Помочь близким, быть «как папа» или получить почетное звание

Зачем люди становятся донорами.

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Праздник приурочен к первому в мире удачному опыту переливания крови – 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф спас жизнь женщине, у которой во время родов началось сильное кровотечение. Врач перелил пациентке кровь ее мужа. Это событие послужило толчком к развитию отечественной системы донорства. Сам праздник был учрежден 20 февраля 2007 года.

Узнать о том, зачем вообще сдавать кровь и как проходит процедура донорства

Мы решили поговорить с читателями о том, зачем они сдают кровь. Что помогает не сливаться, а делать это регулярно? Что получают доноры, кроме почета и уважения? И почему одного желания бывает недостаточно?

Иван Пенкин, врач стоматолог-ортопед, почетный донор России

Я сдаю кровь с 19 лет, начал еще во время учебы в медицинском университете. Сейчас мне 31. Все это время я сдавал кровь и ее компоненты, сделал это уже 43 раза. Не так давно мне присвоили звание почетного донора России.

Мой пример для подражания – папа, сколько себя помню, он всегда сдавал кровь. Поначалу просто хотел делать как он, сейчас втянулся и не представляю как это, не сдавать. Мне нравится само ощущение после кроводачи, чувствуешь какое-то обновление. Но главное – это возможность помочь тем, кто в этом нуждается. А таких людей в России достаточно.

Сейчас сдаю кровь один раз в два месяца в центре крови в Екатеринбурге. На станции все хорошо организовано: кабинеты рядом, процесс автоматизирован, оборудование современное, да и медработники всегда дружелюбны.

Помню, что в первый раз было страшновато, ведь в вену ставят не обычную тонкую иглу, как при лабораторных анализах, а достаточно толстый катетер, через который кровь вытекает быстро. Вся процедура длится в среднем 10–15 минут, забирают около 450 мл крови. Когда сдавал плазму, процесс был более длительным: около часа. Но плазму берут не везде, мне, например, чтобы ее сдать, нужно ехать на другой конец города, а это неудобно. Поэтому я сдаю цельную кровь рядом с домом.

Сейчас продолжаю сдавать кровь регулярно, потому что понимаю, что она действительно нужна. В центры сдачи крови ходят одни и те же люди, новых доноров замечаю редко. Обычно только после новостей о крупных трагедиях. Но здесь важно понимать, что сдавать кровь от случая к случаю – неэффективно, а иногда и вовсе бесполезно. Ведь если человек не пришел на повторную сдачу через полгода, его кровь просто утилизируют. Многие об этом не знают.

Вообще донорам-новичкам должны перезванивать со станции переливания крови и приглашать сдать кровь повторно. Но на деле про них часто забывают. Поэтому лучше самому следить и приходить, когда подойдет срок.

Государство благодарит доноров. Бонусы отличаются в зависимости от региона. Когда сдавал кровь в Красноярске, давали целый пакет продуктов: тушенку, сгущенку, кабачковую икру, изюм, минеральную воду, сухарики. Уходил с увесистым мешком, даже смешно вспомнить.

В Екатеринбурге, где я живу сейчас, продуктовый набор не дают, но платят 5% от МРОТ по региону. Последний раз заплатили около 800 рублей. Плюс за каждую третью кроводачу положены 2 000 рублей от губернатора Свердловской области. Они приходят на карту. Кроме того, донорам положен оплачиваемый день отгула, их без очереди обслуживают в государственных учреждениях, дают 50% скидку на лекарства по рецепту. Почетный донор уходит в отпуск, когда захочет сам, а не когда его отпустит работодатель. На практике льготы отличаются в зависимости от региона.

Мое удостоверение и значок почетного донора России.

Елизавета Уемлянина, BI-аналитик

Впервые желание сдать кровь появилось еще во время учебы в университете. Не помню, как именно это было и что меня тогда сподвигло, но я захотела помогать людям именно так. Было ощущение, что моя кровь может пригодиться.

Я жила в Архангельске, ближайшая станция переливания крови была в пяти минутах от дома.

Первая донация прошла легко, я пришла, меня обследовали и сразу взяли кровь. Оказалось, так бывает не всегда и обычно на донацию нужно записываться заранее. Причем сделать это не так просто. В Архангельске запись открывалась за день и записаться можно было только позвонив по телефону в промежуток между 13:00 и 14:00, причем большую часть этого времени линия была занята. Это тот еще квест, не все желающие успевают записаться.

Сейчас сдаю кровь вместе с мужем в Москве. Сюда мы переехали более пяти лет назад. Для первой донации в столице выбрали первый попавшийся центр сдачи, но в нем оказалось очень многолюдно. Позже узнали, что в этом центре кровь можно сдать за деньги, отсюда и такой ажиотаж. В других центрах, где за донации не платят, все проходит гораздо спокойнее. Поэтому, если соберетесь сдавать в первый раз, лучше заранее узнайте о центре, в который планируете идти.

После первого «неудачного» опыта нашли центр сдачи крови неподалеку от дома и с тех пор сдаем кровь только в нем. В этом центре очень приветливый персонал, они знают постоянных доноров в лицо. Кстати, теперь в этом центре сдаем кровь не только мы с мужем, моя сестра тоже последовала нашему примеру.

Кровь у меня принимали не всегда. Медотводы были по поводу низкого гемоглобина. После них занялась здоровьем, начала больше внимания уделять питанию и пропила курс препаратов железа. Показатели выровнялись. Кроме того, как-то раз в результатах предварительного анализа крови были повышены лимфоциты. Из-за этого пришлось пройти нескольких врачей, но в итоге они ничего не нашли, сочли это за норму и разрешили вернуться к донорству.

После двадцати кроводач можно получить звание почетного донора Москвы. По нему донору полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, скидка 50% на услуги ЖКХ и другие бонусы. Воспользоваться этим я не смогла, хотя мне и было положено. Дело в том, что у меня не было постоянной прописки в Москве. После 40-й кроводачи дают звание почетного донора России. В прошлом году я его получила и теперь стали доступны другие бонусы. Один из них – единовременная выплата, ее я уже получила. Здесь от прописки ничего не зависит. В 2023 году сумма единовременной выплаты составила 16 578 рублей, она ежегодно индексируется на официальный процент инфляции.

Людям, которые только планируют стать донорами, я бы рекомендовала заранее звонить в центр сдачи крови и приходить на донацию в будние дни, так не придется долго стоять в очереди.

Екатерина Филиппова, программист, бегунья

Я сдавала кровь два раза с перерывом в два года, первый – 29 декабря 2021 года, последний – 9 февраля 2024, на днях хочу пойти сдать снова.

Мою кровь не всегда берут, потому что у меня низкий вес, а это одно из противопоказаний к сдаче. Хотя в целом моя кровь востребована – у меня первая отрицательная группа, я считаюсь универсальным донором.

Когда сдавала кровь в первый раз, все прошло не самым лучшим образом: сильно кружилась голова, я чуть не потеряла сознание. После кроводачи была сильная слабость. А после я еще сделала прививку от коронавируса и это меня окончательно «добило». Оказалось, что после сдачи крови в течение двух недель не рекомендуется проходить вакцинацию. Я об этом не знала.

Вторая донация прошла значительно лучше. Врач в центре сдачи крови подсказала, что людям с низким весом и труднодоступными венами нужно перед донацией больше пить, желательно выпить не менее 500 мл сладкой жидкости. Мне это очень помогло, да и самочувствие после было в порядке.

Пока кровь забирают, донор сидит в удобном кресле.

Анатолий Боровых, android-разработчик, пловец

У меня было шесть донаций крови. Начал в 2021 году, сподвигла реклама в соцсети, в которой рассказывали о донорстве костного мозга. Я мало об этом знал и был удивлен, что это достаточно просто. Тогда я вдохновился таким видом донорства и даже попал в регистр доноров. Но потом понял, что ждать того, что твоя помощь понадобится, можно очень долго, а желание помогать никуда не делось. Так я и пришел к тому, что хочу сдавать кровь. Ведь это регулярная помощь «здесь и сейчас».

Стал искать больше информации об этом и нашел сайт службы крови , где простым и понятным языком описаны все процессы, показания и противопоказания, а также указаны адреса центров крови в России. Мне очень помог донорский светофор, с ним важно сверяться перед каждой донацией. Он наглядно показывает, какая кровь сейчас нужна пациентам в больнице. Красный цвет обозначает острую необходимость, желтый – относительную, зеленый – потребности нет.

Обычно донорский светофор можно найти на странице сайта центра крови или больницы, где проходят донации.

Рассматриваю донорство не только как способ помочь другим, но и проверить здоровье. Перед каждой донацией берут кровь на анализ и проверяют основные показатели. Вся эта информация хранится в приложении «Я донор » и при необходимости ее можно использовать для своих нужд, например, на очередном приеме у врача.

Так выглядит приложение службы крови, где отображаются все мои донации.

Отказов и медотводов у меня не было. Но в последний раз уровень гемоглобина был на нижней границе нормы, врач-трансфузиолог в центре крови предупредил о том, что в следующий раз меня могут не допустить к донации.

Один раз я делал донацию за неделю до старта по плаванию и мне кажется, что именно из-за этого соревнования прошли сильно хуже, чем я ожидал. Затем пошла череда спортивных и бытовых травм, операция, поэтому пока я не сдаю кровь, восстанавливаюсь. Но точно планирую вернуться к донациям.

Тем, кто только планирует стать донором крови, я бы хотел напомнить о том, что важно подходить к донациям осознанно и помогать другим, не вредя себе. Также важно не сдавать кровь простуженным. Даже если врачи ничего не заметят, то после процедуры в крови все равно обнаружат признаки заболевания, ее забракуют, а вам дадут отвод от донорства на полгода. Кроме того, есть риск, что вы передадите инфекцию через кровь ослабленному человеку.

Иван Сироткин, спортивный массажист, триатлонист

Мой путь в доноры крови начался с трагедии – знакомые попали в жуткую аварию и девушке моего друга срочно требовалась кровь для переливания. Оказалось, что в той ситуация моя первая положительная подходила как нельзя лучше.

Я поехал в отделение скорой помощи, где можно было адресно сдать кровь. Сказал, для кого сдаю, и прошел свою первую донацию. Однако, к сожалению, травмы были слишком серьезные и девушка погибла.

С тех пор стараюсь сдавать кровь регулярно. Искренне верю, что такой небольшой вклад может спасти кому-то жизнь или продлить ее пусть даже ненадолго.

Я сдаю цельную кровь, потому что это быстрее и, как мне кажется, легче. Процедура занимает не больше 20 минут. Потом можно идти заниматься своими делами. По качеству крови отказов у меня не было, по состоянию здоровья тоже.

Знаю, что регулярными донациями можно заработать звание почетный донор, но я пока его не оформлял. После донаций мне выплачивают компенсацию на питание, а работодатель предоставляет дополнительные выходные. Я сдаю кровь по идейным соображениям, материальные или социальные выгоды меня мало интересуют, но все, что дают за донации, я принимаю. Приятно, что это ценится.

Обычно после кроводачи чувствую себя хорошо, но один раз упал в обморок. Это было крайне удивительно и неожиданно. Когда почувствовал, что сейчас упаду, успел сориентироваться и присесть на кушетку. Через пару секунд меня подхватили сотрудники центра крови, напоили сладким чаем, уложили, следили, чтобы я не поднимался, пока не приду в себя. Не знаю, с чем это могло быть связано, но больше таких ситуаций не было.

Как-то специально к сдачи крови я не готовлюсь, но стараюсь хорошо отдохнуть и выспаться накануне, не ем запрещенных продуктов, они указаны на сайте службы крови, в разделе о подготовке. Понимаю, что если почувствую себя плохо, рядом всегда есть медработники, которые помогут, поэтому страха нет.

Но кровопотеря – это все-таки стресс для организма, поэтому тем, кто планирует сдавать кровь, я бы посоветовал подходить к донорству осознанно. Желание помогать важно, но гораздо важнее следить за своим здоровьем и делиться, только когда сами понимаете, что у вас есть на это ресурс. В общем, помогая другим, не забывайте о себе.

Во время донации в вену вставляют катетер, кровь по которому бежит в специальный мешок.

Инна Буря, юрист, бегунья

Я сдавала кровь три раза, скоро пойду сдавать в четвертый. На донации ходим вместе с коллегами, всем отделом.

Перед первой кроводачей было страшно, потому что непонятно, чего ждать и как поведет себя организм. Сразу вспомнились истории о том, что люди падают в обморок. Но страхи не оправдались, все прошло хорошо. Процедура заняла не больше десяти минут, не учитывая начальные анализы и заполнение анкеты.

Удивило, что перед донацией дали чокопай с чаем. Оказалось, что сдавать кровь нужно не на голодный желудок, как перед медицинскими анализами, а только после плотного завтрака.

Из личного опыта: слабонервным рекомендую не смотреть на насос, который стоит под креслом и накачивает кровь. Вид такого количества бултыхающейся алой жидкости может быть жутким.

Приятно удивило, что после донации заплатили чуть больше 1300 рублей. Я такого не ожидала. Оказалось, эти деньги дают в качестве компенсации обеда, сумма зависит от региона.

После донации сразу пошла на работу, потому что чувствовала себя хорошо. Из необычного – усилился аппетит. Помню, что не могла его утолить в течение всего дня, каждые два часа хотелось перекусить.

Теперь сдаю кровь регулярно, каждые три месяца. Отказов пока не было, считаю, что это связано с тем, что я тщательно готовлюсь к каждой донации и сверяюсь с сайтом службы крови.

Сейчас мы с коллегами сдаем кровь в отделении переливания крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, потому что он находится недалеко от офиса и на донацию можно прийти прямо перед работой. В этот центр крови нельзя прийти просто так, нужно записаться. Чтобы понимать, нужна сейчас ваша кровь или нет, и имеет ли смысл записываться, рекомендую сверяться с донорским светофором. В нем указано, какая кровь нужна учреждению прямо сейчас.

Запись ведется только по понедельникам, записаться можно на следующую неделю. В 16:00 открывается окно для записи, и если ты зашел, например, в 17:00, то слотов может уже не быть. Удивило такое количество желающих. Без записи принимаются только редкие группы крови, либо когда банк совсем опустел.

Так выглядит окно для записи на донацию на сайте больницы, в которой я сдаю кровь.

Тем, кто пойдет сдавать кровь впервые, рекомендую хорошо завтракать с утра. В центре крови дают легкий перекус, но этого может быть недостаточно. И еще совет – лучше не жать интенсивно силиконовый эспандер, который помещают в руку, чтобы кровь вытекала быстрее. Поначалу кажется, что сил много и так хочется сжимать его быстрее и сильнее. Но уже спустя пару минут рука начинает неметь, в ней возникает неприятное ощущение. Оказалось, когда движения плавные и размеренные, кровь вытекает ничуть не хуже, но такого дискомфорта нет.

Есть еще одна особенность – лучше заранее узнать, на какой руке у вас лучше просматриваются вены. Об этом можно спросить у врача-трансфузиолога или медсестры в центре крови. Кресла в донорском зале разные, можно выбрать кресло с подставкой для правой или левой руки. Я об этом не знала и в первый раз случайно села «не в то кресло». Кровь у меня в итоге взяли, но было неприятно и даже больновато. Больше такой оплошности не допускаю.

Мария Кобылина, администратор языковой школы, волонтер

Я начала сдавать кровь в 2023 году. Вдохновилась примером папы и младшего брата, они почетные доноры России.

Я периодически задумывалась о донорстве, но до дела так и не доходило. Пошла только после того, как в одном из анализов крови увидела, что у меня не третья группа крови (как я всегда считала), а первая, которая считается универсальной. Именно это сподвигло меня пойти на первую донацию.

Перед первой кроводачей я тщательно готовилась: досконально изучила инструкцию на сайте службы крови , а также уточнила нюансы у брата. Для донации выбрала городскую станцию переливания крови в Санкт-Петербурге, потому что она находится недалеко от дома. Даже если перееду в другой район, все равно будут приходить на донации сюда. Здесь все очень удобно организовано, современное оборудование, чисто, четко, слажено, нет очередей. Медперсонал дружелюбный и всегда приходит на помощь.

Я очень переживала, когда шла сдавать кровь в первый раз. Но мои страхи не оправдались. Весь процесс занял не больше десяти минут, медсестры помогали, приносили воду, кормили сладким.

После сдачи крови у меня возникает легкое ощущение эйфории, мне это очень нравится. Возможно, оно связано с положительными эмоциями от самой возможности помочь, а может объясняется как-то физиологически. На самом деле это не очень важно, просто чувствую себя окрыленной после донации и люблю это ощущение.

Отказов в донации у меня не было ни разу, мне кажется, это связано с тем, что я всегда ориентируюсь на донорский светофор, который ежедневно публикуют в тг-канале центра сдачи крови.

Кстати, в этом же канале периодически выкладывают полезную информацию для доноров и анонсы мероприятий. Так, регулярно проходит донорская суббота, в которой постоянные доноры могут принять участие в качестве волонтеров. В одной из таких суббот я участвовала, мы помогали донорам-новичкам: рассказывали о том, как все устроено в центре крови, отвечали на вопросы, помогали сориентироваться в кабинетах.

Фото с донорской субботы, где я была волонтером.

Татьяна Гордеева, ведущий менеджер по работе с клиентами, почетный донор России, ультрамарафонец

Сдавать кровь я начала еще в 2013 году, когда была студенткой. Примером для меня стал папа, на тот момент он приближался к статусу почетного донора России.

В течение десяти лет я старалась сдавать кровь регулярно, правда получалось не всегда. Были вынужденные паузы из-за медицинских и косметических процедур, низкого гемоглобина, не сдавала перед стартами соревнований по бегу и после них. Сейчас у меня за плечами 34 кроводачи и 6 донаций плазмы, я почетный донор. Пришла к этому достаточно быстро, потому что сдавала преимущественно плазму крови, а не цельную кровь. Донорство плазмы ускоряет получение статуса. Причем процесс донорства плазмы дольше – процедура занимает около часа, за один раз забирают 600 мл. Но плазму можно сдавать чаще: каждые 2 недели, а не каждые 2 месяца как в случае с цельной кровью. Отбор доноров плазмы сложнее, поэтому берут не всех.

Донорскую кровь и компоненты сдают так же, как анализ крови из вены. В специальном наклонном кресле наложат давящую манжетку на плечо, продезинфицируют кожу, введут в вену специальную иглу, из которой по трубке кровь будет поступать в контейнер для сбора крови. Потребуется только потерпеть укол и поработать кулаком. После процедуры вытащат иглу и забинтуют руку.

Доноры сдают кровь полулежа в специальных креслах.

Если сдаете компоненты, то процесс затянется. Кровь прогонят через центрифугу, чтобы отделить плазму и вернуть вам остальные компоненты. Вам в это время прокапают через капельницу физраствор.

Почетные доноры в России имеют право на медпомощь по ОМС без очереди, получение первоочередных путевок в санатории, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время, ежегодную денежную выплату. Все это федеральные льготы, но есть еще и местные. В Тюмени выдают единый проездной билет со 100% скидкой. Если сдать кровь хотя бы два раза, то можно просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения. Путевки получают по месту работы или учебы. За каждую донацию цельной крови платят по 800 рублей, которые можно получить как наличными, так и через СБП.

Все это классные и приятные бонусы, но я сдаю кровь не из-за них. Мне важно то, что я могу кому-то помочь. А еще то, что своим примером получается мотивировать других и так мы все вместе вносим большой вклад в это важное дело.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович