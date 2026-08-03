«Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом – до 2031 года
Гонсало Гарсия перешел в «Фулхэм» из «Реала».
«Фулхэм» сообщил о переходе нападающего Гонсало Гарсии из «Реала».
22-летний испанец подписал контракт с английским клубом до 2031 года с опцией продления договора еще на сезон.
Сумма трансфера форварда составила 40 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Мадридская команда также получит 30 процентов в случае перепродажи футболиста.
В прошлом сезоне Гарсия забил 6 голов и сделал 1 передачу в 30 матчах Ла Лиги. В среднем он проводил на поле 31 минуту. Его статистику можно изучить по ссылке.
Фото: fulhamfc.com
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Фулхэма»
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