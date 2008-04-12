Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Нагорный победил в многоборье, Далалоян – 2-й

    Теги спортивная гимнастика чемпионат Европы сборная России результаты сборная Украины сборная Великобритании Артур Давтян сборная Армении Никита Нагорный Артур Далалоян Джеймс Холл Джо Фрейзер сборная Турции Гимнастика

    Российский гимнаст Никита Нагорный одержал победу в многоборье на чемпионате Европы в польском Шецине, его соотечественник Артур Далалоян завоевал серебро. 

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат Европы

    Шецин, Польша

    Многоборье

    Мужчины

    1. Никита Нагорный (Россия) – 88,665
    2. Артур Далалоян (Россия) – 87,832
    3. Мариос Георгиу (Кипр) – 84,398
    4. Джо Фрейзер (Великобритания) – 84,365
    5. Ахмет Ондер (Турция) – 84,299
    6. Петр Пахнюк (Украина) – 83,298
    7. Джеймс Холл (Великобритания) – 83,097
    8. Артур Давтян (Армения) – 83,097

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться