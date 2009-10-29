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    Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужская сборная России взяла серебро, уступив Китаю 0,049 балла

    Теги спортивная гимнастика сборная России чемпионат мира сборная США сборная Китая сборная Японии сборная Великобритании сборная Голландии Давид Белявский сборная Бразилии Николай Куксенков сборная Швейцарии Никита Нагорный Артур Далалоян Дмитрий Ланкин Гимнастика

    Мужская сборная России по спортивной гимнастике взяла серебро в командном многоборье на чемпионате мира в Дохе и получила олимпийскую лицензию Токио-2020.

    За Россию выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный.

    В упражнении на перекладине Никите Нагорному для общей победы над Китаем нужно было набрать 13,800. Это меньше, чем он показал накануне в квалификации (13,966). Однако в итоге Нагорный получил только 13,733 за свое выступление.

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат мира

    Доха, Катар

    Мужчины

    Команды

    1. Китай – 256,634
    2. Россия – 256,585
    3. Япония – 253,744
    4. США – 251,994
    5. Великобритания – 248,628
    6. Швейцария – 244,294
    7. Бразиля – 243,994
    8. Голландия – 240,660

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