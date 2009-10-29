Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужская сборная России взяла серебро, уступив Китаю 0,049 балла

Мужская сборная России по спортивной гимнастике взяла серебро в командном многоборье на чемпионате мира в Дохе и получила олимпийскую лицензию Токио-2020.
За Россию выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин и Никита Нагорный.
В упражнении на перекладине Никите Нагорному для общей победы над Китаем нужно было набрать 13,800. Это меньше, чем он показал накануне в квалификации (13,966). Однако в итоге Нагорный получил только 13,733 за свое выступление.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира
Доха, Катар
Мужчины
Команды
1. Китай – 256,634
2. Россия – 256,585
3. Япония – 253,744
4. США – 251,994
5. Великобритания – 248,628
6. Швейцария – 244,294
7. Бразиля – 243,994
8. Голландия – 240,660