Экс-вингер «Динамо» Нгамале перешел в «Пафос» как свободный агент

Нгамале перешел в «Пафос».

Экс-вингер «Динамо » Муми Нгамале стал игроком «Пафоса ».

В конце июня камерунец покинул московскую команду по истечении срока контракта.

Сегодня кипрский клуб объявил о подписании с 32-летним игроком соглашения до лета 2028 года.

Полную статистику Нгамале можно изучить по ссылке .

Изображение: pafosfc.com.cy