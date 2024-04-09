Где заниматься скалолазанием в Москве?

Самые классные скалодромы 2024 года.

Скалолазание как досуг и хобби становится все популярнее: на скалодром приходят целыми семьями, с коллегами и друзьями, проводят тимбилдинги, дни рождения и даже свадьбы! Если вы никогда не были в горах или не считаете себя подготовленным физически – это не препятствие, в скалолазных центрах много программ для новичков разного уровня тренированности. А необходимым техническим аспектам научит инструктор.

Какие виды скалолазания бывают:

● Боулдеринг – от английского boulder (валун), bouldering — лазание по валунам. Это преодоление коротких сложных трасс в 5-8 перехватов на высоте 3-5 метров. Для подстраховки используется мягкий мат – крэшпэд.

● Трудность – технически разнообразное лазание на стенах или скалах высотой от 15 метров. Это не одиночное занятие – нужен напарник или страхующий. Для лазания на трудность требуется знание техники страховки и специальная экипировка – обвязка, гри-гри.

● Скорость – индивидуальное лазание или парная гонка на время. Цель ­– подняться до конца трассы за минимальное время. Лазание, а точнее бег проходит по эталонной трассе с автостраховкой, на которой зафиксировано определенное количество зацепов, их форма и наклон стены. Этот вид наименее распространенный среди любителей и больше подходит спортсменам.

Основные форматы тренировок на любом скалодроме:

Самостоятельное посещение : подходит всем, кто уже хотя бы раз побывал на вводном занятии с тренером и освоил технику безопасности. Такое занятие не ограничено временем и нагрузкой. Вы определяете ее сами либо следуете плану от тренера.

Групповая тренировка : занятие, которое обычно включает в себя разминку, специальные упражнения, лазания по заданным трассам или указаниям тренера и закачку мышц. Длительность – от 1,5 до 3 часов.

Персональная тренировка : внимательная проработка техники по запросу от скалолаза и подготовка плана лазания.

Вот скалодромы в Москве, которые мы советуем.

Скалодром SportStation

Сайт : station.club

Адрес : Новоостаповская ул., 5с2

Зоны : трудность (лазание со страховкой) и боулдеринг

Локация, где встречаются 2 самых популярных направления любительского скалолазания: боулдеринг – короткие и интенсивно сложные трассы на стене без страховки и трудность – классическое лазание с веревкой. Многие скалолазы в SportStation на тренировках совмещают оба вида: например, лазают трудность, а потом заминаются на боулдере.

Зал оснащен оборудованием Rustam Climbing для разминки и специальных упражнений – это тренажеры от скалолаза Рустама Гельманова, всемирно известного скалолаза и спортсмена Red Bull. Есть мунборд, кампусборд, петли TRX и кроссфит-модуль. Трассы на стенах различного наклона регулярно обновляют, перекручивая их зонами по 5-6 трасс.

Мунборд – компактный скалодром, который имеет четкие стандарты: угол наклона, сетка расположения зацепов и их вид. Тренажер позволяет создавать свои трассы, делиться ими с людьми по всему миру. Расклады для мунборда можно найти в приложении , а некоторые скалолазные центры делают распечатки, чтобы не отвлекаться на телефон во время лазания.

Кампусборд – тренировочный стенд с набором планок различной ширины. Может быть с уклоном и без, включать прямоугольные и цилиндрические зацепки. Кампусборд нужен для специальных упражнений на укрепление хвата – прыжки, висы.

Фишки :

Для юных покорителей вершин есть детский клуб скалолазания.

В стоимость посещения входит сауна и хаммам. Там после тренировки приятно снять мышечную усталость.

На скалодроме регулярно проводятся соревновательные ивенты и вечеринки в праздничной тематике: например, фестиваль на Хэллоуин с ночными сетами или тиндер-вечеринка к Дню Святого Валентина. Разумеется, со специально подготовленными трассами.

Стоимость :

Первая тренировка для новичков со снаряжением и тренером: 1800 ₽.

Групповая тренировка для новичков: 2400 ₽.

Персональная тренировка: 3200 ₽.

Разовое самостоятельное посещение: 800 ₽ с 7 до 16 часов в будни и 1200 ₽ с 16 до 23 часов и в выходные.

Контакты : +7 (495) 116-71-93, +7 (969) 999-42-57

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Скалодром ЦСКА

Сайт : cska.ru/objects/101 , vk.com/skalodromcska

Адрес : Ленинградский проспект, 39, стр. 1. Территория ЛФК ЦСКА

Зоны : трудность (лазание со страховкой), боулдеринг, скорость (эталонная трасса для лазания на скорость)

C 1 мая 2013 года в футбольном манеже легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА работает скалодром. Площадь зала занимает 350 м². Это известная тренировочная база для сборной Москвы и России, но открыт он и для любителей. Здесь проводят тренировки и соревнования по всем дисциплинам: боулдеринг, трудность и скорость.Только в этом московском скалодроме есть лицензированная скоростная трасса длиной 15 метров – для скалолазной дисциплины «скорость». Боулдеринг наполнен различными по сложности трассами. Есть взрослая и детская секции.

Фишки :

Историческое здание и советский дух. В культурном и бытовом смысле, увы, тоже – с раздевалками и душевыми здесь все не так продвинуто, как на новых скалодромах.

Часто проводятся соревнования для взрослых и детей, в том числе и профессиональные, где можно увидеть членов сборной.

Стоимость :

Пробное занятие с тренером и оборудованием: 1650 ₽ (70 минут).

Занятие с тренером: 1650 ₽ (120 минут, без оборудования).

Индивидуальное занятие: 3500-5050 ₽ в зависимости от уровня подготовки.

Самостоятельное занятие 600-800 ₽ в зависимости от времени дня.

Детское занятие самостоятельно: 550-700 ₽.

Абонемент 12 посещений на месяц: 7500 ₽.

Контакты : +7 (495) 613-29-54, +7 (925) 125-04-56 (можно уточнить цены на абонементы)

Скалодром Climb Lab

Сайт : climb-lab.ru , t.me/climb_lab , vk.com/climb_lab

Адрес : Огородный проспект, 10с6

Зоны : боулдеринг

Один из самых больших скалодромов Москвы. Оснащен современным оборудованием мировых брендов для скалолазания, функциональных и силовых тренировок. В зале работает большая команда накрутчиков трасс и тренеров для любителей любого уровня и возраста.

Фишки :

Собственная круглосуточная парковка на 200 машиномест.

Открыт каждый день с 7:00 до 00:00.

Абонемент можно делить с другими скалолазами – веселее заниматься в компании. А если в планах поездка или командировка, можно передать его другу.

Приятная мелочь: в зале установлены штативы, чтобы снимать свои пролазы на телефон.

На скалодроме часто проводят мероприятия: фестивали для любителей, кинопоказы, вечеринки.

Стоимость :

Пробное занятие: бесплатно по акции. Лучше уточнить условия непосредственно на скалодроме.

Занятие с тренером: от 1200 ₽ до 1750 ₽ в зависимости от длительности и состава группы.

Индивидуальное занятие: 4000-5000 ₽ в зависимости от длительности и состава группы.

Самостоятельное занятие 1000 ₽.

Детское занятие с тренером: 1350 ₽.

Детское занятие с тренером индивидуальное: 2500 ₽.

Контакты : +7 (495) 023-39-93

Скалодром Tengus

Сайт : tengus.ru , t.me/tengus_climbing

Адрес : ул. Лобачевского, 114

Зоны : боулдеринг

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Скалодром в японской стилистике, который открылся около года назад. Зацепки на стенах уникальные и делаются на заказ, среди производителей кастома – популярные российские бренды Aztec, California Rocks, Top Point и Crio Holds.

Фишки :

Бесплатная магнезия в зале.

Кафе, где можно зарядиться горячим кофе или азиатской лапшой в стакане.

Зона расслабления с пуфиками для перерывов от сессий.

Просторная зона для ОФП с петлями, «железом» и МФР-массажерами.

Стоимость :

Пробная групповая тренировка (группа 8 человек): 1000 ₽.

Занятие с тренером (2 часа + свободное время:) 1700 ₽.

Персональная тренировка: 2700 ₽.

Детское занятие с тренером в группе: 1500-1700 ₽ в зависимости от возраста.

Персональная детская тренировка: 2700 ₽.

Самостоятельное занятие: 850 ₽.

Безлимит на 1 месяц (самостоятельное лазание): 4500 ₽.

Контакты : +7 (958) 295-19-09

Скалодром Токио

Сайт : climbin.ru

Адрес : ул. Новодмитровская, 5А, стр. 3

Зоны : боулдеринг

Скалодром спроектирован и построен под руководством Чемпиона мира по боулдерингу Алексея Рубцова. Тренеры и накрутчики – команда увлеченных и разделяющих страсть к скалолазанию профессионалов. Коллектив не только проводит тренировки, но и организовывает Кубки и любительские соревнования.

Зал светлый и просторный, с большими окнами во всю стену. Зоны для растяжки и силовых упражнений изолированные, со снаряжением и ковриками.

Фишки :

Есть детская секция и программа лояльности .

В сравнении с другими скалодромами Москвы этот зал отличается более сложными трассами в тех же категориях. На субъективный взгляд членов скалолазных сообществ, конечно.

Рядом «Хлебозавод» – культурный кластер с магазинами, фудкортами, ресторанами и спортивными локациями.

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Стоимость :

Групповое занятие: 1400 ₽.

Персональная тренировка: 5000 ₽.

Абонемент на 4 занятия в группе – 5200 ₽, на 8 ­– 9600 ₽, на 12 – 13200 ₽.

Самостоятельное посещение: 500-850 ₽, в зависимости от времени суток.

Безлимит на месяц 6000 ₽.

Безлимит на 3 месяца: 7200 ₽.

Абонементы: от 5200 ₽ за 4 занятия.

Контакты : +7 (929) 654-79-12

Скалодром Bigwall Динамо

Сайт : bigwallsport.ru/skalodrom-na-dinamo

Адрес : Москва, Ленинградский пр-т, д. 36, ТЦ «Арена Плаза», вход напротив магазина ФК «Динамо»

Зоны : боулдеринг

Современный и удобный боулдер-зал, учитывающий тренды любительского скалолазания – например, массивные зацепы для динамичных движений и прыжков. Зал спроектировала команда питерского скалодрома «Северная стена» и московские производители зацепов для скалолазания «515». Это известный сетевой бренд, уже знакомый москвичам по проектам на ВДНХ и летнему скалодрому в Лужниках.

На скалодроме есть интересный и довольно редкий для российских скалодромов тренажер – килтерборд. Это тренажер в виде отвесной стены с тысячами вариантами боулдеринговых раскладов. На нем есть зацепы самых разных хватов, а угол наклона стены регулируется. Включать разные трассы на килтерборде можно через приложение Kilter Board , а зацепы будут подсвечиваться светодиодами, показывая маршрут. На скалодроме Bigwall представлена новейшая версия этого тренажера, 2023 года.

Фишки :

1 минута пешком от метро.

Бесплатная парковка первые два часа. Стоимость третьего часа – 150 рублей. После 3-х часов парковка – 50 руб/час.

Прямо в торговом центре есть большой фудкорт, а рядом с комплексом – красивый парк, где можно прогуляться или перекусить на воздухе.

Скидки на посещение утром и днем.

Абонементом можно делиться с друзьями.

Стоимость :

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Пробное групповое занятие: 1500 ₽.

Групповое занятие: 1800 ₽.

Самостоятельное посещение: от 750 до 1350 ₽ в зависимости от времени суток и дня недели.

Персональная тренировка: 2800 ₽.

Безлимит на 3 месяца: 5910 ₽.

Контакты : +7 (499) 653-60-30

Скалодром LimeStone

Сайт : lmstn.ru

Адрес : Доброслободская, 21

Зоны : боулдеринг

Скалолазный зал с известным именем, который открыли по новому адресу вместо закрытого старого. Часть скалодрома выделена под детские трассы. Благодаря богатому фонду зацепок, которые остались с прошлой итерации скалодрома, накручивают интересные трассы «на подумать».

Есть небольшая зона разминки, оборудованная необходимыми тренажерами для специальных упражнений, мунборд и спрейвол – стена с часто накрученными зацепами для пролезания траверсов.

Фишки :

Скалолазный детский клуб, группа раннего развития (для 3-4 лет).

Школа скалолазания для взрослых.

Организованные выезды на популярные скальные маршруты.

Специальные тарифы и скидки для родителей, детей, студентов, корпоративные абонементы и тимбилдинги, опция составления плана тренировок.

Есть парковка и кафе.

Стоимость :

Вводное занятие для взрослого: 1500 ₽.

Вводное занятие для ребенка: 1500 ₽.

Персональное вводное занятие: 2500 ₽.

Персональное вводное для двоих: 4200 ₽.

Разовое от 350 до 950 ₽ в зависимости от льготного/обычного тарифа и времени суток.

Контакты : +7 (495) 308-39-93

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Скалодром Bigwall Лужники

Сайт : bigwallsport.ru/luzhniki

Адрес : ул. Лужники, 24 с46. Вход справа от здания.

Зоны : боулдеринг, трудность

Bigwall Sport – это самый большой московский скалодром в Москве на открытом воздухе. В летний сезон можно сполна насладиться пролазами. В солнечный день деревья отбрасывают приятную тень, а по вечерам романтично сверкают огни подсветки Лужников..

Здесь располагается несколько «грибов» с трассами разной сложности и под разным уклоном, есть валун с естественным рельефом. Посреди локации высится 16-метровый скалодром для лазания с верхней страховкой.

Немного цифр: площадь комплекса – 7000 м², площадь болдеринга – 300 м², 50-60 трасс на боулдере, 35-40 трасс на высоте 16 метров. Трассы обновляют несколько раз за сезон.

Фишки :

Настроение дачи в большом городе – полевые растения, цветы, шезлонги для отдыха, зона для барбекю. и автостраховкой – эта опция для начинающих и не требует помощи напарника, можно заниматься самостоятельно.

Открыт только в теплый сезон – с мая по сентябрь.

В дождливую погоду не позаниматься – несмотря на то, что над трассами есть навес, зацепки все равно намокают, а на матах образуются лужи.

Стоимость : обновится на сайте и в социальных сетях ближе к открытию сезона – обычно это конец мая-июнь.

Контакты : +7 (499) 653-50-20

Скалодром RockZona

Сайт : rzclimbing.ru

Адрес : Андропова пр-т, 22, ТЦ Нора

Зоны : трудность (лазание со страховкой), боулдеринг, скоростное лазание (эталонная трасса)

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Боулдеринг-зал в RockZona занимает 650 м² лазательной поверхности. Скалодром открыли в 2017 году после масштабного ремонта. Для дополнения тренировок есть просторные зоны для ОФП и СФП, а чтобы восполнить энергетические потери – спортивный бар.

Фишки :

Семейные абонементы.

Три разминочные зоны со специально изготовленными на заказ фингербордами и тренажерами для самых требовательных любителей.

Можно взять арендовать шкафчик под вещи не только на время занятия, но и на целый месяц – не таскать скальники и кроксы с собой.

Детская зона.

Стоимость :

Вводное занятие для новичка: 1600 ₽.

Персональная тренировка: 2900 ₽.

Самостоятельное посещение: от 550 до 750 ₽ в зависимости от времени и скидок.

Абонемент на 12 посещений: 7200 ₽.

Безлимит на месяц: 5400 ₽.

Контакты : +7 (499) 450-25-26

Скалодром Скалодром.ру

Сайт : gym-skalodrom.ru

Адрес : г. Одинцово, ул.Транспортная 2 стр. 19. (территория Московского Насосного Завода)

Зоны : трудность, боулдеринг, скоростное лазание

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Скалодром находится не в Москве, а в Одинцово. Но он стоит внимания – на нем можно попробовать все три скалолазные дисциплины: трудность, боулдеринг и скорость.

Зал для боулдеринга занимает площадь 300 м². Стены образуют коридоры, по которым можно пройти и увидеть скалолазов сверху. А значит, сделать классные фотографии. Высота стены для трудности – 13,5 м, площадь – 750 м². 2 скоростные трассы высотой 15 метров находятся в том же пространстве.

Скалодром построен компанией «Скалодром.Ру», которая проектирует залы по всей России в разных городах. Здесь используется оборудование высокого класса: зацепы, рельефы, автоматические страховки Perfect Descent, которые сертифицированы IFSC (Международная федерация спортивного скалолазания).

Скалодром оборудован современными игровыми тренажерами, которые добавят фана и интереса в лазание:

Luxov Gaming Board – стенка с зацепами с подсветкой и игровой механикой: несколько встроенных игр на ловкость и внимание заставят забыть о минутах, проведенных в увлечении.

Kilter Board – стена с фиксируемыми зацепами и тысячами вариантов раскладки трасс. Для этого любители используют специальное приложение Kilter Board.

Стоимость :

Самостоятельное посещение: от 600 до 900 ₽.

Тренировка в группе (2 часа): 1500 ₽.

Безлимит 1 месяц: 4500 ₽.

Безлимит на 6 месяцев: 22000 ₽.

Семейная тренировка (от 3-х человек) 1800 ₽ за человека.

Индивидуальная тренировка: 2200 ₽.

Сплит-тренировка на двоих: 3850 ₽.

Контакты : +7 (495) 532-51-02, +7 (926) 921-33-07

Фото: официальные сайты скалодромов