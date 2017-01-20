Светлана Хоркина: «Олимпийские игры в Токио будет логично провести онлайн. Или вовсе от них отказаться»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике выразила мнение, что Олимпиаду-2020 в Токио, которая была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, можно провести в онлайн-режиме.

«Соревнование вселенского масштаба, коей является , немыслимо без зрителей. Это ведь не только поддержка спортсменов, но и финансово-экономическая составляющая турнира. Очень сложная ситуация.

Я хорошо понимаю опасения оргкомитета Олимпиады, столкнувшись с подобной проблемой, но во всероссийском масштабе. И, может, будет логично Игры также провести онлайн или вовсе от них отказаться.

Но для спортсменов, которые готовились к своей мечте, вдруг не поехать на Игры... Для кого-то они могут оказаться последними, для кого-то первыми и последними... Это, конечно, трагедия», – сказала Хоркина.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии