Вальдано о 41-летнем Роналду: «Я всем советую испить футбол до последней капли. Неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Пеле остается Пеле, а Марадона – Марадоной»

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано ответил на вопрос о том, стоит ли 41-летнему Криштиану Роналду завершить карьеру.
– Криштиану по праву входит в число величайших футболистов всех времен. Дело в том, что он уже в определенном возрасте, и эволюция его игры во всех аспектах сильно отличалась от изменений в игре Месси. Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси – дальше от нее, и каждый из них пытался влиять на ход игры в соответствии со своими предпочтениями. Криштиану хотел и дальше поддерживать крепкую связь с тем, чтобы забивать голы, а Месси – с самой игрой.
– Если бы вы были тренером Криштиану, что бы вы ему посоветовали: продолжать играть или завершить карьеру?
– Я советую всем футболистам испить футбол до последней капли. Это неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Кройфф оказался в «Леванте», Пеле – в «Космосе», Марадона перешел в «Ньюэллс» и провел всего один матч... Но Кройфф остается Кройффом, Пеле остается Пеле, а Марадона остается Марадоной, – сказал Вальдано.
Комментарии
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Вопрос вот почему у них 70+летние ветераны адекватно высказываются, без желчи, а у нас сегодня на контрасте Пономарев и его "Слуцкий случайный человек в футболе и никому не нужен"
Что касается людей попроще, то меня лично восхищает Кроос, завершивший карьеру великолепным сезоном в суперклубе, а не скитания того же Титова по Химкам и Казахстану в поисках последних копеек на старость. Кройф может и остался Кройфом, но Титов (любимейший мой когда-то игрок) на финальном витке карьеры был просто жалок. Рыскания в том же Казахстане Аршавина - из той же серии, пошлость. Оба в итоге выбивали деньги из местных князьков, которым захотелось поиграться в футбол. Большие карьеры завершились кляксой.
Я угораю конечно, что один форвард утянул на дно целую сборную гениев)) Че т когда Роналду играл с поленьями в составе, с него требовали чуть ли не соло тянуть этих поленьев к чемпионству (были конечно и хорошие игроки, типа Пепе, но открываем состав на том же Евро 16 - одни сбитые лётчики да ноунеймы в основном).
А тут целая команда "гениев" лучшая по таланту в мире, сплошь в номинантнах на ЗМ и им МЕШАЕТ ОДИН ИГРОК АТАКИ.
Я просто представляю ситуацию, что есть команда где в основе играет 5 игроков уровня праймового Роналду, и один старый ветеран, который не тянет 90 минут - и во всех провалах бы винили именно его, а не этих молодых гениев))
И к чему по итогу привело это его стремление?!
Ах, да к дублю в ворота сборной Узбекистана!
Ну, тогда всё в порядке.
Каждому, по итогу, воздалось по их стремлениям!
Ну будет его Кубарси сжирать раз за разом... Толку то?