«Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом – до 2031 года

Гонсало Гарсия перешел в «Фулхэм» из «Реала».

«Фулхэм » сообщил о переходе нападающего Гонсало Гарсии из «Реала ».

22-летний испанец подписал контракт с английским клубом до 2031 года с опцией продления договора еще на сезон.

Сумма трансфера форварда составила 40 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Мадридская команда также получит 30 процентов в случае перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне Гарсия забил 6 голов и сделал 1 передачу в 30 матчах Ла Лиги . В среднем он проводил на поле 31 минуту. Его статистику можно изучить по ссылке .

Фото: fulhamfc.com