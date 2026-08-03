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  4. Экс-вингер «Динамо» Нгамале перешел в «Пафос» как свободный агент

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Экс-вингер «Динамо» Нгамале перешел в «Пафос» как свободный агент
Нгамале перешел в «Пафос».

Экс-вингер «Динамо» Муми Нгамале стал игроком «Пафоса».

В конце июня камерунец покинул московскую команду по истечении срока контракта.

Сегодня кипрский клуб объявил о подписании с 32-летним игроком соглашения до лета 2028 года.

Полную статистику Нгамале можно изучить по ссылке.

Изображение: pafosfc.com.cy

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48419 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Пафоса»
logoДинамо Москва
logoМуми Нгамале
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Комментарии

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Неплохой вариант в его возрасте ,классный климат ,борьба за чемпионство ,еврокубки ,какие -никакие
Не стану скрывать, есть горечь от расставания
Муми удачи, в его лучший год за Динамо М он несколько раз сделал меня счастливым
ОтветAndrey Vinogradov
Не стану скрывать, есть горечь от расставания Муми удачи, в его лучший год за Динамо М он несколько раз сделал меня счастливым
Хоспаде, оплодотворил что-ли несколько раз? Что за бред?
Так кто там писал про его желание поиграть в Европе?)
ОтветАлександр Григорьев_1116135035
Так кто там писал про его желание поиграть в Европе?)
Кипр уже не Европа?
его же в Родину хотели взять, а владелец то у Родины и Пафоса один! Вот он и показал какой клуб для владельца важнее!
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