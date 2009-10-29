Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужская сборная России взяла серебро, уступив Китаю 0,049 балла

Мужская сборная России по спортивной гимнастике взяла серебро в командном многоборье на чемпионате мира в Дохе и получила олимпийскую лицензию Токио-2020.

За Россию выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный.

В упражнении на перекладине Никите Нагорному для общей победы над Китаем нужно было набрать 13,800. Это меньше, чем он показал накануне в квалификации (13,966). Однако в итоге Нагорный получил только 13,733 за свое выступление.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира

Доха, Катар

Мужчины

Команды

1. Китай – 256,634

2. Россия – 256,585

3. Япония – 253,744

4. США – 251,994

5. Великобритания – 248,628

6. Швейцария – 244,294

7. Бразиля – 243,994

8. Голландия – 240,660