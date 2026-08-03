Вальдано о 41-летнем Роналду: «Я всем советую испить футбол до последней капли. Неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Пеле остается Пеле, а Марадона – Марадоной»

Вальдано о будущем Роналду: я всем советую испить футбол до последней капли.

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано ответил на вопрос о том, стоит ли 41-летнему Криштиану Роналду завершить карьеру.

– Криштиану по праву входит в число величайших футболистов всех времен. Дело в том, что он уже в определенном возрасте, и эволюция его игры во всех аспектах сильно отличалась от изменений в игре Месси . Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси – дальше от нее, и каждый из них пытался влиять на ход игры в соответствии со своими предпочтениями. Криштиану хотел и дальше поддерживать крепкую связь с тем, чтобы забивать голы, а Месси – с самой игрой.

– Если бы вы были тренером Криштиану, что бы вы ему посоветовали: продолжать играть или завершить карьеру?

– Я советую всем футболистам испить футбол до последней капли. Это неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Кройфф оказался в «Леванте», Пеле – в «Космосе», Марадона перешел в «Ньюэллс» и провел всего один матч... Но Кройфф остается Кройффом, Пеле остается Пеле , а Марадона остается Марадоной, – сказал Вальдано.