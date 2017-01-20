Найдин о лечении от коронавируса: «Три-четыре дня мне давали какие-то таблетки. Я их и не пил, поскольку не видел смысла»

Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал о своей госпитализации в больницу Солнечногорска с подозрением на коронавирус.

Найдин был госпитализирован 2 апреля после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Из Новогорска меня сразу отвезли в больницу. Померили температуру. Сначала давали какие-то таблетки дня три-четыре, но когда поняли, что симптомов нет, — отменили. Впрочем, я их и не пил, поскольку не видел смысла. Дальше просто сидел и ждал результатов анализов. Врачи говорят, что со мной все в порядке.

Меня постоянно переводят из палаты в палату. Та, в которой нахожусь сейчас, уже четвертая по счету. Это связано с тем, что поступает очень много народу. Некоторых привозят в тяжелом состоянии. Поскольку лежу в боксе, ни с кем не пересекаюсь, но врачи утверждают — больница переполнена.

Очень боюсь уже здесь что-нибудь подхватить. Лучше бы отпустили домой. К сожалению, анализ делается очень долго и приходится ждать и терпеть. Выпишусь и поеду домой на Алтай. Проблем с ограничением передвижения быть вроде бы не должно», – сказал Найдин.