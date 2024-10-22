Сильно потею во время тренировок – что делать?
Сильное потоотделение – это проблема? Или все нормально? Можно ли меньше потеть во время тренировок?
Короткий ответ: выделение пота позволяет организму быстро охладиться. Если что-то мешает охлаждению, пота будет больше. Так что есть смысл проверить, из какой ткани ваша спортивная одежда, и надевать ее только на чистую сухую кожу. Также помогут антиперспиранты.
Выделение пота – это физиологический процесс, который позволяет организму быстро охладиться. Во время физических нагрузок повышается температура тела и активируется симпатический отдел нервной системы, что стимулирует потоотделение.
Чтобы снизить потливость во время тренировок, выбирайте спортивную одежду из влагоотталкивающих дышащих тканей, например полиэстера или нейлона. Такая одежда обеспечит доступ воздуха к телу и дольше сохранит кожу сухой.
Для борьбы с потом также важно следить за личной гигиеной. Надевать спортивную форму следует на чистую сухую кожу. Если прямо на бегу некомфортно из-за пота, положите в карман небольшой платок, чтобы во время бега вытереться. А если тренировка в манеже или открытом стадионе, положите к вещам небольшое полотенце. После пробежки необходимо принять душ и надеть чистую одежду и обувь.
Снизить количество пота помогут антиперспиранты. Они содержат соли алюминия, которые временно закупоривают потовые железы, снижая выделение пота. Наносить средство следует на сухую чистую кожу вечером – во время сна активность потовых желез снижается, что позволяет антиперспиранту проникнуть глубже в поры и оказать максимальный эффект. Утром средство следует смыть.
Отметим, что несмотря на опасения многих людей, на сегодняшний день нет доказательств связи антиперспирантов с возникновением рака молочной железы или болезни Альцгеймера. Средства могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед их применением следует проконсультироваться с врачом.
Если обычные средства не помогают справиться с избытком пота, возможно ваши потовые железы имеют повышенную активность. Такое состояние называют гипергидрозом. В таких случаях важно обратиться к дерматологу – специалист назначит необходимые обследования и подберет подходящие лечение и уход.
Помните, самолечение «народными» средствами может навредить здоровью и ухудшить проявления заболевания.
Что такое гипергидроз? Как понять, что пора обратиться к врачу? Можно ли избавиться от избытка пота?
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Фото: Gettyimages.ru/Patrik Giardino, diego_cervo