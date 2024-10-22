Сильное потоотделение – это проблема? Или все нормально? Можно ли меньше потеть во время тренировок?

Короткий ответ: выделение пота позволяет организму быстро охладиться. Если что-то мешает охлаждению, пота будет больше. Так что есть смысл проверить, из какой ткани ваша спортивная одежда, и надевать ее только на чистую сухую кожу. Также помогут антиперспиранты.

Выделение пота – это физиологический процесс, который позволяет организму быстро охладиться. Во время физических нагрузок повышается температура тела и активируется симпатический отдел нервной системы, что стимулирует потоотделение.

Чтобы снизить потливость во время тренировок, выбирайте спортивную одежду из влагоотталкивающих дышащих тканей , например полиэстера или нейлона. Такая одежда обеспечит доступ воздуха к телу и дольше сохранит кожу сухой.

Для борьбы с потом также важно следить за личной гигиеной. Надевать спортивную форму следует на чистую сухую кожу . Если прямо на бегу некомфортно из-за пота, положите в карман небольшой платок, чтобы во время бега вытереться. А если тренировка в манеже или открытом стадионе, положите к вещам небольшое полотенце. После пробежки необходимо принять душ и надеть чистую одежду и обувь.

Снизить количество пота помогут антиперспиранты . Они содержат соли алюминия, которые временно закупоривают потовые железы, снижая выделение пота. Наносить средство следует на сухую чистую кожу вечером – во время сна активность потовых желез снижается, что позволяет антиперспиранту проникнуть глубже в поры и оказать максимальный эффект. Утром средство следует смыть.

Отметим, что несмотря на опасения многих людей, на сегодняшний день нет доказательств связи антиперспирантов с возникновением рака молочной железы или болезни Альцгеймера. Средства могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед их применением следует проконсультироваться с врачом.

Если обычные средства не помогают справиться с избытком пота, возможно ваши потовые железы имеют повышенную активность. Такое состояние называют гипергидрозом . В таких случаях важно обратиться к дерматологу – специалист назначит необходимые обследования и подберет подходящие лечение и уход.

Помните, самолечение «народными» средствами может навредить здоровью и ухудшить проявления заболевания.

Фото: Gettyimages.ru /Patrik Giardino, diego_cervo