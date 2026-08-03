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  4. Гурцкая о том, что игроки «Рубина» качали Даку: «Он не легенда клуба. Зачем его подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться»

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Гурцкая о том, что игроки «Рубина» качали Даку: «Он не легенда клуба. Зачем его подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться»
Тимур Гурцкая: Даку – не легенда «Рубина».

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, как игроки «Рубина» попрощались с Мирлиндом Даку.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уведомил казанский клуб об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро. После матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты «Рубина» подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать.

– Даку сразу после игры попрощался с «Рубином» на поле.

– Это было очень трогательно – слезы, подбрасывания. Что это? Они радовались, что придет одиннадцать миллионов за него и заплатят бонус?

– Он один из лучших бомбардиров в истории клуба.

– Он не легенда клуба.

– Что такое «легенда клуба» для вас?

– Хотя бы какой-то трофей взял для клуба.

– Если вы не играете в топ-клубах, то не можете ничего выиграть.

– Зачем его тогда подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться. 

Окей, Даку – легенда клуба, который ничего не выиграл и мало играл. Если бы у «Рубина» не было побед, то продать футболиста за одиннадцать миллионов было бы хорошей историей. Но у них были победы, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАкрон
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубин
Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
logoСпартак
logoМирлинд Даку

Комментарии

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Тебя и всей командой бы не подняли
Причем тут легенда! Это уважение к лучшему игру команды! И это говорит о человечности Даку!
Вот реально кого забыли спросить! Партнёры по команде, те, с кем он делил раздевалку, решили его покачать в знак уважения, дружбы, а гурцкаю забыли спросить перед этим!
Гурцкая кто-то должен был сказать, что это не его свинячье дело! )
Гурцкая просто не любит качаться.
ОтветФут.Боль
Гурцкая просто не любит качаться.
Представьте, если его не удержать. Землетрясение и цунами обеспечены.
«Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться»

Всего-то один из самых сильных бомбардиров РПЛ (при далеко не самом высоком бюджете команды).
Зато сейчас как продадут его , так сразу "выиграют".

Похоже Тимур завидует, но непонятно почему.
Ответjoshuamoshua
«Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться» Всего-то один из самых сильных бомбардиров РПЛ (при далеко не самом высоком бюджете команды). Зато сейчас как продадут его , так сразу "выиграют". Похоже Тимур завидует, но непонятно почему.
что не он агент и поживиться не получится
Когда уже не знаешь, за что и кого критиковать, то можно докопаться и до такого.
Классно, что Даку в клубе ценили. Бывает игрок из клуба уходит - не попрощается ни с кем, ничего такого, как будто и не было игрока. Даку плакал при расставании, это его искренняя история, он не один год в Казани провел. Классно, что легионер так себя ведет. Что ему не все равно. Классно, что команда с ним попрощалась. Хорошо расстались, может еще вернется туда.
Да и клуб молодцы, что выставляют это все в своих сетях. Это украшает чемпионат, когда клубы медийно так работают, освещают всё. За это только хвалить можно, а не ворчать как агент Петковича без повода.
ОтветEvgeny Valyaev
Когда уже не знаешь, за что и кого критиковать, то можно докопаться и до такого. Классно, что Даку в клубе ценили. Бывает игрок из клуба уходит - не попрощается ни с кем, ничего такого, как будто и не было игрока. Даку плакал при расставании, это его искренняя история, он не один год в Казани провел. Классно, что легионер так себя ведет. Что ему не все равно. Классно, что команда с ним попрощалась. Хорошо расстались, может еще вернется туда. Да и клуб молодцы, что выставляют это все в своих сетях. Это украшает чемпионат, когда клубы медийно так работают, освещают всё. За это только хвалить можно, а не ворчать как агент Петковича без повода.
я тоже считаю что он вернется в Рубин, 2-3 сезона за Спартак позабивает, выиграет гонку бомбардиров и вполне вероятно что и титулы возьмет.
В Рубине ему оставалось всего 3 гола забить чтобы стать лучшим бомбардиром клуба в РПЛ
Ой ну и душнила эта Гурцкая, отвратительная физиономия и постоянно умничает. Не брюзжи Тимурка, может пацаны получат действительно бонусы и тебе на диету скинуться
Даку буквально три сезона подряд 10+ мячей забивал, как минимум это повод проводить его красиво ¯_(ツ)_/¯
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