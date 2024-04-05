Все о березовом соке: чем полезен, кому нельзя, как собирать и хранить

Натуральный супердринк.

Когда речь заходит о полезных свойствах березового сока, может возникнуть мысль: «Сейчас будем обсуждать народную медицину». Ведь наши бабушки часто использовали его для лечения недугов: мыли голову от вшей, обтирались отваром из сока при температуре и даже закапывали в глаза при конъюнктивите.

Удивительно, как из обычной березы можно получить напиток от всех болезней? На самом деле никак. Поэтому с появлением современных медикаментов березовый сок как лекарство «ушел в закат». В основном его пьют ради приятного вкуса. Сегодня березовый сок снова в тренде. Он украшает полки экомагазинов и входит в состав различных косметических средств, а производители опять заговорили о его целебных свойствах. В статье разберемся, что ученым удалось узнать о пользе и вреде березового сока, а также расскажем, как правильно его собирать и хранить.

Польза березового сока

Березовый сок – это прозрачная и немного сладкая жидкость, насыщенная минералами. Когда дневная температура начинает повышаться после зимних холодов, в дереве активизируются жизненные процессы. В этот период вода из почвы, обогащенная минералами и витаминами, поднимается от корней к ветвям, и дерево «оживает».

Натуральный березовый сок содержит аминокислоты, витамины группы В и С, а также минералы: кальций, магний, цинк и многие другие. Он достаточно низкокалорийный – всего 3 килокалории на 100 грамм. Лечебных свойств у этого напитка нет, но он может стать дополнительным источником минералов в рационе и помочь поддерживать водный баланс в организме. Хотя отчасти березовый сок действительно можно считать уникальным напитком. Его состав значительно варьируется в зависимости от времени года и климата, а также от местоположения и возраста дерева. Даже если взять сок у соседних деревьев, они будут отличаться по минеральной ценности, хоть и незначительно. У деревьев, которые росли в разных регионах, содержание минералов может отличаться в 2-3 раза. Например, в березе, которая растет на территории Польши, концентрация минералов будет такой:

Минерал Концентрация в березовом соке на 100 г (мг) Дневная норма для взрослых (мг) Польза микроэлемента Цинк 0,11—1,64 11 Важен для иммунной системы, заживления ран, синтеза ДНК, влияет на ощущение вкуса и обоняния. Магний 4,6—16,36 420 Поддерживает нормальную функцию мышц и нервной системы, влияет на уровень глюкозы в крови, производство энергии и белка. Калий 10,56—41,1 4700 Необходим для поддержания нормального кровяного давления, работы мышц, нервной системы и водного баланса. Марганец 0,02—6,15 2.3 Помогает организму поддерживать прочность костей и усваивать кальций. А также участвует в обмене веществ. Кальций 5,4—145 1300 Участвует в строительстве костей и зубов, процессе свертывания крови, передаче нервных импульсов. Медь 0,03—0,78 0.9 Играет важную роль в формировании коллагена, усвоении железа из пищи и поддержании здоровья кожи и волос.

В одной порции березового сока может содержаться суточная норма марганца. Поэтому главное – не переусердствовать. Лучше пить не больше одного-двух стаканов в день. Березовый сок полезен для здоровья мужчин и женщин благодаря антиоксидантам – флавоноидам и полифенолам. Они могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, остеопороза и некоторых видов рака.

Помимо антиоксидантов, березовый сок богат гликозидами. Это производные сахаров, которые оказывают мочегонное, обезболивающее и противовоспалительное действие. Однако важно помнить, что полезные вещества в березовом соке, как и в любых других напитках и продуктах, не обладают выраженным терапевтическим действием и не могут вылечить от болезней.

Березовый сок также нашел свое применение в косметической индустрии. Одно исследование показало , что замена воды на березовый сок в составе косметических средств положительно влияет на фибробласты – клетки кожи, которые отвечают за ее упругость и эластичность. Они начинают активно делиться. Вероятно, это может повысить эффективность косметических средств, обещающих продлить молодость кожи. Однако исследование проводилось в пробирке, и говорить о «вечной молодости» пока рано.

Несмотря на изобилие полезных веществ в составе, не следует рассматривать березовый сок как чудодейственный супердринк. В овощах, фруктах и ягодах антиоксидантов и других полезных веществ все равно будет больше. Например, в 100 г малины содержится 60-500 мг антиоксидантов на 100 г, а в березовом соке это количество будет не больше 6,5 мг на 100 г.

Вред березового сока

Вероятная опасность натурального березового сока – микробы, которые могут попасть в него при самостоятельном сборе. Пить покупной сок в этом плане безопаснее, ведь в процессе пастеризации вредные микроорганизмы погибают. Однако у промышленно произведенных соков есть и недостатки. Обычно в них содержатся консерванты, которые помогают предотвратить размножение бактерий и увеличивают срок хранения продукта. Один из таких консервантов – сахар. Его чрезмерное употребление способствует развитию заболеваний, таких как кариес, ожирение, сахарный диабет 2-го типа, проблемы с сердцем и сосудами. Врачи рекомендуют не превышать потребление 25 граммов свободных сахаров в день, это соответствует примерно 5-6 чайным ложкам сахара. Тем не менее, в покупном березовом соке содержание сахара все равно остается относительно низким. В сравнении с газировкой, где на 100 мл содержится 10 г сахара, березовый сок содержит 3,5 г сахара на 100 мл. Но обращать внимание на содержание сахара все-таки стоит. Однако здоровью некоторых людей березовый сок точно не пойдет на пользу.

Реклама 18+

Для аллергиков. Если каждый год у вас возникает сезонная аллергия на пыльцу трав и деревьев, а также беспокоит аллергия на фрукты и орехи, березовый сок может также стать причиной гиперчувствительности. Так, во время одного исследования ученые обнаружили , что у 39% аллергиков возникает контактная аллергия на березовый сок.

Для людей с хроническими заболеваниями печени. Печень участвует в обмене марганца в организме. Если работа органа нарушена, минерал может задерживаться в организме и оказывать токсический эффект. Несмотря на то, что пара стаканов сока в день не должны нанести вред, все же людям с вирусным гепатитом, жировым гепатозом печени и циррозом лучше обсудить безопасность употребления сока с лечащим врачом индивидуально.

Для детей, беременных и кормящих женщин. На этих группах людей исследования безопасности не проводятся по соображениям этики. Врачи точно не знают, какое действие окажет березовый сок, поэтому на всякий случай не советуют его пить.

Если каждый год у вас возникает сезонная аллергия на пыльцу трав и деревьев, а также беспокоит аллергия на фрукты и орехи, следует быть осторожнее с березовым соком.

Когда и как правильно собирать березовый сок

Лучшее время для сбора – весна. В это время береза «просыпается», наполняется соком и готовится к новому сезону роста и цветения. Подходящий момент для сбора наступает в апреле, но многое зависит от региона. Собирать сок стоит после того, как на деревьях набухнут почки, но до того, как появятся первые листья. В период активного цветения деревья используют сок для питания листвы, поэтому его будет значительно меньше. Кроме времени года, учитывать нужно и правила сбора. По закону в России собирать сок можно только в лесу. За повреждение зеленых насаждений в городском парке или заповеднике грозит штраф от 3500 рублей.

В пасмурную и дождливую погоду из-за сниженной температуры воздуха сок циркулирует менее интенсивно. Поэтому для сбора лучше выбрать солнечный день. Лучше выбирать деревья с самыми большими кронами, диаметром ствола от 20 до 35 сантиметров. В них будет больше всего сока. Некоторые эксперты советуют собирать сок с нескольких деревьев и смешивать в одной емкости. Считается, что это снижает риск попадания в него тяжелых металлов и других токсичных веществ (особенно если деревья расположены недалеко от дорог и промышленных объектов).

Еще этот метод рекомендуют из-за того, что в деревьях, которые растут на разной почве, состав минералов, хоть и незначительно, но отличается. Поэтому точно предсказать количество питательных элементов в соке сложно, но так есть шанс собрать более сбалансированный по составу сок. Однако реальных подтверждений, что перемешанный сок будет безопаснее и полезнее для здоровья, пока нет.

Для сбора березового сока вам понадобится чистая емкость с завинчивающейся крышкой. В емкости должно быть два отверстия. Через одно будет стекать сок, а через другое выходить воздух. Так сок набирается быстрее. Такие емкости можно поискать в хозяйственном магазине или на маркетплейсах.

Если у емкости нет крышки, придумайте, чем прикрыть горлышко. Можно использовать чистую марлю, пищевую пленку или плотный полиэтиленовый пакет. Это нужно, чтобы в сок не попадала пыль. Чистый сок хранится дольше.

Отверстие в стволе дерева лучше проделывать дрелью или шуруповертом (диаметр сверла не более 10 мм), оно должно находиться примерно на высоте около метра от земли, глубина отверстия – 3-5 см. Если использовать нож, топор или металлический уголок, скорее всего, отверстие будет шире и глубже, чем нужно. Это неудобно для сбора сока, к тому же наносит вред дереву. К отверстию нужно подсоединить тонкий шланг и опустить его конец в емкость.

С одного дерева рекомендуется собирать не более 5 литров сока. Если собрать больше, дерево может погибнуть. После завершения сбора сока аккуратно извлеките шланг из ствола, стараясь не повредить кору. Отверстие в дереве необходимо закрыть, чтобы предотвратить инфицирование и защитить растение от болезней и гибели.

Говорят, что запечатывать отверстие в дереве после сбора сока нужно деревянной пробкой или спиртовым компрессом. Это не так. Пробка гниет в дереве и способствует росту вредоносных микробов, а спиртовый компресс повреждает ткани дерева вокруг «раны», и процесс естественного заживления затрудняется. В результате дерево может погибнуть.

Самый безопасный вариант — садовый вар, специальная смесь, которая обычно включает канифоль, воск, прополис и скипидар. Эта смесь ускоряет процесс заживления, не вредя дереву. Садовый вар можно приобрести на маркетплейсах или приготовить самому.

Как хранить березовый сок

Реклама 18+

Из-за высокого содержания сахара березовый сок может испортиться за несколько часов при комнатной температуре, поэтому, чтобы продлить срок годности, его нужно убрать в холод. В холодильнике он сохраняет свежесть около недели.

Для более длительного хранения сок разливают по пластиковым бутылкам и замораживают. Минус этого способа – требуется достаточно места в морозильной камере. В остальном – одни плюсы, ведь все полезные вещества при заморозке сохраняются.

Кроме того, березовый сок можно законсервировать на зиму: прокипятить, а затем герметично закрыть в стерилизованных банках. Так полезных веществ будет чуть меньше, зато можно наслаждаться напитком круглый год.

FAQ

Как заготовить березовый сок на зиму?

Вам понадобится сахар, лимонная кислота и, конечно, сам березовый сок. Для начала процедите сок через марлю, сложенную в несколько слоев, чтобы избавиться от возможных примесей и кусочков коры. Затем добавьте в него сахар и лимонную кислоту по вкусу. Это увеличит срок его хранения.

Доведите сок до кипения и разлейте по предварительно стерилизованным банкам, заполнив их до верха. Закатайте банки стерилизованными крышками, переверните для создания вакуума и укутайте одеялом до полного охлаждения. После этого храните в прохладном темном месте.

Если вы хотите добавить в сок дополнительные нотки вкуса и аромата, можно положить в него кусочки лимона и апельсина, получится практически лимонад. Цитрусовые не только обогатят вкус напитка, но и обеспечат дополнительную консервацию благодаря содержащимся в них кислотам.

Сколько можно пить березового сока?

Врачи в точности не знают, какое количество сока можно употреблять без вреда для здоровья. Даже в одном стакане березового сока может содержаться суточная норма марганца, поэтому лучше пить его осторожно, не более 1–2 стаканов в день.

Точно известно, что безопасно пить промышленный сок. Однако обращайте внимание на количество добавленного сахара, который он содержит, чтобы случайно не превысить калорийность рациона.

Какой вкус березовый сок имеет и почему?

Березовый сок обладает легким сладковатым вкусом, некоторые говорят, что он напоминает минеральную воду. Это связано с тем, что в соке содержатся природные сахара и минералы из почвы, которые и придают ему характерный вкус.

Реклама 18+

Еще о супердринках:

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look, Bulkin Sergey/news.ru/Globallook Press/Global Look Press ; unsplash.com /Manki Kim, Joakim Finell; East News /AP Photo/AP Photo/Sergei Grits, VOISIN/PHANIE