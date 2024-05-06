Ученые говорят, что бутилированная вода небезопасна. Все дело в микропластике

А стоит ли переживать?

Пластик – самый распространенный тип мусора и небиоразлагаемый материал, который загрязняет окружающую среду.

Считается, что микрочастицы, на которые он распадается, могут быть опасны. Они попадают в организм с пищей, водой, некоторые даже проникают в кожу из кремов и шампуней и годами накапливаются в тканях. В результате недавнего исследования оказалось , что в одноразовых бутылках с водой микропластика особенно много. Выясняем, насколько опасно пить из них воду.

Что такое микропластик и как он попадает в воду

Микропластик – это любые частицы пластика размером от 1 микрона до 5 миллиметров в диаметре.

Микропластик есть практически везде – в воде, почве, воздухе и в продуктах, которые мы используем ежедневно. То и дело появляются новости о том, что его частицы обнаружили даже внутри животных, которые обитают в самых глубоководных местах планеты. Также пластик был найден в организмах почти всех исследованных морских птиц, обитающих в Антарктиде.

В 2024 году ученые из Колумбийского университета усовершенствовали метод обнаружения частиц микропластика и вывели алгоритм для определения семи видов полимерных материалов. Проверить свое изобретение они решили на бутилированной воде. В испытании участвовала вода трех популярных в США брендов. В результате было обнаружено, что в литровой бутылке воды в среднем содержится около 240 000 частиц микропластика, 90% которых – нанопластик (частицы пластика размером менее 1 микрона – прим. Sports.ru).

В исследованиях 2018 года говорили о 325 пластиковых частицах на каждый литр, но новые данные показывают, что проблема куда серьезнее и пластика в воде в десятки, а то и в сотни раз больше .

Частицы микропластика и нанопластика настолько мелкие, что с ними не справляются промышленные фильтры по очистке воды. Кроме того, фильтры сами состоят из пластиковых материалов и выделяют пластик в процессе работы. Это происходит из-за того, что фильтры со временем изнашиваются и подвергаются механическому истиранию. Также выделение пластика может происходить из-за их деформации. Так, по результатам исследования, наиболее распространен в бутилированной воде полиамид – тип нейлона, который часто используется в промышленных фильтрах.

Также частички пластика загрязняют содержимое бутылок во время открывания и закрывания. Повторяющиеся движения при завинчивании и снятии крышки создают трение, в результате которого образуется значительное количество невидимой глазу пластиковой пыли. При каждом повороте крышки в воду осыпается около 500 частиц микропластика.

Пластик разрушается и в процессе хранения, даже краткосрочного. Его частички попадают в воду, пока она стоит на прилавке или едет в магазин. А когда пластик нагревается, процесс разложения ускоряется, что приводит к усиленному выделению микрочастиц.

Как микропластик может навредить здоровью

Пока ученые точно не знают, как именно пластик влияет на организм человека. Исследования его токсичности продолжаются. Однако уже сейчас известно, что нано- и микропластик настолько малы, что способны проникать в легкие , грудное молоко , плаценту . Частички могут проходить через кишечник напрямую в кровоток и оттуда попадать в сердце и мозг. Предположительно, под воздействием микрочастиц пластика активируется иммунная система и возникают воспалительные реакции.

Наш иммунитет, который в норме следит, чтобы вирусы, бактерии, токсины, аллергены и другие патогены не попадали в организм, может неожиданно бурно отреагировать на частицы пластика, из-за этого возникают разного рода болезни.

Попадание микропластика в легкие связывают с астмой. А избыток частиц пластика в головном мозге – с развитием болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Большое количество микропластика негативно влияет и на репродуктивную функцию. Ученые считают, что пластиковые частицы ухудшают качество спермы и приводят к бесплодию. Также микропластик может вызывать аллергические реакции, приводить к нарушениям обмена веществ и даже раку.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают , что пока недостаточно информации о том, как частицы пластика поглощаются, задерживаются и выводятся из организма. Поэтому пока неизвестно, с каким количеством микропластика наш организм способен справиться, а какая «доза» небезопасна.

Как обезопасить себя от частиц пластика

Совсем оградить себя от пластика, к сожалению, не получится, потому что он окружает человека везде. Из него сделаны не только бутылки, но и зубные щетки, телефоны, игрушки. Он есть в одежде и косметике. Но можно попробовать ограничить его количество.

Не покупать бутилированную воду

Важно понимать, что к тому моменту, когда вода будет упакована в пластиковую бутылку, микропластик уже окажется внутри. Чтобы употреблять меньше пластика, лучше вообще не покупать воду в пластиковых бутылках.

Кипятить воду из-под крана

В водопроводной воде тоже есть пластик, но его там значительно меньше, чем в одноразовых бутылках. В 1 литре воды из-под крана в среднем содержится около 5,5 тысяч частиц. Уменьшить количество помогают кипячение и фильтрация. Так, кипячение водопроводной воды в течение двух-пяти минут и последующая фильтрация могут удалить почти 80% микропластика. Однако это касается жесткой воды, потому что в ней содержится карбонат кальция, который выпадает в осадок при кипячении и заодно связывает частицы пластика. Поскольку в мягкой воде карбоната кальция меньше, кипячение убирает из нее около 25% микропластика.

Обращать внимание на тип пластика

Еще один способ сократить вред от одноразового пластика – пользоваться более прочным пластиком, который пригоден для вторичного использования. Он обозначается как ПЭТ или PET (полиэтилентерефталат), HDPE (высокоплотный полиэтилен) или PP (полипропилен). Из такого пластика обычно изготавливают многоразовые спортивные бутылки.

Использовать стекло или алюминий

Также можно заменить пластиковые бутылки стеклянными или алюминиевыми. Эти материалы безопасны для окружающей среды, не содержат пластик и предназначены для многократного использования. Такие бутылки удобно брать с собой на тренировку и в офис.

Не оставлять пластиковые бутылки на жаре

Если говорить о том, как уменьшить количество пластика в одноразовых бутылках, то следует внимательнее отнестись к их хранению. Чтобы дополнительные частицы пластика не выделялись в воду, бутылку желательно убрать в темное и прохладное место, например, в сумку или шкаф. Это связано с тем, что пластик сильнее распадается на мелкие частицы именно под воздействием прямых солнечных лучей и высокой температуры. Выпить из бутылки, которая пролежала в машине, оставленной на солнцепеке, точно не лучший выбор.

Следить за сроком годности

Срок годности воды варьируется от 1 до 1,5 лет . А последние исследования показали , что чем дольше продукт хранится в пластиковой таре, тем больше микропластика и нанопластика он может содержать. Поэтому перед покупкой лучше проверить дату изготовления на упаковке и не брать бутылки, вода в которые была разлита более полугода назад.

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Чтобы уменьшить количество пластика в окружающей среде, важно не только отказаться от пластиковых бутылок, но и в целом стремиться минимизировать пластик в жизни: не брать одноразовые пакеты в магазине, а ходить со своей сумкой; не покупать упакованные продукты, а покупать оптом и на развес; отказаться от пластиковой посуды, контейнеров, соломинок для напитков. В целом, любые меры по уменьшению количества пластика в повседневной жизни будут важным вкладом в защиту окружающей среды и собственного здоровья.

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Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images/Globallook Press/Global Look Press ; unsplash.com /Annie Spratt, Marvin Meyer, Edward Howell; Global Look Press