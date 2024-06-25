Как выбрать рюкзак для походов

Рюкзак – обязательный атрибут каждого туриста. Он нужен для однодневного похода, автономного путешествия и при горном восхождении. Но как его правильно выбрать? Если ошибиться, то рюкзак будет мешать во время передвижения, прыгать по спине, давить на плечи и поясницу. Это создаст неудобства и может привести к травме.

В статье расскажем, как правильно выбрать рюкзак. А поможет нам в этом инструктор турклуба «Пик» Камиль Галиуллин .

Объем и назначение рюкзака

Объем рюкзака рассчитывается в литрах – их обычно указывают сразу в названии модели. Объем непосредственно влияет на вместимость, определяет класс и назначение рюкзака.

На что обратить внимание на первом этапе:

Продолжительность тура и его вид . Например, сегодня вы идете в короткий трек по проторенным маршрутам, а через месяц планируете длительную экспедицию в горы или автономный поход. Для каждого варианта нужны разные модели рюкзаков.

Количество экипировки . Оно зависит от сезона, так как летом снаряжения меньше, и от вида похода – короткий не потребует много инвентаря.

Если вы определились с видом и продолжительностью похода, то можно перейти к выбору объема.

Рюкзаки для коротких походов

Продолжительность: 1–3 дня.

Оптимальный объем: 10–40 л.

Рюкзаки для непродолжительного трекинга не рассчитаны на тяжелые грузы. У них мягкая основа, специальный каркас отсутствует. Отличительная черта – множество мелких карманов и отсеков. Часто есть дополнительные элементы в виде светоотражателей. Такие рюкзаки многофункциональны: их можно использовать для походов, велопоездок, прогулок.

Камиль Галиуллин: «Рюкзаки объемом в 10-40 л вмещают базовый комплект вещей. Есть несколько моделей. Первый вариант – рюкзак на лямках. Главное, чтобы они были широкими, толстыми и с сеточкой на обратной стороне. Такие лямки лучше вентилируются и не сильно пропитываются влагой. Рюкзак подходит для непродолжительных и редких походов.

Второй вариант – рюкзак с поясным ремнем. Он равномерно распределит нагрузку по телу, чтобы одежда и снаряжение не давили на спину и плечи. Подходит для непродолжительных, но частых походов.

Обратите внимание на боковые кармашки. В них можно положить бутылку с водой и прочие мелочи. Еще до покупки укомплектуйте ими рюкзак и пройдитесь по магазину. Важно, чтобы у рук была свобода, и они не задевали локтями бутылку. Если касание происходит, то посмотрите другую модель такого же объема. В противном случае ваши руки быстро устанут в дороге, так как постоянное касание может раздражать.

Не перегружайте рюкзак. Не складывайте много еды, фонарик, запасные аккумуляторы. Вы находитесь вблизи от цивилизации. Если произойдут непредвиденные ситуации, то их можно решить с помощью мобильной связи».

Рюкзаки для многодневных и автономных туров

Продолжительность: от 4 дней и выше.

Оптимальный объем: от 40 до 120 л.

Камиль Галиуллин: «В походе продолжительностью 4-5 дней путешественникам нужно больше инвентаря, чем в коротком. Для этого и подойдут рюкзаки объемом 40-60 литров.

Также если туристы отправляются в сложный и длительный маршрут, но не могут взять большое количество вещей, так как они будут мешать передвижению, то им тоже подойдет рюкзак в 40-60 литров. Потребуется грамотное планирование, которое касается и сборов, и маршрута.

Например, можно уменьшать вес оборудования: взять штурмовые палатки, они легкие и негабаритные. Примерный вес одноместной – от 0,9 до 1,3 кг, двухместной – до 4 кг. Такие же требования к спальным мешкам: они наполнены натуральным пухом, который хорошо сохраняет тепло, средняя масса мешка – 1,5-1,9 кг. Но важно учесть, что сложный маршрут с минимальным инвентарем осилит только опытный турист.

Теперь переходим к объемам свыше 60 литров. Первый вариант – группа идет в автономный тур с небольшим количеством участников. Длительность – от 5 дней и выше. Туристам нужна еда, вместительные палатки, спальники, снаряжение для готовки. Для такого перехода понадобятся большие рюкзаки с множеством отделов, и в таком случае каждый путешественник нагружается по максимуму.

Второй вариант – группа большая, разнополая, среди участников есть несовершеннолетние. Здесь основную часть груза возьмут самые сильные туристы. В их рюкзаки отправится провизия, снаряжение и часть детской экипировки.

Отличительная особенность рюкзаков для длительных экспедиций – каркас. Он сделан из тонких пластин, которые вшиты в спинку. Они проходят вдоль рюкзака от лямок до днища. Также это может быть специальная рама из тонких прутов.

Для чего он нужен? Долгий маршрут подразумевает длительную нагрузку. С помощью каркаса можно равномерно распределить вес рюкзака по спине, что значительно сэкономит силы и сбережет здоровье. В некоторых моделях можно извлечь пластины каркаса – это позволит сложить рюкзак.

Важный элемент – утяжки. Они нужны для регулировки и помогают оптимизировать объем и подогнать рюкзак под индивидуальные параметры. Их количество может различаться, оно зависит от конструктивных особенностей отдельно взятой модели.

Перед покупкой нагрузите рюкзак в магазине и сделайте несколько кругов. Посмотрите, не давит ли он на спину, ноги, не стягивает ли поясницу. Проверьте, как чувствуете себя при движении. Если ощущаете скованность и дискомфорт, выберите другую модель. Отдельно проверьте прочность рюкзака. Осмотрите швы, молнии, утяжки. Если они порвутся во время похода, то это приведет к непредвиденным проблемам.

Что делать, если ходите и в короткие, и в многодневные походы? Для разных целей выбирайте разные рюкзаки. Небольшие для коротких туров, вместительные для многодневных. Также можно использовать большие рюкзаки для однодневных переходов, уменьшив пустоты при помощи стяжек. Главное, чтобы они не мешали передвижению».

Основной минус рюкзаков для многодневок – в их цене. Бюджетные варианты могут быстро испортиться, а цена на премиальные модели довольно высокая.

Рюкзаки для горных восхождений

Горный туризм – это восхождение на скалы с использованием специального снаряжения. По своей сути он схож со спортивным альпинизмом – у них одна техника восхождения и одинаковая экипировка. Для горных восхождений турист должен уметь ходить в связках и в кошках; вязать узлы; знать тактику перемещения в горах и как себя вести в случае ЧП.

Чем отличается горные восхождения от походов (трекинга)? Высота трекинга не превышает 2 000–3 000 метров, для таких походов подходят невысокие хребты, которые можно встретить на Урале, Забайкалье и в Крыму. Горное восхождение – это подъем на значительные высоты, где человек испытывает сильные перегрузки и подвергается опасности: кислородное голодание, переохлаждение, угроза сорваться. Например, у горных туристов существует красная зона – после 5 000–7 000 метров приходится рассчитывать только на себя. Если что-то случится на такой высоте, то помощь уже не придет. Здесь у каждого путешественника строго обозначенный запас кислорода для себя, снаряжения и медикаментов. Больше поднять просто невозможно. Если здоровый турист начнет помогать пострадавшему, то рискует погибнуть сам.

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Камиль Галиуллин: «На высоте другие ощущения и нагрузка на организм усиливается. По этой причине для подъемов, особенно для скоростных маршрутов, используют бескаркасные рюкзаки. Они легче, у них одно большое отделение, а по периметру специальные крепления для экипировки. В идеале рюкзак должен быть выполнен из непромокаемого материала, который защитит вещи от непогоды. Оптимальный вес альпинистского рюкзака для горного восхождения – 50-60 литров.

Боковые оттяжки альпинистского рюкзака должны быть прочными, их должно быть много. На них крепятся веревки, буры, ледоруб, кошки. Дополнительная функция оттяжек и трекинговых палок – транспортировка пострадавших. С их помощью можно сделать специальные носилки для травмированного туриста».

Для носилок берут несколько рюкзаков, в боковые оттяжки вставляют трекинговые палки так, чтобы они образовали ручки для переноски

Можно ли использовать каркасные рюкзаки для покорения вершин? Да. Но желательно не превышать объем в 80 литров.

Можно ли использовать небольшие альпинистские рюкзаки для многодневных экспедиций? Тоже да. Для этого нужен базовый лагерь: турист въезжает на стоянку с транспортировочным баулом и выходит на маршрут с облегченным рюкзаком. Этот вариант подходит для радиальных экспедиций.

Какую марку рюкзака выбрать и сколько они стоят

Камиль Галиуллин: «На какие марки обратить внимание? Советую рюкзаки фирмы Osprey . У компании широкая линейка продукции, которая подходит для различных путешествий. Для коротких походов подойдут рюкзаки Skarab 22 – это удобные рюкзаки для пешего и непродолжительного туризма. Вес распределяется за счет амортизирующего ремешка на поясе, вентиляцию обеспечивает система Bump-Foam. У модели много кармашков, включая потайной, где можно разместить воду, солнечные очки, лекарства, перекусы и ценные вещи. Накидка от дождя интегрирована в корпус и убирается в основание модели.

Для автономных переходов можно выбрать серию Exoc . Например, в модели Exoc 58 за вентиляцию отвечает система AirSpeed, а верхний клапан обеспечивает быстрый доступ к вещам. Также у конструкции есть грудная стяжка со свистком, поясной ремень и лямки ExoForm с двойной структурой из сетки, ремешки для стяжки, съемные ремни для коврика, оттяжка для ледоруба. Вес рюкзака – всего 1,2 кг.

Для горных восхождений подойдут рюкзаки Osprey Mutant . Они прочные, легкие и сконструированы с учетом высокогорного альпинизма.

Дополнительно есть модели с посадками для мужчин и женщин .

Еще бы я выделил рюкзаки марки Deuter и Tatonka . Они надежные, прочные и хорошо зарекомендовали себя в туристическом сообществе.

По стоимости надо отталкиваться от цели похода. Цена на хорошие рюкзаки для коротких треков начинается от 9 000–10 000 рублей. На автономные модели и для горных восхождений – от 25 000 рублей».

Как на выбор рюкзака влияет телосложение и пол туриста

Важно учитывать особенности комплекции при выборе рюкзака. Для этого нужно измерить торс.

Как это сделать:

пригласите товарища и дайте ему сантиметровую ленту;

приложите сантиметр к 7 позвонку шейного отдела (позвонок у основания шеи и в верхней части спины, хорошо заметен при наклоне головы вперед и вниз);

опустите сантиметр до подвздошной кости (кости, которые выпирают на пояснице).

Полученная цифра определит длину торса и размер рюкзака:

XS – для длины торса до 40 см;

S – 40-45 см;

Medium/Regular – 45-50 см;

Large/Tall – от 50 см.

Обычно производители указывают размер рюкзака в характеристиках. Также некоторые изделия можно подогнать по фигуре. У таких вариантов присутствует регулируемая система подвески. Диапазон роста и торса тоже указывают в описании модели.

Женские рюкзаки для походов

Раньше рюкзаки не учитывали особенности женского телосложения, но сейчас ситуация изменилась. Дизайнеры разрабатывают для девушек отдельные модели, которые имеют свои отличительные черты. В чем они проявляются:

женщины ниже мужчин, поэтому у рюкзаков короткая спинка;

у женщин узкие плечи, поэтому плечевые лямки пришиты ближе друг к другу;

ширина лямок меньше, чтобы они не давить на грудь и бедра;

таз у женщин шире, поэтому поясные лямки расположены под другим углом;

женские модели легче и визуально красивее.

Отдельного внимания заслуживает система подвески. Ее функция – фиксация груза и вентиляция спины. Система состоит из одной или нескольких пластин, анатомического пояса, пряжки, которая регулирует высоту, грудной стяжки и застежек. В женских моделях система должна регулировать размер рюкзака с учетом груди.

Оснащение туристических рюкзаков

В туристических рюкзаках много различных ремней, карманов и отделов. Давайте разберемся, для чего они нужны и как их использовать.

Ремни

Грузоподъемные – соединяют наплечные ремешки с корпусом рюкзака. Благодаря им экипировка не тянет туриста вниз.

Сетчатые – вентилируют участки тела и отводят пот.

Стягивающие – регулируют размер рюкзака. Если турист несет много снаряжения, то ремни можно расслабить. Если рюкзак пустой, то ремни лучше натянуть.

Крепежные ремни – к ним крепят спальный мешок или пенку.

Стабилизационные ремни – нужны для регулировки нагрузки. Соединяют набедренный ремень с корпусом рюкзака, с их помощью можно притянуть рюкзак к телу. Это позволит ослабить нагрузку на спину.

Поясной ремешок – снимает часть нагрузки с плеч и переносит на бедра.

Наплечные – нужны для равномерного распределения нагрузки по всей спине и плечам.

Нагрудные – уводят часть нагрузки в грудной отдел.

Конструктивные особенности, отделы и крепления

Вентиляция. В походе у туристов повышается потоотделение, особенно это касается спины. Проблема решается по-разному. В некоторых моделях вентиляция проходит через специальную сетку, которая крепится на раму в корпусе. Таким образом создается люфт для спины и рюкзака. Второй способ – встроенные каналы вентиляции. Они располагаются в спинке рюкзака и покрываются специальными влаговпитывающими материалами.

Доступ к снаряжению. Часто туристам нужен быстрый доступ к содержимому рюкзака. Это могут быть лекарства, карта, штормовка, вода, перекус. Для этих целей на туристических моделях расположен верхний клапан с множеством отсеков. Он находится над основным отделением, что позволяет нагрузить его большим количеством различных предметов.

Также обратите внимание на карманы поясного ремня. Они позволяют получить быстрый доступ к вещам первой необходимости, не снимая рюкзак.

Эластичные боковые отделы . В них можно сложить дуги от палатки и большую бутылку воды. Пустые карманы должны плотно прилегать к корпусу.

Дополнительные крепления . На них вешают кошки, ледорубы, треккинговые палки, инструменты, карабины.

Стропа для каски , которая вшивается в заднюю поверхность рюкзака. Позволяет носить защиту при восхождении в горы.

Защита от дождя . Обычно рюкзаки сделаны из непромокаемого материала, но в некоторых моделях есть специальные накидки. Они защищают молнии и швы от попадания воды.

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Фото: unsplash.com /S&B Vonlanthen, Jonathan Simcoe, Jan Tinneberg, Toomas Tartes, Ashim D’Silva, Sylvain Mauroux; Erik Buraas/moodboard, Garry Moore/Global Look Press