Директор «Лейпцига» Шефер о Диоманде и «Реале»: «Некоторые так называемые эксперты уже сказали «here we go», но это не так. Мы еще не на этой стадии»
Директор «Лейпцига» опроверг договоренность с»«Реалом» по Диоманде.
Директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер опроверг договоренность с «Реалом» о трансфере Яна Диоманде.
Ранее ряд СМИ и инсайдеров, включая Фабрицио Романо, сообщали, что Диоманде близок к переходу в мадридский клуб за сумму свыше 100 миллионов евро.
«Несколько дней назад некоторые так называемые эксперты по трансферам сообщили, что сделка заключена, или даже сказали «here we go». Это совершенно не так. Мы еще не на этой стадии», – сказал Шефер.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Филиппа Хинце
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