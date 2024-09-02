Как выбрать первый поход?

Туризм – это не только спорт и покорение снежных вершин, но и единение с природой, новые знакомства и яркие эмоции. Но как отправиться в первый поход на большие расстояния, если из опыта – только школьные путешествия по близлежащим лесам? Чем отличаются маршруты в разных регионах России и какой выбрать для первого похода, нам рассказали инструкторы турклуба «ПИК» Екатерина Хрищатая, Светлана Федорова, Валентин Афанасьев и Камиль Галиуллин.

Какие форматы походов существуют и с каких стоит начинать

Чтобы проникнуться походной жизнью, не обязательно сразу идти в сложный поход далеко от дома. Начните с однодневных прогулок за городом, например, по экологическим тропам, которые сейчас активно строят по всей стране. Они хороши тем, что маршрут на них размечен. Вы не потеряетесь, а информационные плакаты расскажут о местной флоре, фауне и истории. В начале и конце тропы часто есть минимальные удобства – туалет, баки для мусора, парковка, столики и скамейки для пикника. На такой прогулке не нужны инструктор и специальное снаряжение.

А вот отправиться в многодневный поход самостоятельно – достаточно опасно. Поэтому стоит обратиться в туристический клуб. Лицензированные компании берут организационные моменты на себя: туристов собирают в группы, предоставляют одного или двух инструкторов на группу, помогают собрать экипировку, рассказывают, как подготовиться к конкретному маршруту и региону.

Форматов проведения походов – множество. Поход может быть линейным – «из точки в точку», когда вы начинаете в одном месте, а заканчиваете в другом. Есть варианты с радиальными выходами – вы живете стационарно на одном месте, но каждый день ходите по маршрутам и вечером возвращаетесь назад.

Походы могут быть с рюкзаками или без – в этом случае есть машина сопровождения, которая доставляет вещи к месту ночлега. Проживание на маршруте может быть в палатках или в домиках.

Всегда можно подобрать поход под необходимый уровень комфорта или, наоборот, более спартанские условия.

Екатерина Хрищатая: «Обычно мы рекомендуем проверить свои силы в походе выходного дня (ПВД). Как это сделать:

Если турист хочет пойти в многодневный рюкзачный поход, мы рекомендуем найти ПВД с рюкзаком. Длительность переходов от 5 км.

Если человек собирается в многодневный безрюкзачный поход, в идеале – найти ПВД без рюкзаков. Дневные переходы должны быть близкими по километражу к тем условиями, которые будут в длинном походе».

Поход выходного дня длится 1,5–3 дня и включает 2–3 ночевки. Его проще всего пройти недалеко от места проживания, например, петербуржцам подойдет Ленинградская область и Карелия, москвичам – Московская область и Валдай, самарцам – Жигулевские горы. С помощью ПВД можно понять, как человек переносит походный быт, жизнь в группе, преодоление маршрута и препятствий, что ему нравится, а что нет.

Екатерина Хрищатая : «Если у туриста отличная физподготовка, он ведет активный образ жизни, отчетливо понимает, что такое жизнь в палатке, непогода, отсутствие связи, он может сразу выбрать длинный поход. Довольно много новичков начинают свой походный путь именно с многодневных маршрутов».

Какие есть виды походов и какие лучше выбирать

В туризме выделяют девять видов походов:

пешие – передвижение пешком по плоской или слабо-пересеченной местности;

горные – передвижение пешком по горам, преодоление препятствий;

водные – на плавсредствах – лодках, катамаранах, байдарках, каяках по рекам, озерам и морям;

лыжные – на лыжах по плоской или пересеченной местности;

велосипедные;

конные – на лошадях;

авто/мото – на автомобилях или мотоциклах;

спелео – погружение в пещеры и передвижение по системе подземных ходов;

парусные – на парусных судах;

смешанные – мультипоходы, где в одном путешествии используется несколько способов передвижения.

Для первых походов лучше выбрать пешие маршруты. Потом обратите внимание на мультипоходы, в которых можно попробовать за один раз сразу несколько видов активностей. В горы стоит идти, если вы уже поднаторели в пеших походах и достаточно выносливы.

На сайтах туристических клубов каждый поход промаркирован по категории сложности: например, три звезды из пяти. Сложность маршрута определяется по совокупности критериев – длительность; рельеф; вес рюкзака; проживание в палатках или в домиках; близость цивилизации. Например, в турклубе «ПИК» так оценивают сложность походов:

1 – очень просто – вообще без рюкзаков, все переходы совершаются налегке; 2 – просто – есть переходы с рюкзаком, но большая часть – налегке; 3 – средней сложности – переходы 7–15 км, которые длятся полный ходовой день, каждый участник несет рюкзак с вещами, в том числе с едой и общественным снаряжением; 4 – сложно – походы-восхождения, которые требуют акклиматизации, переходы свыше 20 км, зачастую технически сложные; 5 – очень сложно – восхождения свыше 4000 м, требующие специальных альпинистских навыков.

Куда можно пойти в поход новичку: Хибины, Алтай, Северный Кавказ, Сахалин

Обычно поход занимает 5–7 или 10–12 дней, все зависит от сложности и длины маршрута. Мы расскажем о нескольких регионах, куда можно отправиться новичку, чтобы получить новые эмоции и впечатления.

Хибины

Хибины – горный хребет за Полярным кругом с необычными космическими пейзажами. Здесь нет заоблачных высот, так как средняя высота гор – 900-1000 метров. Зато есть таинственные ущелья, озера и бесконечные плато. Туристов здесь ждет необычная природа с карликовыми березами, мягким мхом и розовым снегом, цвет которому придают уникальные микроводоросли.

Екатерина Хрищатая : «Иногда туристы, которые едут в Хибины, не имеют представления о регионе. Думают, что их ждут горы Кавказа, но у Севера другое очарование и природа. Если вы проникнитесь плоскими плато с карликовой растительностью, то будете возвращаться в Ловозерские тундры, на Рыбачий и Средний полуостров, в Териберку и другие места Мурманской области снова и снова.

В Хибины можно отправиться в любое время года. Летом и в сентябре преобладают пешие походы, зимой – снегоходные, горнолыжные, скитур, фрирайд туры. Весной – лыжные походы и альпсборы».

Алтай

Алтай – горная система в России, Монголии, Китае, Казахстане. Здесь очень развит треккинговый туризм, так как в регионе много троп вдоль нетронутых рек и озер. Наибольшую популярность завоевали туры на Шавлинские и Мультинские озера. Они подходят практически каждому туристу независимо от уровня подготовки. Любители альпинизма могут заняться восхождением, ведь система Алтая состоит из средне- и высокогорных хребтов. Наивысшая точка – гора Белуха, ее высота – 4506 метра.

Светлана Федорова : «Алтай – это пешие походы с рюкзаком на спине. Они состоят из той самой горной романтики, которая приходит к нам из фильмов про туристов. Здесь вам и звездное небо, палатки, круг друзей у костра, дружеское плечо во время подъемов и сплавов. Для более опытных туристов есть горные подъемы и альпинистские восхождения. Также Алтай позволяет туристам постепенно увеличивать нагрузку: начинать с простых маршрутов, которые предполагают наличие базового лагеря, и постепенно увеличивать километраж и усложнять рельеф».

Северный Кавказ

Северный Кавказ часто ассоциируется с альпинизмом, но это не единственный вид активности, которые может предложить регион. Здесь очень развиты пешие маршруты, которые подойдут как опытному, так и начинающему туристу. На Кавказе можно отправиться в трек по Приэльбрусью; поход по Архызу на высоте 1400 метров через ледниковые озера и водопады; в путешествие по Домбаю через пихтовые леса, горные реки и альпийские луга.

Для любителей мультивыездов есть туры по Адыгее, совмещающие пеший поход, горное восхождение к леднику Фишт и рафтинг по порогам Белой реки.

Камиль Галиуллин : «Самый распространенный тип походов на Северном Кавказе – пешие. Они могут быть однодневными и многодневными с посещением водопадов, озер, живописных мест и преодолением горных перевалов.

Также на Северном Кавказе много интересных и сложных маршрутов для заядлых альпинистов. Один из самых популярных – восхождение на Эльбрус, высшую точку России и Европы. Много мест, где можно заняться скалолазанием.

А еще на Кавказе очень много однодневных треккинговых маршрутов, которые не требуют особой физической подготовки. На такие маршруты можно ходить из комфортабельного отеля, который расположен в поселке. Они помогут понять, какая погода ждет туриста в предгорьях и какое понадобится снаряжение».

Сахалин

Сахалин – самый большой остров России, расположенный на Дальнем Востоке у берегов Тихого океана. Здесь необычная природа, рельеф, флора и фауна. Например, на севере острова можно прогуляться по тайге, а на юге увидеть лианы, папоротник и бамбук. Еще одна особенность Сахалина – гигантские лопухи и крапива, которые достигают высоты в 3–5 метров. Здесь можно увидеть китов, морских котиков, взобраться на скалистые горы, увидеть действующие вулканы и искупаться в горячих источниках.

Валентин Афанасьев : «На Сахалине большой выбор разных маршрутов: от достаточно простых туров без рюкзаков до автономных трасс, где нужна хорошая физическая форма.

Например, если турист хочет отправиться в поход по Тонино-Анивскому кольцу, совершить восхождение на Тятю или по Курильским островам (Шикотан, Кунашир и Сахалин), то желательно, чтобы у него уже был опыт хождения под рюкзаком. Все эти маршруты автономны, километраж достаточно большой, понадобится большое количество вещей.

Новичкам можно взять 1–2 дневные экскурсии по острову или отправиться в короткий поход с автосопровождением. Для этого понадобится минимальный опыт ПВД и небольшой рюкзак для вещей первой необходимости».

Куда еще можно поехать?

Южный Урал . Здесь расположен национальный парк Таганай с панорамными видами и чистыми озерами. Маршрут начинается от города Златоуст, а заканчивается в поселке Тургояк. Пешая тропа благоустроена, по пути есть гостевые дома.

Красноярский край . В Западных Саянах находится хребет Ергаки, который состоит из скалистых гор, порожистых рек, глубоких озер и троговых долин, образованных ледником, который оставил после себя U-образные углубления. Единственный минус для новичка – маршруты в этом регионе довольно сложные. Перед посещением нужно набраться опыта.

Большая Байкальская тропа – развитая сеть пешеходных маршрутов вдоль озера Байкал. Здесь можно пройтись по обрывистым скалам, искупаться в прохладной воде, заглянуть в пещеры. Сложность маршрута ниже средней, хорошо подходит новичкам.

Камчатка предлагает туры по Налычевскому кольцу – можно подняться на действующие вулканы Авачинский и Дзензур, посетить каменно-березовые леса и окунуться в горячие источники. Все тропы здесь облагорожены, через реки наведены мосты, много мест для стоянок и ночлега. Этот тур идеален для любителей пешего туризма, единственный минус – достаточно высокая цена из-за труднодоступной логистики.

Как подготовиться к походу

Светлана Федорова : «В каждом регионе есть маршруты разной сложности, но если говорить про Алтай, то здесь от туриста требуется определенная физическая подготовка. Для примера возьмем простейший маршрут через Шавлинские озера. Он включает перевал и несколько крутых подъемов. Также туриста ждут травяные склоны, холодные броды, сыпухи и курумник. Все эти преграды требуют от человека физической выносливости.

Поэтому, если вы только собираетесь в поездку на Алтай, то начинайте готовить себя к походам заранее. Поднимайтесь пешком по лестницам, бегайте, катайтесь на велосипеде и делайте укрепляющую гимнастику. На самом маршруте обязательно слушайте инструктора, который поможет преодолеть преграды с минимальным риском для здоровья. Также перед отправлением на маршрут рекомендуется пройти медосмотр».

Екатерина Хрищатая : «После того, как вы подтянули физическую форму, нужно уделить внимание и моральной подготовке. Турист должен понимать, что придется ночевать в палатке, не пользоваться централизованным водоснабжением, постоянно находиться в группе людей, готовить на костре, дежурить в лагере. Также в походе может поджидать непогода: дождь, порывистый ветер, ледяные реки.

Конечно, такие суровые условия бывают не всегда. Тем более, можно найти походы, в которых есть базовый лагерь с полным набором удобств и услуг. Но все равно, автономный тур – это кардинальная смена образа жизни. Такой поход требует от человека всесторонней подготовки».

Валентин Афанасьев : «В случае с Сахалином отдельного внимания заслуживает погода. На острове нередки сильные ливни и порывистые ветра, которые сопровождаются густым туманом. Все это может привести к смене маршрута, поэтому нужно быть готовым к непредвиденным ситуациям. Но кроме неудобств, погода создает на Сахалине непередаваемую атмосферу таинственности. Ощутить и прочувствовать ее можно только посетив остров. Также здесь легко повстречать диких животных. В лесу бродят лисы, медведи, которых можно увидеть во время пеших прогулок».

Камиль Галиуллин : «Для успешного похода на Северный Кавказ рекомендуется пройти всестороннюю подготовку: физическую, психологическую и материальную. В первую очередь необходимо быть выносливым и иметь хорошую физическую форму, так как поход на Кавказ может включать в себя подъемы на значительные высоты, переход через горные перевалы, а также длительные пешие маршруты.

Также важно иметь хорошую координацию и силу, так как в походе может потребоваться преодоление различных препятствий, например, переход по скользким камням или преодоление водных препятствий. Помогут регулярные нагрузки: бег, плавание, велосипедные прогулки, тренировки на тренажерах. Также полезно пройти курс выживания и освоить навыки ориентирования на местности.

Как подготовиться к Северному Кавказу ментально? Позитивно мыслить, подходить к походу с открытым умом. Быть готовым к непредвиденным ситуациям – в горах всегда есть риск неожиданных обстоятельств, таких как погодные условия, травмы или потеря ориентации. Найти способы медитации, расслабления или психологической поддержки, чтобы справляться со стрессом и эмоциями даже в самых трудных ситуациях. Уметь доверять и поддерживать друг друга в походе, общаться и договариваться с партнерами. Все это поможет преодолевать трудности в походе и добиваться общей цели.

Последнее – материальная подготовка к горам. Билеты, трансферы, продукты, снаряжение, оплата гостиниц, запас наличных средств».

Когда идти в поход и почему лето – не всегда идеальное время

В первый поход не стоит идти в регион, где погода нестабильна и часто портится, лучше выбирать места с мягким теплым климатом – Ленинградская и Московская область, Краснодарский край, Приморский край, Центральная Россия, Ликийская тропа в Турции.

Светлана Федорова : «Климат на Алтае резкоконтинентальный. Его особенности ­– короткое, жаркое лето и затяжная зима. Поэтому оптимальное время для новичков – июль-август. При этом нужно учитывать, что в предгорьях будет прохладная погода и осадки, ведь август – месяц алтайских дождей. Но именно по этой причине туристы найдут здесь большое количество самых разных ягод, растений и грибов».

Екатерина Хрищатая : «Активный сезон пеших походов в Хибинах длится с июля и до середины сентября. При этом у каждого периода есть свои преимущества и недостатки. Например, в июле может быть много комаров, но зато полярный день. Это позволит круглосуточно гулять по сочной зелени и переправляться по полноводным рекам. Также туристы могут застать розовые снежники, которые пахнут арбузом из-за водорослей в их составе. В августе световой день короче, но появляются ягоды и грибы. Сентябрь подарит туристам невероятные виды осенней природы Русского Севера».

Камиль Галиуллин : «Новичкам лучше отправляться на Кавказ в летние месяцы. В это время года здесь стабильная погода без резких перепадов».

Валентин Афанасьев : «Оптимальное время для посещения Сахалина – с середины июля до середины сентября».

С кем идти в поход: нужен ли опытный инструктор

При выборе похода особое внимание стоит уделить инструктору, который вас поведет. От него во многом зависит ваша безопасность, комфорт и настроение.

Светлана Федорова : «Алтай – это мощные горы, с множеством ущелий, долин, перевалов. Новичкам может быть сложно здесь ориентироваться, поэтому лучше всего уходить в горы с надежным проводником. К тому же при различных погодных условиях может сойти сель, обрушиться камнепад или река разольется. Очень важно верно просчитать возможные опасности, правильно поставить лагерь, пойти верной тропой или понимать, как обойти участок, где тропу внезапно смыло. Крайне не рекомендую ходить в горы самостоятельно без наличия должного опыта и знаний о горах и особенностях местности.

Следующая опасность – дикая природа. Здесь встречаются медведи и другие хищники. Также стоит опасаться насекомых. Перед поездкой рекомендуется сделать прививку от клещей».

Екатерина Хрищатая : «Главные неприятности, которые могут случиться с туристом в Хибинах – это неудачно выбранный маршрут и неправильно подобранное снаряжение. Если говорить об опасных зверях, то здесь водятся медведи и росомахи. Туристам встречаются единичные особи, но опытные инструкторы знают, как обойти их пристанища».

Камиль Галиуллин : «С чем может столкнуться неопытный турист на Северном Кавказе? На Северном Кавказе погода может меняться очень быстро. Новичкам нужно быть готовыми к резкому изменению температуры, появлению тумана, дождей или снегопадов. Гористая местность может затруднить ориентирование для новичков. При резком подъеме в горах можно столкнуться с высотной болезнью из-за недостаточной адаптации к низкому уровню кислорода. В зимний период на склонах гор могут спускаться лавины. Необходимо быть осторожным при перемещении в заснеженных районах и следовать правилам безопасности. На некоторых удаленных участках Северного Кавказа может быть слабый или отсутствующий сигнал мобильных телефонов. Важно иметь запас средств связи в случае чрезвычайной ситуации. Всего этого можно избежать, если соблюдать меры предосторожности и идти в поход под руководством опытного гида».

Что взять в поход: правильно собираем рюкзак

Новичкам тяжело правильно собирать рюкзак, и в этом тоже помогает инструктор. Екатерина Хрищатая рассказывает, что нужно взять с собой в многодневный поход.

Трекинговые ботинки. Нужны хорошие, крепкие, удобные, высокие и разношенные трекинговые ботинки с защищенным голеностопом. У обуви должен быть хороший протектор, чтобы не скользить на сыпухе и камнях. Обувь не должна моментально промокать. Ее нужно пропитать специальным средством за несколько дней до похода. Городская обувь не подходит для переходов, но для лагеря можно взять кроксы или короткие сапоги из материала ЭВА (этиленвинилацетат).

Трекинговые ботинки. Разбираемся, какую обувь выбрать для прогулки в лесу, а какую – для сложного горного похода

Трекинговые палки . Рекомендуем всем, особенно новичкам. Если вы чувствуете дискомфорт при ходьбе с палками, попросите инструктора на маршруте, вам расскажут как правильно с ними перемещаться. Палки здорово разгружают колени, помогают держать темп и становятся средством самостраховки на сложных участках.

Мембранный костюм (куртка и штаны) и крепкий дождевик . Ветрозащитный и влагозащитный верхний слой очень важны в предгорьях и горах, так как здесь часто бывают сильные ветра и дождь. Также нужен хороший крепкий дождевик, даже если у вас есть мембранный костюм. Дождь может лить всю неделю, ни одна мембрана не выдержит такое испытание, поэтому сверху надеваем дождевик.

Рюкзак . Если это поход налегке, вам понадобится небольшой штурмовой рюкзак для радиальных выходов. Он должен вмещать: дождевик, теплые вещи, воду, аптечку, перекус, термос. Обычно достаточно рюкзака объемом 20-35 литров. Не рекомендуется ехать с городским рюкзаком, так как при длительной ходьбе он будет давить на плечи и поясницу. Для похода лучше выбрать спортивный экземпляр с уплотненной спинкой. Если это поход под рюкзаком, то понадобится хороший походный рюкзак объемом в 70-90 литров.

Как выбрать рюкзак для походов

Спальник и коврик . Если это поход с палатками, необходимы хорошие спальник и коврик, которые обеспечат вам теплый и комфортный сон. Важно: покупайте специальный туристический коврик, так как варианты для фитнеса и йоги не подходят.

Герма . Важно, чтобы все ваши вещи остались сухими до конца маршрута, поэтому пригодится герма (герметичная сумка), которую можно положить в рюкзак, или полиэтиленовые вкладыши/плотные мусорные пакеты Также пригодится накидка на рюкзак.

Гамаши (фонарики) будут полезны в мокром лесу или на перевалах с сыпухой.

Тонкий пуховик или пуховой свитер пригодятся даже летом. Осенью подойдут утепленная горнолыжная куртка или толстый горный пуховик. Не рекомендуем брать городские теплые пуховики. Они тяжелые и занимают много места в рюкзаке.

Аптечка должна включать основные медикаменты, пластыри, бинты и индивидуальные лекарства.

Если отправляетесь в первый поход, придется купить много снаряжения. Это довольно долгий и затратный процесс. Но выход есть: рюкзак, спальник, пенку, трекинговые палки и палатку можно взять в прокат. Это существенно сэкономит средства при сборах и поможет понять, какое снаряжение стоит приобрести для будущих маршрутов.

Стоимость проката указана за сутки, если брать вещи в аренду на срок от 5 дней, стоимость становится ниже, чем при аренде на короткий срок. Аренда будет выгоднее покупки, если турист ходит в походы один раз в год или идет в первый поход и пока не знает, понравится ли и продолжит ли он отдыхать таким способом.

Читать дальше:

Фото: РИА Новости /Кирилл Шипицин, Алексей Мальгавко, Антон Подгайко, Андрей Варенков, Илья Наймушин, Александр Кряжев, Игорь Онучин, Алексей Куденко, Алексей Даничев; East News /Yevgen Timashov / Cultura Creative / Cultura Creative via AFP; турклуб «ПИК»