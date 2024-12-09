Серебряный призер Олимпиады-2024 Боряна Калейн завершила карьеру

Серебряный призер Олимпиады-2024 гимнастка Калейн объявила о завершении карьеры.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать, что на самом деле значит для меня находиться на ковре и представлять Болгарию на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх. Это чувство гордости, которое никогда меня не покинет.

Пришло время закрыть одну из главных страниц моей жизни – страницу действующего спортсмена. Я благодарна за все, через что мне пришлось пройти, всей команде тренеров, руководству федерации, нашим судьям, медицинской команде, моему клубу «Левски-Триадица» и больше всего моей семье! Я вас всех очень люблю и от всего сердца благодарю за веру в меня!

Художественная гимнастика была и останется важной частью моей жизни», – написала 24-летняя спортсменка.

Боряна Калейн – серебряный призер Парижа-2024 в личном многоборье, чемпионка мира в команде, семикратная чемпионка Европы.