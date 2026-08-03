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  4. Директор «Лейпцига» Шефер о Диоманде и «Реале»: «Некоторые так называемые эксперты уже сказали «here we go», но это не так. Мы еще не на этой стадии»

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Директор «Лейпцига» Шефер о Диоманде и «Реале»: «Некоторые так называемые эксперты уже сказали «here we go», но это не так. Мы еще не на этой стадии»
Директор «Лейпцига» опроверг договоренность с»«Реалом» по Диоманде.

Директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер опроверг договоренность с «Реалом» о трансфере Яна Диоманде.

Ранее ряд СМИ и инсайдеров, включая Фабрицио Романо, сообщали, что Диоманде близок к переходу в мадридский клуб за сумму свыше 100 миллионов евро.

«Несколько дней назад некоторые так называемые эксперты по трансферам сообщили, что сделка заключена, или даже сказали «here we go». Это совершенно не так. Мы еще не на этой стадии», – сказал Шефер.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Филиппа Хинце
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Комментарии

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Немцы решили своего инсайдера поддержать и притормозили чуть сделку))
ОтветJuVero
Немцы решили своего инсайдера поддержать и притормозили чуть сделку))
Так еще и копейку же стянут, ироды)
Ну Плеттенберг в данном случае очевидно оказался прав. А Романо сильно поторопился со своим Here we go.
Ну так если верить информации, то сделка и правда была заключена, но потом ее заморозили. Это как если бы игрок провалил мел обследование и сделку бы отменили, но это не значит что Романо ошибся
Ахахах Роману смачно в кучу лицом приземлили))
лейпциг очевидно хочет за 150 реалу впарить. ситуация беспроигрышная. если не реал, то топ-5 АПЛ или ПСЖ купят чуть дешевле.
ОтветРокко Сиффредди
лейпциг очевидно хочет за 150 реалу впарить. ситуация беспроигрышная. если не реал, то топ-5 АПЛ или ПСЖ купят чуть дешевле.
ПСЖ уже точно не купит у них эго. Их послали ради Реала, а вот Ливерпуль может
Авторит романа Here we down
Комментарий удален пользователем
Ответmadaev
Комментарий удален пользователем
Зато останутся с игроком, да и в ЛЧ они вышли в этом сезоне. Поиграет ещё год у них, ещё больше набить себе цену сможет
Ответmadaev
Комментарий удален пользователем
Получат эту же сотку в следующем году, если играть будет на уровне
Нужно больше золота :)
Правда ли это ? Точно не знаю ...
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