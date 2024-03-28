Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?

Короткий ответ : спортсмены применяют тейпы для снижения мышечной боли и риска травм, улучшения спортивных показателей и кровотока в мышцах. Многие научные работы ставят под сомнение эффективность применения тейпов, хотя данные разнятся. Вынести однозначный вердикт тейпам пока что невозможно.

Также специалисты предполагают, что тейпы во многом связаны с эффектом плацебо – человек получает желаемый результат, потому что верит, что тейпы ему помогут.

Что это вообще такое и для чего используют тейпы

Тейпирование (тейпинг, кинезиотейпирование) – это наложение клейких эластичных лент на кожу в области на суставов или крупных мышц.

Считается, что в зависимости от способа наложения тейпы:

снижают мышечную и суставную боль,

повышают проприоцепцию – помогают «прочувствовать» мышцы и их положение в пространстве, улучшая тем самым спортивные показатели,

дополнительно стабилизируют суставы и снижают риск травм,

улучшают кровоток и уменьшают отечность в зоне тейпирования.

Предполагаемый механизм действия тейпов прост: они натягивают кожу и прилегающую к ней подкожную клетчатку, что вероятно снижает давление на лимфатические сосуды и облегчает отток лимфы в зоне тейпирования. Адепты тейпирования утверждают, что это улучшает кровоток и обменные процессы в тканях.

При определенных способах наложения тейпы физически ограничивают движение в суставах, фиксируя их. За счет своей эластичности ленты также могут облегчать движения по линиям тейпирования при их наложении по точкам крепления мышц.

Главный вопрос – действительно ли тейпы работают? Научные данные разнятся, из-за чего тейпы пока что рано называть панацеей для спортсменов.

Какие выводы можно сделать из проводившихся исследований тейпов

Эффекты тейпирования при мышечной боли противоречивы. Мета-анализ 2023 года показал , что при хронической боли в пояснице тейпирование может снизить боль «в моменте», но не поможет в общем лечении этого состояния. Наоборот, исследование 2023 года показало эффективность тейпов при хронической боли в пояснице, а согласно исследованию 2021 года качество жизни беременных значительно улучшилось за счет облегчения поясничной боли.

Тейпы помогают снизить миофасциальный болевой синдром , согласно данным крупной работы китайских исследователей. Это так называемые «триггерные» болевые точки в мышцах, которые образуются из-за хронического гипертонуса мышц. Однако тейпы выступают лишь вспомогательным средством в лечении этого состояния.

Тейпирование не увеличивает силу мышц и не улучшает спортивные показатели. К таким выводам пришли исследователи в двух независимых исследованиях 2015 и 2018 годов. Специалисты предполагают , что в некоторых случаях может срабатывать эффект плацебо – спортсмен демонстрирует лучшие показатели после тейпирования из-за того, что убежден в их эффективности.

Неоднозначно и влияние тейпов на риск травм. По данным крупного исследования 2012 года, тейпирование улучшило объем движений и повысило стабильность суставов только в отдельных случаях и как правило с низким эффектом – риск травм от этого значимо не снижался. С другой стороны, применение тейпов значительно улучшило работу суставов у спортсменов с хронической нестабильностью голеностопного сустава.

Тейпы улучшают кровоток в коже, но не в мышцах – в такому выводу пришли ученые сразу в нескольких исследованиях . Стоит отметить, что это отдельные небольшие работы и требуется больше данных, чтобы однозначно определить влияние тейпов на кровоток.

Научные данные по тейпированию разнятся и однозначно сказать, работают они или нет, пока невозможно. Многое зависит от цели применения тейпов и того, насколько вы верите в их эффективность. Полагаться на одни лишь тейпы не стоит, но учитывая их безопасность, полностью отказываться от тейпов не обязательно.

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