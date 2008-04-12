Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Нагорный победил в многоборье, Далалоян – 2-й

Российский гимнаст Никита Нагорный одержал победу в многоборье на чемпионате Европы в польском Шецине, его соотечественник Артур Далалоян завоевал серебро.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Шецин, Польша
Многоборье
Мужчины
1. Никита Нагорный (Россия) – 88,665
2. Артур Далалоян (Россия) – 87,832
3. Мариос Георгиу (Кипр) – 84,398
4. Джо Фрейзер (Великобритания) – 84,365
5. Ахмет Ондер (Турция) – 84,299
6. Петр Пахнюк (Украина) – 83,298
7. Джеймс Холл (Великобритания) – 83,097
8. Артур Давтян (Армения) – 83,097