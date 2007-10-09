Российский гимнаст, двукратный олимпийский призер Давид Белявский поделился впечатлениями от победы на чемпионате мира в Штутгарте.

Мужская сборная России впервые в истории завоевала золото в командном многоборье.

«Для меня это восьмой чемпионат мира. Я очень долго к этому шел и наконец-то дожил до этого момента.

Мы рады всей командой. Это самая престижная медаль. Мы начали радоваться еще до объявления результатов, потому что знали, сколько нужно получить Никите Нагорному, и видели, как он сделал. И понимали, сколько ему примерно поставят», – сказал Белявский.

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