Нагорный о коронавирусе: «Нужно вводить режим ЧС. Людям, чьи семьи кормил бизнес, остается ждать только этого»

Российский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр-2016 Никита Нагорный считает, что в стране нужно вводить режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

– Чувствуешь, что по тебе как по бизнесмену уже ударил коронавирус?

– Конечно, очень сильно чувствую. Неизвестно, как будут обстоять дела с арендой в нашей школе. У нас в стране не вводят режим ЧС, просто дают людям выходные.

Сейчас у многих арендаторов проблемы, со многим нужно разбираться, многое нужно решать. Кризис у всех, все страдают и находятся в одинаковых условиях. Вопрос в том, кто выживет, а кто нет.

Ходят слухи, что все продлится до сентября. Сегодня в Москве выявили полторы тысячи новых случаев, хотя не так давно болели несколько человек.

Страдать нам от этого или нет, зависит от того, насколько быстро будет введен режим ЧС. Когда он будет установлен, мы начнем жить за счет поддержки государства. И такие частные предприятия, как у меня, перестанут зависеть сами от себя.

Для меня в любом случае минус в том, что дети, которые занимаются в школе, не смогут долго поддерживать форму без оборудования и физического контакта с тренером. Мы сделаем все, что в наших силах, чтоб поддерживать форму учеников. Но 4 месяца без тренировок (если случится сценарий с сентябрем) — это очень много.

– То есть нужно вводить режим ЧС?

– Конечно. Государство же призывает всех сидеть дома. На этой неделе в Москве запретили выезжать в город на машине, нужны специальные пропуска. У людей выходные дни, а мы продолжаем платить аренду, зарплаты сотрудникам. Но сами не работаем.

У нас нет возможности заработать деньги, чтобы за все это заплатить. Приходится их где-то искать.

Рассрочки по кредитам – временная история. Но потом же все равно придется как-то их возвращать. Если так и продлится до сентября, то сколько потом нужно будет потратить сил, чтобы отработать эти деньги обратно?

Как быть людям, чьи семьи кормил бизнес? Им теперь остается ждать только режима ЧС, – сказал Нагорный.

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