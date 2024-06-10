Все о мороженом: из чего делают, кому можно и нельзя, зачем есть при боли в горле

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По оценкам аналитиков, в 2023 году потребление мороженого в России выросло с 3,1 до 3,3 кг на человека. Показатели продолжают расти с каждым годом – по прогнозам, к 2030 году россияне будут съедать около 4,4 кг холодного лакомства в год, или 55 стандартных вафельных стаканчиков в «пломбирном эквиваленте». Лидируют по потреблению США: среднестатистический американец съедает около 20 кг мороженого в год.

10 июня, во Всемирный день мороженого рассказываем, можно ли есть такой десерт каждый день и какую разновидность мороженого лучше выбрать.

Немного истории: как появилось мороженое

Современное мороженое – это замороженный молочный продукт, который готовят из сливок, молока, молочного жира, сахара. Однако в таком виде его знали не всегда.

Первые упоминания о холодном лакомстве встречаются в Древнем Китае примерно 3000 лет назад. Китайцы ели снег и лед, смешивая их с медом, зернами граната, кусочками апельсинов и лимонов.

Рецепт десерта, «белого, как лунь, и холодного, как снег с вершин гор Нефритового дракона», придумал китайский император Тангу. Он держался в строжайшей тайне еще несколько поколений, а рассекретили только в XI веке до нашей эры в китайском сборнике песнопений «Ши цзин».

Древние персы в 400 году до нашей эры изобрели десерт, известный как щербет. Он представлял собой смесь снега, добываемого в горах, с фруктовыми соками, вином и медом.

Для замораживания щербета персы строили специальные толстостенные сооружения – яхчалы, в которые привозили лед и снег с гор и ледников

Мороженое в том виде, в каком мы его знаем, стало популярным в Европе благодаря итальянскому путешественнику Марко Поло, который привез из Китая в родную Венецию рецепты замороженных десертов в конце XIII века. С тех пор новый десерт, состоящий из снега и фруктового сока, стал пользоваться спросом в знатных домах Италии, а в XVII веке мороженое стало популярным во Франции. Его привезла туда итальянка Екатерина Медичи, когда переезжала к будущему мужу – королю Франции.

Французская гравюра XII века, на которой знатные дамы едят мороженое

В Российской империи европейский рецепт не знали, но к Пасхе и Рождеству делали свои замороженные смеси из сметаны, творога, орехов, изюма и меда. В европейском варианте холодный десерт появился в нашей стране во второй половине XVIII века при дворе Екатерины II, которая, по многочисленным свидетельствам, ела его каждый день.

В XVIII веке мороженое также стало доступным в Англии и Америке. А в 1843 году американская изобретательница Нэнси Джонсон запатентовала первую ручную мороженицу, что значительно упростило процесс приготовления десерта, который раньше формировали исключительно вручную.

Нэнси Джонсон

В начале XX века после появления механических морожениц и развития технологий заморозки и изготовления десерта, мороженое стало популярным продуктом во всем мире.

В середине 30-х годов ХХ века началась золотая эра знаменитого советского мороженого. В 1936-м группа специалистов во главе с наркомом продовольствия Анастасом Микояном поехали в США, ознакомились с новейшими технологиями пищевой промышленности, купили у капиталистов передовое оборудование и меньше чем за год построили свою фабрику при Мосхладокомбинате № 8. Осенью 1937 года на ней выпустили первое отечественное мороженое по новой технологии. Именно оно стало визитной карточкой эпохи.

Продажа эскимо в СССР в 1935 году

Сейчас мороженое распространено во всем мире, но больше всего его съедают в США, Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Швеции, Канаде, Дании, Ирландии и Великобритании.

Виды мороженого

Существует множество видов мороженого, которые различаются по составу, текстуре и способу приготовления. Перечислим наиболее распространенные.

Пломбир . Самое популярное классическое мороженое, которое готовят из молока, сливок, сахара и яиц. Сорбет . Мороженое без молока, приготовленное из воды, ягод, фруктового сока или пюре. Джелато . Итальянское мороженое, отличающееся плотной текстурой и насыщенным вкусом. Джелато содержит меньше воздуха, чем традиционное мороженое, так как взбивается медленнее, что делает его более плотным и кремовым. Замороженный йогурт. Мороженое на основе йогурта, которое обладает кисло-сладким вкусом и содержит полезные для кишечника пробиотики. Гранита . Сицилийский десерт, похожий на сорбет, но с более крупной и зернистой текстурой. Гранита готовится из замороженной смеси воды, сахара и фруктового сока. Парфе . Французский холодный десерт, который сервируется слоями вперемешку с фруктами, орехами, джемом. Содержит сливки, яйца и сахар. Фруктовый лед. Мороженое, приготовленное из чистого фруктового сока, часто подается на палочке. Эскимо. Сливочное мороженое на палочке, покрытое слоем шоколадной глазури.

Также мороженое различается по технологии производства – бывает мягкое и закаленное. Закаленное изготавливается из смеси, которую фрезеруют, фасуют и подвергают шоковой заморозке (закаливанию). У него больший срок годности, хранить этот продукт можно при температуре от –18 градусов и ниже. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания, в связи с этим хранится недолго. Такой десерт чаще встречается не в магазинах, а в кафе. Шарики, которые подают в креманке, – как раз такой продукт.

Из чего делают мороженое

Классическое сливочное мороженое готовят на основе цельного молока и сливок, но могут заменять молочный жир растительным.

На основе молока и сливок производятся «пломбир», «сливочное» и «молочное мороженое». Мороженое с растительным заменителем жира обычно содержит не более 50% заменителя. В остальной части лакомства все равно есть молоко или сливки, поэтому в целом такой десерт остается молокосодержащим.

Информация о том, из молока мороженое или из заменителя, всегда указывается на упаковке.

Есть мороженое без сахара, а также с низким содержанием жира или высоким содержанием белка. В такие десерты обычно добавляют искусственные подсластители, например эритрит или ксилит.

Сколько калорий в мороженом

В среднем в чашке шоколадного мороженого весом в 100 г содержится 286 ккал, хотя калорийность может варьироваться в зависимости от марки и типа мороженого.

(ТАБЛИЦА)

Польза мороженого

Казалось бы, в мороженом нет ничего кроме жира и сахара, но на деле даже в обычном пломбире есть клетчатка, витамины и минералы. Правда, совсем чуть-чуть.

В 100 г (или двух шариках) ванильного мороженого содержится :

207 ккал (868 кДж);

61 г воды;

23,6 г углеводов;

21,2 г сахара;

11 г жиров;

3,5 г белков;

0,7 г клетчатки;

199 мг калия;

128 мг кальция;

105 мг фосфора;

80 мг натрия;

14 мг магния;

0,09 мг железа;

0,6 мг витамина С;

0,69 мг цинка.

Чем еще полезно мороженое?

Доставляет приятные эмоции и помогает снизить стресс . Благодаря содержащемуся в нем жиру, мороженое активизирует центры удовольствия в головном мозге, помогает расслабиться и поднять настроение.

Мороженое насыщено L-триптофаном – аминокислотой, которая стимулирует выработку серотонина – гормона радости.

Служит источником витаминов и минералов. В молочном мороженом содержатся калий, кальций, фосфор, витамины С и D, которые способствуют укреплению костей, улучшению состояния кожи и волос, а также поддерживают работу мышц и нервной системы.

Также молочный жир практически единственный источник масляной кислоты. Ее соли создают в кишечнике кислую среду, благоприятную для развития полезных бактерий и подавляющую развитие патогенных (сальмонеллы и кишечной палочки).

Облегчает боль в горле после операции по удалению миндалин. Некоторые врачи рекомендуют есть мороженое при боли в горле. Считается, что оно охлаждает, сужает кровеносные сосуды и за счет этого уменьшает дискомфорт. Также есть исследование, результат которого показал , что мороженое облегчило боль в горле у детей после операции по удалению миндалин. Несмотря на то, что такое рекомендуют врачи, лучше не назначать «лекарство» самостоятельно, а на всякий случай посоветоваться со своим терапевтом.

Вред мороженого

На упаковках мороженого указана информация о белках, жирах, углеводах и сахаре в составе. В традиционном молочном мороженом довольно много калорий и добавленного сахара. Если есть его каждый день, есть риск набрать лишние килограммы, которые негативно влияют на здоровье. Избыточное потребление мороженого может привести к увеличению веса и повышению риска развития сахарного диабета 2 типа и кариеса.

Люди с непереносимостью лактозы могут испытывать вздутие живота, диарею и другие желудочно-кишечные симптомы после употребления мороженого, содержащего молочные продукты. Чтобы не сталкиваться с дискомфортом, следует выбирать десерт без молока в составе.

Сколько мороженого можно есть

Из-за довольно высокой калорийности и большого количества добавленного сахара Роспотребнадзор рекомендует съедать не более двух порций мороженого в неделю. Одна порция не должна превышать 100 г.

Фруктовый лед и сорбет менее калорийны. Если в их составе преимущественно натуральные ингредиенты и нет добавленного сахара, их можно употреблять чаще. Главное – не превышать норму калорий в день.

FAQ

Почему мороженое пишется с одной «Н»

Существительное «мороженое» всегда пишется с одной буквой «н». Причина в том, что оно образовано от глагола «морозить», из-за чего его написание подчиняется следующему правилу: прилагательные и существительные, образованные от глагола несовершенного вида, пишутся с суффиксом «ен» (косить траву – кошеная трава, жарить рыбу – жареная рыба).

Можно ли есть мороженое при грудном вскармливании

Мороженое не запрещено при грудном вскармливании. Однако лучше не слишком налегать на такой десерт, а ограничиться парой порций в неделю и выбирать пломбир или эскимо, так как в них не добавляют потенциально аллергенные красители и ароматизаторы.

Со скольки лет детям можно давать мороженое

Детям до двух лет противопоказан регулярный сахар. Периодически съесть немного мороженого не запрещено . Важно только, чтобы в лакомстве не было меда, который детям не рекомендуется употреблять до года, и обилия подсластителей.

Можно ли кошке и собаке давать мороженое

Этот продукт вреден для собак, так как их организм плохо переваривает молоко. Также им не рекомендован сахар. Котам мороженое тоже нельзя, так как большинство их них не переносит лактозу. Кормление мороженым домашних питомцев может привести к диарее, расстройству желудка, диабету или снижению иммунитета животного.

Как правильно хранить мороженое

Мороженое рекомендуют хранить в морозилке. Не следует класть этот продукт рядом с продуктами с резким запахом. Если возможности положить мороженое в морозилку нет, то лакомство можно оставить в холодильнике не более чем на 2 часа.

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Фото: Unsplash /Christian Bowen, Parker Johnson; en.wikipedia.org /Pastaitaken, Library of Congress, Eirik Sundvor;