Иногда проблемы с памятью – не просто забывчивость, а тревожный признак. 8 книг, чтобы понять болезнь Альцгеймера

Дневники, справочники и даже романы.

Каждый год 21 сентября во всем мире отмечается День борьбы с болезнью Альцгеймера. Обычно в этот день врачи, ученые и те, чью семью затронула болезнь, рассказывают о недуге, его симптомах, способах лечения и помощи.

Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия, или деменции, которая проявляется прогрессирующим распадом памяти и другими психоневрологическими расстройствами. В основе заболевания лежит отмирание нейронов головного мозга, из-за которого человек по нарастающей теряет память: сначала забывает название улицы, на которой живет, потом не может вспомнить, что у него есть жена и дети, а в конце концов – кто он сам и что здесь делает.

Болезнь названа в честь немецкого врача Алоиса Альцгеймера, впервые описавшего ее в 1906 году

Официальной статистики по болезни Альцгеймера в России нет. В 2019 году, по данным Минздрава, этот диагноз был у 8,5 тысячи человек, однако, по данным экспертов, заболевших гораздо больше – не менее двух миллионов. Точные цифры, возможно, еще больше.

«Альцгеймер» диагностировали у многих известных личностей – 40-го президента США Рональда Рейгана, канадского хоккеиста Горди Хоу, актера Робина Уильямса

Наиболее значимый фактор риска – возраст, большинство заболевших получают такой диагноз после 65 лет. Вероятность заболеть выше у людей с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, а также у тех, кто курит и регулярно злоупотребляет алкоголем.

О болезни Альцгеймера выходят толстенные справочники со множеством сведений, но читать их людям без медицинского образования довольно сложно, да и ненужно. Достаточно книг, которые в доступной форме рассказывают, что происходит с человеком и как помочь ему справиться с болезнью. Собрали несколько удачных примеров из разных жанров и показываем вам.

«Навеки Элис»/ «Все еще Элис», Лайза Дженова (Эксмо, Азбука-Аттикус, 16+)

У профессора Гарварда Элис Хауленд в 50 лет диагностировали болезнь Альцгеймера и теперь она и ее близкие борются за память, мысли, воспоминания – все, что когда-то было основой жизни Элис. Несмотря на сложные обстоятельства, герои романа остаются верны себе, они понимают, что каждый прожитый день – новая возможность жить и любить. Этого не может отнять «Альцгеймер».

По книге снят фильм с Джулианной Мур в роли Элис Хауленд, в русском переводе – «Все еще Элис».

«Уважаемый А. У нас живет Альцгеймер», Анна Сакович (Белая ворона / Альбус корвус, 0+)

У Тоси – бабушки маленькой Анельки – болезнь Альцгеймера. Девочка все время слышит, что во всем виноват «Альцгеймер», и думает, что это невидимка, который поселился у ее бабушки. Книга состоит из писем, в которых Анелька обращается к некому господину А., по вине которого бабушка пугающе изменилась. Письма Анельки трогательны и полны детской наивности. Невидимый незнакомец путает бабушку и делает всякие гадости – нужно попросить его немедленно убраться. Девочка верит: если прогнать А., то все будет хорошо, бабушка станет прежней.

Книга о принятии, любви и важности вовремя попрощаться и отпустить. Она расскажет взрослым и детям о том, как с тяжелой ситуацией помогает справляться семья. Эта уникальная, трогательная, теплая и полная грустного юмора книга родилась из личных переживаний польской писательницы Анны Сакович.

«Бесконечное настоящее. Правдивая история о любви, счастье и болезни Альцгеймера», Флавио Пагано (Эксмо, 12+)

У матери писателя Флавио Пагано – болезнь Альцгеймера. Семья выбрала ухаживать за ней дома. Там – сам Флавио, его жена, младший сын, брат, хомяк и щенок. Болезнь влияет на всех, и Флавио без лишнего драматизма и с большой любовью описывает происходящее.

Его попытки понять мать привели к тому, что в книге есть целые главы от ее лица, где объясняется, почему она ведет себя так странно и говорит невпопад. Книга полна нежности, благодарности, неожиданного юмора и, конечно, настоящего счастья, которое не знает забвения.

«Дневник памяти», Николас Спаркс (АСТ, 16+)

«Дневник памяти» – роман, который был впервые опубликован в 1996 году. Автор вдохновлялся историей бабушки и дедушки его жены, которые были в браке более 50 лет. В «Дневнике памяти» он попытался выразить долгую романтическую любовь этой пары.

Роман рассказывает о любви со своими драмами и сложностями. Повествование ведется от имени мужчины и скачет по разному времени – старость, молодость, юность, снова старость. Только к концу книги кратко резюмируются события без малого пятидесяти лет совместной жизни, которые жена забыла из-за болезни Альцгеймера.

В 2004 году роман был экранизирован режиссером Ником Кассаветисом, главные роли сыграли Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг.

«Моя мама сошла с ума. Книга для взрослых, чьи родители вдруг стали детьми», Елена Афанасьева (Захаров, 16+)

В книге журналист Елена Афанасьева рассказала очень личную историю о болезни, которая изменила ее маму и ее саму. Это книга о том, что происходит с нами, когда самые близкие люди уходят от нас, физически оставаясь рядом. О том, как принять эту ситуацию и как жить с ней дальше, не сойдя с ума. Истории из книги будут полезны тем, кто растерялся, столкнувшись с необратимыми изменениями в характере мам и пап, бабушек и дедушек.

Помимо личной истории, в книге собраны рассказы самых разных публичных и непубличных людей, которые решились поделиться своим опытом. Кроме историй, в книге собраны комментарии врачей – психиатра, геронтолога, невропатолога и других специалистов, которые помогают понять, почему возникают те или иные изменения и как с ними справляться.

«Первый, кого она забыла», Сирил Массаротто (Эксмо, 16+)

Главный герой – молодой писатель по имени Том, который переживает самый тяжелый период жизни. Его мать больна, с каждым днем коварный Альцгеймер отвоевывает новый и новый участок ее мозга. Первым, кого она забывает, оказывается именно Том. Повествование ведется от первого лица – ее и его.

Эта книга – пронзительная, трогательная и примиряющая с жизнью. В момент, когда Тому будет больнее всего, он получит подтверждение тому, что мать помнила о нем и любила его – всегда.

«В погоне за памятью. История борьбы с болезнью Альцгеймера», Джозеф Джебелли (АСТ, 12+)

Книга – попытка рассказать, что врачи и ученые действительно знают о болезни Альцгеймера. Автор рассказывает об опасной болезни не только с научной, но и с общечеловеческой точки зрения, увлекает захватывающей историей открытия болезни, поразительными реальными и ложными результатами научных исследований и экспериментов, причинами возникновения и развития заболевания. Есть много теорий, но очень мало опор и надежных знаний.

«Поговорим о болезни Альцгеймера. Карманный справочник для ухаживающих за близким с деменцией», Уорнер Джеймс, Грэм Нори (Олимп-Бизнес, 18+)

Ведущие мировые эксперты – психиатр Джеймс Уорнер, много лет специализирующийся на ментальных расстройствах у пожилых людей, и доктор Нори Грэм, бывший председатель благотворительной организации Alzheimer’s Society по уходу и исследованиям для людей с деменцией и лиц, осуществляющих уход за ними, написали супер практичный справочник по симптомам, видам, способам лечения болезни Альцгеймера и нюансам ухода за больными.

Случаи и советы из книги помогут людям, столкнувшимся с болезнью, разобраться, в чем заключаются особенности подобных состояний и как можно помочь больному, себе и своей семье в различных ситуациях.

Фото: en.wikipedia.org