Гурцкая о том, что игроки «Рубина» качали Даку: «Он не легенда клуба. Зачем его подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться»

Тимур Гурцкая: Даку – не легенда «Рубина».

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, как игроки «Рубина» попрощались с Мирлиндом Даку .

Ранее сообщалось , что «Спартак » уведомил казанский клуб об активации опции выкупа форварда за 11 млн евро. После матча с «Акроном» во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты «Рубина» подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать .

– Даку сразу после игры попрощался с «Рубином» на поле.

– Это было очень трогательно – слезы, подбрасывания. Что это? Они радовались, что придет одиннадцать миллионов за него и заплатят бонус?

– Он один из лучших бомбардиров в истории клуба.

– Он не легенда клуба.

– Что такое «легенда клуба» для вас?

– Хотя бы какой-то трофей взял для клуба.

– Если вы не играете в топ-клубах, то не можете ничего выиграть.

– Зачем его тогда подбрасывать? Нужно хотя бы что-то выиграть, чтобы радоваться.

Окей, Даку – легенда клуба, который ничего не выиграл и мало играл. Если бы у «Рубина» не было побед, то продать футболиста за одиннадцать миллионов было бы хорошей историей. Но у них были победы, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».