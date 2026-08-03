Экс-вингер «Динамо» Нгамале перешел в «Пафос» как свободный агент
Нгамале перешел в «Пафос».
Экс-вингер «Динамо» Муми Нгамале стал игроком «Пафоса».
В конце июня камерунец покинул московскую команду по истечении срока контракта.
Сегодня кипрский клуб объявил о подписании с 32-летним игроком соглашения до лета 2028 года.
Полную статистику Нгамале можно изучить по ссылке.
Изображение: pafosfc.com.cy
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Пафоса»
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