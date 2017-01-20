Нелли Ким: «В деле Нассара о домогательствах много пострадавших, но многие пристроились, хотя никогда не работали с ним»

Пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким рассказала, почему отказалась от идеи открыть собственную школу спортивной гимнастики в США.

«Это была программа на будущее, когда я закончу международные дела и сяду дома. С тоски же можно умереть – надо что-то делать. Тогда я думала про школу.

Но сейчас поменяла мнение. Не хочу ничего открывать, учитывая происходящее в американской гимнастике: скандал с Ларри Нассаром расползся по всей стране. Сейчас гимнастические тренеры ходят как по канату – или туда упадут, или туда.

Где грань – или преподаватель строг и требует дисциплины, или он уже перешел на грубость и оскорбления? Для всех людей грань разная, и никто еще не описал и не разделил эти две части. Это большая задача, которую не решили. Если это не будет решено скоро, то все тренеры переквалифицируются на что-то другое. Гимнастика в стране просто пропадет. И это большой удар для всех, кто непричастен к скандалу: тренеры, клубы, залы.

Отчасти это ситуация и про деньги. Безусловно, с этим врачом много пострадавших, но многие попытались пристроиться, хотя никогда не работали с ним.

Другой момент – месть, чему сейчас научились дети и родители. Кто-то мстит тренерам. Представим, что ребенок обиделся на тренера, потому что не выучил элемент или не достиг определенных результатов. А ведь родители платили за тренировки. Это может сыграть роль годы спустя: мы столько вложили и ничего не получили. Сейчас мы тебе отомстим за то, что 10 лет назад ты назвал мою дочь тупой или толстой, поставил в угол. Да, даже это припомнят.

И это опасно для спорта. Я не открою никакой клуб – потому что не знаю, куда сейчас идет гимнастика. Максимум – открою зал для общего развития деточек, чтобы они просто играли. Никаких высоких результатов мы добиваться не будем. Это стоит большой энергии, эмоций – и последствия часто приводят к раздору между тренером и спортсменом. А потом подключаются юристы», – сказала Ким.

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