Гурцкая о том, что игроки «Рубина» качали Даку: «Он не легенда клуба. Зачем его подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, как игроки «Рубина» попрощались с Мирлиндом Даку.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уведомил казанский клуб об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро. После матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты «Рубина» подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать.
– Даку сразу после игры попрощался с «Рубином» на поле.
– Это было очень трогательно – слезы, подбрасывания. Что это? Они радовались, что придет одиннадцать миллионов за него и заплатят бонус?
– Он один из лучших бомбардиров в истории клуба.
– Он не легенда клуба.
– Что такое «легенда клуба» для вас?
– Хотя бы какой-то трофей взял для клуба.
– Если вы не играете в топ-клубах, то не можете ничего выиграть.
– Зачем его тогда подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться.
Окей, Даку – легенда клуба, который ничего не выиграл и мало играл. Если бы у «Рубина» не было побед, то продать футболиста за одиннадцать миллионов было бы хорошей историей. Но у них были победы, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Комментарии
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Всего-то один из самых сильных бомбардиров РПЛ (при далеко не самом высоком бюджете команды).
Зато сейчас как продадут его , так сразу "выиграют".
Похоже Тимур завидует, но непонятно почему.
Классно, что Даку в клубе ценили. Бывает игрок из клуба уходит - не попрощается ни с кем, ничего такого, как будто и не было игрока. Даку плакал при расставании, это его искренняя история, он не один год в Казани провел. Классно, что легионер так себя ведет. Что ему не все равно. Классно, что команда с ним попрощалась. Хорошо расстались, может еще вернется туда.
Да и клуб молодцы, что выставляют это все в своих сетях. Это украшает чемпионат, когда клубы медийно так работают, освещают всё. За это только хвалить можно, а не ворчать как агент Петковича без повода.
В Рубине ему оставалось всего 3 гола забить чтобы стать лучшим бомбардиром клуба в РПЛ