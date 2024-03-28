Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?
Короткий ответ: спортсмены применяют тейпы для снижения мышечной боли и риска травм, улучшения спортивных показателей и кровотока в мышцах. Многие научные работы ставят под сомнение эффективность применения тейпов, хотя данные разнятся. Вынести однозначный вердикт тейпам пока что невозможно.
Также специалисты предполагают, что тейпы во многом связаны с эффектом плацебо – человек получает желаемый результат, потому что верит, что тейпы ему помогут.
Что это вообще такое и для чего используют тейпы
Тейпирование (тейпинг, кинезиотейпирование) – это наложение клейких эластичных лент на кожу в области на суставов или крупных мышц.
Считается, что в зависимости от способа наложения тейпы:
снижают мышечную и суставную боль,
повышают проприоцепцию – помогают «прочувствовать» мышцы и их положение в пространстве, улучшая тем самым спортивные показатели,
дополнительно стабилизируют суставы и снижают риск травм,
улучшают кровоток и уменьшают отечность в зоне тейпирования.
Предполагаемый механизм действия тейпов прост: они натягивают кожу и прилегающую к ней подкожную клетчатку, что вероятно снижает давление на лимфатические сосуды и облегчает отток лимфы в зоне тейпирования. Адепты тейпирования утверждают, что это улучшает кровоток и обменные процессы в тканях.
При определенных способах наложения тейпы физически ограничивают движение в суставах, фиксируя их. За счет своей эластичности ленты также могут облегчать движения по линиям тейпирования при их наложении по точкам крепления мышц.
Главный вопрос – действительно ли тейпы работают? Научные данные разнятся, из-за чего тейпы пока что рано называть панацеей для спортсменов.
Какие выводы можно сделать из проводившихся исследований тейпов
Эффекты тейпирования при мышечной боли противоречивы. Мета-анализ 2023 года показал, что при хронической боли в пояснице тейпирование может снизить боль «в моменте», но не поможет в общем лечении этого состояния. Наоборот, исследование 2023 года показало эффективность тейпов при хронической боли в пояснице, а согласно исследованию 2021 года качество жизни беременных значительно улучшилось за счет облегчения поясничной боли.
Тейпы помогают снизить миофасциальный болевой синдром, согласно данным крупной работы китайских исследователей. Это так называемые «триггерные» болевые точки в мышцах, которые образуются из-за хронического гипертонуса мышц. Однако тейпы выступают лишь вспомогательным средством в лечении этого состояния.
Тейпирование не увеличивает силу мышц и не улучшает спортивные показатели. К таким выводам пришли исследователи в двух независимых исследованиях 2015 и 2018 годов. Специалисты предполагают, что в некоторых случаях может срабатывать эффект плацебо – спортсмен демонстрирует лучшие показатели после тейпирования из-за того, что убежден в их эффективности.
Неоднозначно и влияние тейпов на риск травм. По данным крупного исследования 2012 года, тейпирование улучшило объем движений и повысило стабильность суставов только в отдельных случаях и как правило с низким эффектом – риск травм от этого значимо не снижался. С другой стороны, применение тейпов значительно улучшило работу суставов у спортсменов с хронической нестабильностью голеностопного сустава.
Тейпы улучшают кровоток в коже, но не в мышцах – в такому выводу пришли ученые сразу в нескольких исследованиях. Стоит отметить, что это отдельные небольшие работы и требуется больше данных, чтобы однозначно определить влияние тейпов на кровоток.
Научные данные по тейпированию разнятся и однозначно сказать, работают они или нет, пока невозможно. Многое зависит от цели применения тейпов и того, насколько вы верите в их эффективность. Полагаться на одни лишь тейпы не стоит, но учитывая их безопасность, полностью отказываться от тейпов не обязательно.
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