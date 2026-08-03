  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом – до 2031 года

Фото
0
«Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом – до 2031 года
Гонсало Гарсия перешел в «Фулхэм» из «Реала».

«Фулхэм» сообщил о переходе нападающего Гонсало Гарсии из «Реала».

22-летний испанец подписал контракт с английским клубом до 2031 года с опцией продления договора еще на сезон.

Сумма трансфера форварда составила 40 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мадридская команда также получит 30 процентов в случае перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне Гарсия забил 6 голов и сделал 1 передачу в 30 матчах Ла Лиги. В среднем он проводил на поле 31 минуту. Его статистику можно изучить по ссылке.

Фото: fulhamfc.com

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?45990 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Фулхэма»
logoГонсало Гарсия Торрес
logoФулхэм
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
фото
logoтрансферы

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Удачи! Неплохой форвард, но в Реале слишком большая конкуренция. Может ещё вернётся в клуб набравшись опыта.
ОтветЧилли_Вилли
Удачи! Неплохой форвард, но в Реале слишком большая конкуренция. Может ещё вернётся в клуб набравшись опыта.
Да уж, в "Реале" прям дофига центральных нападающих )
ОтветЭкочёрт 4000
Да уж, в "Реале" прям дофига центральных нападающих )
Для того чтоб осесть на лавке и выходить по праздникам направо не на свою позицию достаточно иметь одного, но лучшего в мире.
Тот случай, когда сделкой довольны все. Мадрид не маринует талантливого воспитанника и получает хорошие деньги, Гарсия наконец обретает возможность реализовать себя, Фулхэму достаётся как минимум годный форвард-работяга (по меркам Фулхэма и вовсе топ). А там, глядишь, и круче раскроется, имея возможность играть чаще. Прекрасно. Удачи Гонсало в Англии!
ОтветxDe xDe
Тот случай, когда сделкой довольны все. Мадрид не маринует талантливого воспитанника и получает хорошие деньги, Гарсия наконец обретает возможность реализовать себя, Фулхэму достаётся как минимум годный форвард-работяга (по меркам Фулхэма и вовсе топ). А там, глядишь, и круче раскроется, имея возможность играть чаще. Прекрасно. Удачи Гонсало в Англии!
Что значит по меркам Фулхема и вовсе топ? Пацан абсолютно ничего не показывал в своём клубе, его в АПЛ сожрут.
ОтветАлександр Кин
Что значит по меркам Фулхема и вовсе топ? Пацан абсолютно ничего не показывал в своём клубе, его в АПЛ сожрут.
Как это не показал?
Интересный трансфер, однако. Удачи в новом клубе.
А 70 млн не за него писали?
ОтветDula
А 70 млн не за него писали?
Комментарий скрыт
ОтветDula
А 70 млн не за него писали?
70 за все права
Зачем ему столько часов?
Ответbadbeat
Зачем ему столько часов?
Чтобы знать испанское и английское время)
Ответbadbeat
Зачем ему столько часов?
амбидекстер)
Удачи Гонсало. И спасибо Арбелоа, продолжает работать на благо Мадрида и помогает своему бывшему клубу заработать, а молодому таланту получить игровую практику в которой он так сейчас необходим.
Ответcorazon blanco
Удачи Гонсало. И спасибо Арбелоа, продолжает работать на благо Мадрида и помогает своему бывшему клубу заработать, а молодому таланту получить игровую практику в которой он так сейчас необходим.
хорош себя утешать, ты год назад после клубного чм писал с другими фанатами реала что это второй рауль пора ему в сборную,по итогу отмазки пошли
Ответcorazon blanco
Удачи Гонсало. И спасибо Арбелоа, продолжает работать на благо Мадрида и помогает своему бывшему клубу заработать, а молодому таланту получить игровую практику в которой он так сейчас необходим.
а не Арбелоа ли усадил Гонсало на лавочку-то? Я в твиттере писал конусу этому, что "эй, чувак, ты в курсе, что у тебя Гонсало в команде?"
Арбелоа явно не забыл, кто платил ему зарплату🤌🏻. Первая же «помощь» новому клубу - 42 миллиона в кассу Реала, за игрока, который в лучшем случае выходил на полчаса игры. Настоящий мадридист - даже работая в другом клубе, продолжает приносить пользу сливочным. Пора проверить, не остался ли Арбелоа двойным агентом Реала😂
Удачи! Наведи там суету.
ОтветИгорь Новиков
Удачи! Наведи там суету.
Ты хотел сказать Сеуту?
ОтветПуп Гладиолус
Ты хотел сказать Сеуту?
Ну нет, такого не надо.
Фернандо Морьентес 2.0
Нормально так Реалу 50 миллионов за воздух отсыпали по сути дела.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа хочет видеть Мастантуоно в «Фулхэме» и сказал об этом спортдиректору
«Реал» получит 40 млн евро за Гонсало и до 10 млн за Паласиоса от «Фулхэма» и сохранит по 30% прав на своих воспитанников
«Фулхэм» согласовал с «Реалом» трансферы Гонсало за 35 млн фунтов и Паласиоса за 8,5 млн (Бен Джейкобс)
Рекомендуем
Главные новости
Талалаев про Бориско: «О его уходе я знал весной, просто надо сделать все вовремя. В футболе есть понятие такое – «тайминг». Пусть как тост будет: давайте за тайминг правильный»
Щетинин упал в штрафной «Краснодара» после контакта с Оздоевым – Шадыханов назначил пенальти и отменил его после ВАР. Хавбек «Ахмата» получил желтую за симуляцию
Фото
«Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба» (The Athletic)
«Зенит» считает, что 5 млн евро за Карпукаса – приемлемое предложение. В клубе не понимают, почему «Локо» тормозит продажу хавбека (Анар Ибрагимов)
Семак vs Талалаев: смотрим матч «Зенита» и «Балтики» в Кубке в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Зенит» принимает «Балтику» в 1-м туре Кубка России. 1:0 – Андраде забил на 3-й
Live
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартовал! «Зенит» принимает «Балтику», «Краснодар» – «Ахмат», «Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» одолело «Факел»
Live
Луис Энрике согласился на переход во «Фламенго». Бразильцы предлагают «Зениту» 35 млн евро за 85% прав на игрока (ESPN Brasil)
У «Динамо» первая победа после возвращения Шварца – над «Факелом»
«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 10:2. Дальше – «Краснодар»
Ко всем новостям
Последние новости
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Ференцварош» принимает «Гурник Забже», «Бенфика» сыграет с «Хартс» в четверг
Live
Яйссле возглавил «Ньюкасл». Клуб АПЛ выкупил тренера у «Аль-Ахли» за 11 млн евро
Фото
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:5 со «Спартаком»: «Пропускать пять нельзя никогда. Извиняемся перед болельщиками. Не дали создать много, но пропускали слишком простые голы»
Андраде впервые забил за «Зенит» – «Балтике» с углового после подачи Кондакова. Колумбиец не стал праздновать гол в ворота бывшей команды
«Барселона» отдаст защитника Торрентса «Аяксу» в аренду с правом выкупа
«Краснодар» принимает «Ахмат» в 1-м туре Кубка России
Live
«Бавария» хочет за Пальинью 25 млн евро – это слишком много для «Астон Виллы», «Спортинга» и «Бенфики», которым интересен хавбек
Журналист Урия о приезде Деку в Мадрид за Альваресом: «Барселона» может встречаться с Дональдом Трампом, с Дональдом Даком – с кем угодно. 490 млн евро, или игрок остается»
«Есть ощущение, что Тюкавин немного закис в РПЛ. Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит». Канчельскис о форварде «Динамо»
«Динамо» обыграло «Факел» в гостях в 1-м туре Кубка России – 1:0. Юрганов забил в свои ворота на 91-й