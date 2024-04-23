Где заниматься скалолазанием в Санкт-Петербурге

Рассказываем, где в Петербурге преодолеть первую стену, победить страх высоты и получить массу удовольствия от полезного хобби. А возможно, и подготовиться к выезду на настоящие скалы – Ленобласть и Выборгский район манят скальными массивами в живописных районах у озер.

В городе активная спортивная тусовка – в чате петербургских скалолазов можно найти напарника для лазания со страховкой, просто пообщаться и задать новичковые вопросы. Напомним, какие виды скалолазания бывают.

Боулдеринг – от английского bouldering – лазание по валунам. На скалодроме их заменяют зацепы, расположенные на высоте до 3-5 метров. Маршруты для лазания короткие, преодолеваются за 5-8 перехватов. Страховки здесь нет, скалолаз держится за зацепы только за счет силы рук. Но на полу лежит мягкий толстый мат, который страхует падение даже с самой высокой точки трассы. Трудность – лазание на стенах или скалах высотой от 15 метров. Для лазания на трудность требуется знание техники страховки и специальная экипировка – обвязка, гри-гри, и, конечно, страхующий напарник. На отдельных скалодромах самые простые трассы оборудованы автостраховкой – системой, позволяющей лазать и спускаться по стене в одиночку.

Скорость – скоростное лазание на время по эталонной трассе, такой же, по которой лазают профессиональные спортсмены на соревнованиях. Оно настолько быстрое, что похоже на бег. На таких трассах используется автостраховка, а лазают на них в одиночестве или наперегонки с соперником.

Основные форматы тренировок на всех скалодромах:

Вводное занятие – знакомство со скалодромом и самыми простыми трассами. Обычно в стоимость входит вся нужная экипировка. Цель занятия – чтобы новичок получил удовольствие и как можно больше полазал, но при этом не навредил себе и не травмировался.

Самостоятельное посещение – для тех, кто хотя бы раз побывал на вводном занятии с тренером, знает технику безопасности. Занятие не имеет лимитов – можно провести на стене хоть целый день, распределяя нагрузку по своим возможностям или следуя готовому плану от тренера.

Групповая тренировка – занятие с тренером, в котором есть разминка, специальные упражнения на закачку мышц, гибкость и баланс и непосредственно лазание по маршрутам. Длительность – от 1,5 до 3 часов.

Персональная тренировка – занятие с тренером, опирающееся на цели скалолаза. Может включать в себя подготовку плана лазания, работу над техникой и пролезанием определенных маршрутов, составление кастомных маршрутов для усиления способностей скалолаза и проработки «зон роста».

Вот скалодромы в Петербурге, которые мы советуем.

Скалодром Северная Стена Бухарестская

Сайт : severnayastena.ru

Адрес : Фучика 10 к. 2 л. Е, м. Бухарестская

Зоны : боулдеринг, трудность

Просторный скалодром, где будет интересно и любителям лазания на высоте со страховкой, и для «решателей проблем» на болдере. На слэнге боулдеринговая проблема – конкретный маршрут, по которому нужно пройти, чтобы добраться до топа – финишной зацепки, без страховки и в некоторой последовательности движений.

Входной билет на скалодром включает обе зоны: трудность (высота – 17 м) и боулдеринг площадью 400 м². Можно комбинировать разные виды лазания и обогащать свой тренировочный опыт. Зона разминки, оборудованная специальным снаряжением, подойдет для ОФП, СФП и растяжки.

А для восстановления и релакса после интенсивного занятия есть кафе с насыщенной углеводно-белковой едой, мягкие диванчики, магазин с мерчем и авторскими зацепами.

Фишки :

Работает с 8:00 до 23:30.

Есть секции лазания для детей, взрослых и подростков.

Абонементы по количеству посещений можно использовать и во втором, боулдеринговом зале «Северной стены», который находится на Петроградском острове.

На скалодроме работает мастерская 515 , которая сама придумывает и производит зацепы не только для локаций «Северной стены», но и для других российских скалодромов.

Иногда на скалодроме натягивают стропу на высоте – можно потренировать баланс на слэклайне.

Стоимость :

Пробное занятие с тренером: 1300 ₽.

Занятие с тренером: от 950 ₽ до 1300 ₽ в зависимости от времени суток.

Индивидуальное занятие с тренером: 2800 ₽.

Самостоятельное занятие 450-850 ₽ в зависимости от дня недели и времени суток.

Пробное детское занятие с тренером: 1300 ₽.

Занятие в подростковой секции: 1300 ₽.

Контакты : +7 (812) 779-15-15

Скалодром Северная Стена Петроградская

Сайт : severnayastena.ru

Адрес : Газовая 10 лит. З, м. Петроградская, м. Чкаловская

Зоны : боулдеринг

Просторный двухэтажный боулдер размером 2000 м², где можно найти трассу на любой вкус: с нависанием, с положительным уклоном, длинный траверс или даже рукоход. Зал для ОФП со шведской стенкой, ковриками и снарядами для качественной растяжки и силовой прилагается. Все залы «Северной стены» радуют простором и воздухом – здесь найдется место посидеть за столиками и перекусить после тренировки, припарковать лонгборд или самокат у кассы, отдохнуть на пуфах в перерывах между подходами.

Фишки :

Зацепы на скалодроме – дело рук мастерской 515 . Команда сама разрабатывает и производит оборудование не только для «Северной стены», но и для других российских залов.

На скалодроме регулярно проводятся соревнования для любителей, и под мероприятия построена специальная соревновательная стена, на которой накручены отдельные трассы без обозначений категории сложности (джокеры). Полазать на них можно в любое время и вне соревнований.

В зале есть кафе и мини-магазин с экипировкой и сувенирами.

Есть абонементы на 10, 20 и 30 посещений, срок действия которых не ограничен. Они действительны сразу в обоих залах «Северной стены» и по ним можно водить друзей.

График работы скалодромов «Северной стены» – самый продолжительный в Петербурге: в любой день недели зал открывается в 8 утра, закрывается в 23:30.

Стоимость :

Пробное занятие с тренером: 1300 ₽.

Занятие с тренером: от 950 ₽ до 1300 ₽ в зависимости от времени суток в расписании.

Индивидуальное занятие с тренером: 2800 ₽.

Самостоятельное занятие 450-850 ₽ в зависимости от дня недели и времени суток.

Пробное детское занятие с тренером: 1300 ₽.

Занятие в подростковой секции: 1300 ₽.

Контакты : +7 (812) 501-93-15

Скалодром Tramontana

Сайт : climbingcenter.ru

Адрес : ул. Бронницкая, д. 24, 2-й этаж, м. Технологический институт

Зоны : боулдеринг и трудность

Скалодром, известный больше 10 лет. В нем собралось опытное комьюнити тех, кто лазает не только ради поддержания фигуры или необычного досуга. Команда «Трамонтаны» считает, что скалолазание – не просто спорт, а целая философия и миссия. Посетители скалодрома не только ходят в зал, но и собираются на аутдор-выездах на скалах.

Сайт скалодрома немного устарел, например, 3D-тур там – от 2016 года. Актуальнее полистать фотографии и мероприятии в группе скалодрома ВКонтакте . А посмотреть есть на что – отчеты с кубков и фестивалей, детских лагерей и праздничных тусовок.

Фишки :

На скалодроме проходят занятия по йоге, силовые, ЛФК и ОФП-тренировки.

Есть услуга спортивного массажа.

Еще одно полезное развлечение атлета и гедониста – сауна.

В соседнем здании – магазин, где есть все для альпинизма, скалолазания и горных походов.

Стоимость :

Пробное занятие (для взрослых и детей): 1700 ₽, 1200 ₽ по акции (лучше уточнить условия на скалодроме).

Занятие с тренером в группе 2-4 человек: 1800 ₽.

Индивидуальное занятие (для взрослых и детей): 2400 ₽.

Самостоятельное занятие: 530-750 ₽ в зависимости от времени и наличия акций.

Детское занятие в группе с тренером: 600-700 ₽.

Контакты : +7 (812) 640-38-44

Скалодром El Capitan

Сайт : elcapitan.club

Адрес : ул. Арсенальная, 2, м. «Площадь Ленина»

Зоны : боулдеринг и трудность

Зал, где можно попробовать 2 самых популярных вида скалолазания: боулдеринг и трудность. И, конечно, дополнить тренировку упражнениями в зонах с тренажерами для ОФП и СФП.

Зона боулдеринга занимает 360 м², трудности – 700 м², высота стены – 13 м. Трасс более 100, и каждые 2 месяца их полностью обновляют.

На этом скалодроме развивают скалолазную культуру в широком смысле – кроме классических тренировок в зале проводят йогу и стретчинг, а на выезде – курсы по альпинизму и мультипитчу (это скальный маршрут, разбитый на несколько вертикальных участков разного уровня сложности, который проходят в связке от 2-х человек).

Фишки :

Дополнительные секции для тренинга: спортивные батуты, акробатическая дорожка, зоны для фриран и трикинга.

Есть соревновательная стена – накрутка без обозначений категорий сложности трасс. В отличии от обычных секций на одной стене накручивается одна трасса, чтобы выступающий рельеф не мешал (и не помогал) пролезать маршрут.

Разнообразная конструкция скалодрома – есть широкие нависания, арка, зона top-out (вылаза на верх скалодрома), скалолазный модуль с щелями 3-х размеров и off-width для любителей особого вида скалолазания – crack-лазания (лазания по щелям).

Стоимость :

Пробное занятие в группе: 1425 ₽.

Пробное занятие индивидуальное: 2375 ₽.

Индивидуальное занятие: от 2100 ₽.

Самостоятельное занятие 450-700 ₽ в зависимости от дня и времени посещения.

Детское занятие с тренером индивидуальное: от 1950 ₽.

Контакты : +7 (812) 347-84-00, +7 (981) 015-80-37

Скалодром Igels

Сайт : igelsclub.ru

Адрес : Набережная Обводного канала, 134-136-138 ВМ, м. Балтийская, м. Нарвская (подробная схема проезда на авто )

Зоны : боулдеринг и трудность

Не просто скалодром, а клуб экстремальных дисциплин, транслирующий дух свободы и спорта. Дополнить тренировки по скалолазанию можно другими видами спорта на ловкость, выносливость и хороший хват. На площадке 1000 м² есть батуты, акробатические снаряды, воздушные полотна и ниндзя-OCR-парк.

Клуб создан для совместных тренировок и поиска единомышленников. Здесь дружелюбны ко всем увлеченным любителям разного возраста и уровня подготовки.

Фишки :

Абонемент с тренером не привязан ни к тренеру, ни к направлению. Можно попробовать занятия с разными тренерами разных дисциплин.

Единая цена для посещения всех тренировочных зон и использования любых снарядов.

Вход без ограничения по времени.

Зона отдыха с wi-fi, диванами, магазином, запирающимися шкафчиками, где удобно оставить ценные вещи.

Есть парковка.

Стоимость :

Пробное занятие: 1200 ₽

Начальный курс из 4-х занятий: 4000 ₽.

Занятие с тренером:1200 ₽

Индивидуальное занятие: 3000 ₽

Самостоятельное занятие: от 300 до 700₽ в зависимости от времени и дня.

Контакты : 8 (931) 266-31-15, infoigels@gmail.com

Скалодром Луч

Сайт : lu4.su

Адрес : пр. Динамо д.44, м. Крестовский остров

Зоны : боулдеринг

Уютный боулдеринговый зал на Крестовском острове, расположенный на территории спортивного комплекса «Динамо», построенного почти 100 лет назад. Скалодром расположен у воды, летом здесь можно отдохнуть на набережной между тренировками. В теплую погоду можно лазать по зацепам прямо на здании скалодрома.

Внутри – три зала для скалолазания и две разминочные зоны. Домашняя атмосфера и скалолазная тусовка, в которой есть опытные любители. С ними можно быстрее влиться в новое хобби, а достигать успехов поможет профессиональная команда тренеров.

Новые трассы накручивают каждую неделю. Заниматься можно как в группе, подходящей по уровню, так и самостоятельно.

Фишки :

Летний уличный скалодром на берегу Малой Невки.

Регулярные междугородние соревнования и фестивали скалолазания.

Чай и конфеты для гостей.

Создатели скалодрома с 2010 года выпускают специальные бальзамы для рук для скалолазов и экстремальных путешественников. На этом скалодроме они всегда есть в наличии.

Стоимость :

Вводная тренировка в группе: 990 ₽.

Вводный курс в группе (вход + 4 занятия с тренером + снаряжение): 3900 ₽.

Абонемент «Старт» 10 занятий с тренером + снаряжение: 9900 ₽.

Занятие с тренером в группе: 1250 ₽.

Индивидуальная тренировка: 2900 ₽.

Индивидуальная тренировка у Вадима Тимонова (МСМК по скалолазанию, победитель шоу «Суперниндзя»): 5000 ₽.

Контакты : +7 (812) 931-77-16

Скалодром Энергия высоты

Сайт : энергиявысоты.рф

Адрес : ул. Софийская, д. 14, м. Международная

Зоны : боулдеринг, трудность, скорость

Скалодром – часть большого развлекательного комплекса, где можно отдохнуть на батутах, в веревочном парке, получив дозу адреналина и эмоций.

На этом скалодроме можно познакомиться со всеми видами скалолазных дисциплин. В зоне трудности высотой 17 м накручено больше 120 трасс, площадь боулдеринга – 1270 м², на ней – 150+ трасс. Есть 2 эталонные дорожки скорости и 7 детских секций.

Фишки :

Автостраховки для тренировок без напарника.

Проходят занятия детских скалолазных школ.

Бесплатный детский уголок для малышей до 4-х лет. Детей постарше уже можно взять с собой на стену, разумеется, под присмотром тренера.

На территории есть батуты и веревочный парк.

Дополнительные секции для обогащения кругозора и для подготовки в перекрестных дисциплинах: спортивный туризм, паркур, растяжка, художественная гимнастика.

Стоимость :

Персональное занятие на 1,5 часа: 2500 ₽. Персональное занятие для двух человек на 1,5 часа: 3900 ₽. Персональное занятие на трех человек 4900 ₽. Вводное занятие в группе:1300 ₽. Абонемент на 10 посещений: 4500 ₽.

Контакты : +7 (812) 335-65-55, info@3356555.ru

Мы проконсультировались с активными скалолазами и скалолазными комьюнити, и выбрали самые популярные залы, о которых рассказали выше. Кроме них в Санкт-Петербурге есть и другие, например, боулдеринговый зал «Неолит » или академия спортивного скалолазания «Чемпион » со всеми дисциплинами олимпийского скалолазания ­– трудностью, боулдерингом и скоростью. Возможно, они находятся рядом с вами и удобнее других. Попробуйте и расскажите нам!

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