, которые подтверждали бы пользу велнеса целиком и полностью, нет. Какие-то постулаты вроде регулярной физической активности и отказа от вредных привычек подтверждены научно. Другие, например, практики осознанности, не имеют под собой четкой научной основы. А раз подтверждающие пользу научные исследования найти пока нельзя, то и рекомендации велнес-экспертов не стоит принимать целиком на веру – нужно включать критическое мышление.

То, что забота о своем теле и разуме полезна, не подлежит сомнению. Формула здоровья давно всем известна и даже пересекается с велнесом: физическая активность, здоровое питание, отказ от вредных привычек, поменьше стресса и побольше общения с близкими людьми.

Как и со всеми популярными трендами, не обошлось в велнес без недобросовестного маркетинга и псевдо-экспертов

На велнес-методиках могут наживаться недобросовестные личности: коучи, блогеры, специалисты без соответствующего образования, псевдо-эксперты. Работа таких «специалистов» не регулируется, ведь велнес – не лечебное дело, а значит, они могут распространять свои программы и протоколы как захотят.

Многих людей следование недоказанным идеям велнеса приводит к расстройствам пищевого поведения, неудовлетворенности своим телом, низкой самооценке, негативному отношению к физическим упражнениям и демонизации конкретной еды.

Эпидемия улучшения себя чревата орторексией – зацикленностью на исключительной «правильности» своего рациона, а также растущим перфекционизмом. Отсюда – психологические проблемы, вроде завышенных требований к себе и повышенной тревожности, если, скажем, в организм попала лишняя сотня калорий, человек пропустил тренировку или не может позволить себе очередные оздоровительные сеансы массажа или обертываний.

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Если суммировать все, что известно про велнес, то получается, что это малоизученный и крайне разрозненный набор практик, который, в теории, должен сделать человека счастливее и здоровее. Подход может быть полезным, ведь люди, которые стремятся вести здоровый образ жизни и бережно относятся к себе, действительно часто чувствуют себя лучше. Однако то, что работает для велнес-последователей, не факт, что сработает для других людей: очень важно подобрать нагрузку, питание и процедуры под потребности и текущее состояние организма. И главное – всегда включать критическое мышление и не следовать слепо всему, что пропагандируют в оздоровительных целях.

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Фото: unsplash.com /William Farlow, Kaylee Garrett, Prudence Earl, Antonika Chanel, Edwin Andrade