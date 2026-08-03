  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Вальдано о 41-летнем Роналду: «Я всем советую испить футбол до последней капли. Неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Пеле остается Пеле, а Марадона – Марадоной»

0
Вальдано о 41-летнем Роналду: «Я всем советую испить футбол до последней капли. Неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Пеле остается Пеле, а Марадона – Марадоной»
Вальдано о будущем Роналду: я всем советую испить футбол до последней капли.

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано ответил на вопрос о том, стоит ли 41-летнему Криштиану Роналду завершить карьеру. 

– Криштиану по праву входит в число величайших футболистов всех времен. Дело в том, что он уже в определенном возрасте, и эволюция его игры во всех аспектах сильно отличалась от изменений в игре Месси. Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси – дальше от нее, и каждый из них пытался влиять на ход игры в соответствии со своими предпочтениями. Криштиану хотел и дальше поддерживать крепкую связь с тем, чтобы забивать голы, а Месси – с самой игрой. 

– Если бы вы были тренером Криштиану, что бы вы ему посоветовали: продолжать играть или завершить карьеру?

– Я советую всем футболистам испить футбол до последней капли. Это неправда, что история наказывает тех, кто не уходит вовремя: Кройфф оказался в «Леванте», Пеле – в «Космосе», Марадона перешел в «Ньюэллс» и провел всего один матч... Но Кройфф остается Кройффом, Пеле остается Пеле, а Марадона остается Марадоной, – сказал Вальдано.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?45899 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoХорхе Вальдано
logoПеле
logoЙохан Кройфф

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Да криштик может хоть до 50ти играть, просто не надо орать что он до сих пор тянет уровень лучших футболистов мира и всем заливать, что у него особенные тренировки и он какой-то избранный:)) Сам из себя полное посмешище сделал, даже для тех кто к нему лояльно относился, он уже стал самым настоящим мемасом:)) Джеко в 40 играет в Бундеслиге без всякого пафоса, вот настоящий работяга и эталон футболиста, а не вся это мишура и показуха:)
Ответrigobersong
Да криштик может хоть до 50ти играть, просто не надо орать что он до сих пор тянет уровень лучших футболистов мира и всем заливать, что у него особенные тренировки и он какой-то избранный:)) Сам из себя полное посмешище сделал, даже для тех кто к нему лояльно относился, он уже стал самым настоящим мемасом:)) Джеко в 40 играет в Бундеслиге без всякого пафоса, вот настоящий работяга и эталон футболиста, а не вся это мишура и показуха:)
Джеко пока в 40 играл только во второй бундеслиге) 6 голов в 11 матчах второй бундеслиги — тут какой пафос то может быть в принципе?))
Очень адекватно все сказал.
Вопрос вот почему у них 70+летние ветераны адекватно высказываются, без желчи, а у нас сегодня на контрасте Пономарев и его "Слуцкий случайный человек в футболе и никому не нужен"
ОтветForza14Viola
Очень адекватно все сказал. Вопрос вот почему у них 70+летние ветераны адекватно высказываются, без желчи, а у нас сегодня на контрасте Пономарев и его "Слуцкий случайный человек в футболе и никому не нужен"
Без оглядки на возраст - Оскар Руджери, Кассано, Ротен, недавно к ним примкнули Хамманн и Швайнштайгер. Бредят не меньше Пономарёва и Кавазашвили
ОтветForza14Viola
Очень адекватно все сказал. Вопрос вот почему у них 70+летние ветераны адекватно высказываются, без желчи, а у нас сегодня на контрасте Пономарев и его "Слуцкий случайный человек в футболе и никому не нужен"
Камон, там своих Ротенов с Кассано хватает. Отчеканивают и отчебучивают не хуже наших
Вальдано лукавит. Никто бы Фрукту плохого ничего не говорил, если бы он делал как Пеле или Марадона. Скромно доигрывать на пенсии и не кричать о лузерском чемпионате как о топ-5 лиге, не возносить свои забитые пенальти погонщикам верблюдов. Хави играл себе в Катаре, Иниеста в Японии, но никто из них тоже не орал, что в прайме находятся...
Ответaslvowk@mail.ru
Вальдано лукавит. Никто бы Фрукту плохого ничего не говорил, если бы он делал как Пеле или Марадона. Скромно доигрывать на пенсии и не кричать о лузерском чемпионате как о топ-5 лиге, не возносить свои забитые пенальти погонщикам верблюдов. Хави играл себе в Катаре, Иниеста в Японии, но никто из них тоже не орал, что в прайме находятся...
При том, что Рон давал интервьюхи по молодости с критикой Хави и Иньесты... с посылом, что никогда не поедет заканчивать в третьесортный чемпионат... Рону бы следить за своими словами
ОтветPadlusha
При том, что Рон давал интервьюхи по молодости с критикой Хави и Иньесты... с посылом, что никогда не поедет заканчивать в третьесортный чемпионат... Рону бы следить за своими словами
Женская короткая память.
Именно Вальдано привёл Роналду в Реал, Перес присвоил себе его заслуги
ОтветDirect free kick
Именно Вальдано привёл Роналду в Реал, Перес присвоил себе его заслуги
Ну там особа усилий прилагать не надо было))) в Реал всегда хотели все попасть даже пускай играя в других топ клубах. Тем более от Англии переезд в солнечную Испанию)
Ответmr.salah89
Ну там особа усилий прилагать не надо было))) в Реал всегда хотели все попасть даже пускай играя в других топ клубах. Тем более от Англии переезд в солнечную Испанию)
Тогда все таки реал бул дно именно эпоха Рональду самое величие Реала
В Аравии пусть гоняет хоть до 60. Все споры ведутся вокруг того, что он едва ли не лучшую по таланту сборную мира утянул на дно.

Что касается людей попроще, то меня лично восхищает Кроос, завершивший карьеру великолепным сезоном в суперклубе, а не скитания того же Титова по Химкам и Казахстану в поисках последних копеек на старость. Кройф может и остался Кройфом, но Титов (любимейший мой когда-то игрок) на финальном витке карьеры был просто жалок. Рыскания в том же Казахстане Аршавина - из той же серии, пошлость. Оба в итоге выбивали деньги из местных князьков, которым захотелось поиграться в футбол. Большие карьеры завершились кляксой.
ОтветЛучше б молчал
В Аравии пусть гоняет хоть до 60. Все споры ведутся вокруг того, что он едва ли не лучшую по таланту сборную мира утянул на дно. Что касается людей попроще, то меня лично восхищает Кроос, завершивший карьеру великолепным сезоном в суперклубе, а не скитания того же Титова по Химкам и Казахстану в поисках последних копеек на старость. Кройф может и остался Кройфом, но Титов (любимейший мой когда-то игрок) на финальном витке карьеры был просто жалок. Рыскания в том же Казахстане Аршавина - из той же серии, пошлость. Оба в итоге выбивали деньги из местных князьков, которым захотелось поиграться в футбол. Большие карьеры завершились кляксой.
" что он едва ли не лучшую по таланту сборную мира утянул на дно."
Я угораю конечно, что один форвард утянул на дно целую сборную гениев)) Че т когда Роналду играл с поленьями в составе, с него требовали чуть ли не соло тянуть этих поленьев к чемпионству (были конечно и хорошие игроки, типа Пепе, но открываем состав на том же Евро 16 - одни сбитые лётчики да ноунеймы в основном).
А тут целая команда "гениев" лучшая по таланту в мире, сплошь в номинантнах на ЗМ и им МЕШАЕТ ОДИН ИГРОК АТАКИ.
Я просто представляю ситуацию, что есть команда где в основе играет 5 игроков уровня праймового Роналду, и один старый ветеран, который не тянет 90 минут - и во всех провалах бы винили именно его, а не этих молодых гениев))
ОтветKING_OF_RUSSIA
" что он едва ли не лучшую по таланту сборную мира утянул на дно." Я угораю конечно, что один форвард утянул на дно целую сборную гениев)) Че т когда Роналду играл с поленьями в составе, с него требовали чуть ли не соло тянуть этих поленьев к чемпионству (были конечно и хорошие игроки, типа Пепе, но открываем состав на том же Евро 16 - одни сбитые лётчики да ноунеймы в основном). А тут целая команда "гениев" лучшая по таланту в мире, сплошь в номинантнах на ЗМ и им МЕШАЕТ ОДИН ИГРОК АТАКИ. Я просто представляю ситуацию, что есть команда где в основе играет 5 игроков уровня праймового Роналду, и один старый ветеран, который не тянет 90 минут - и во всех провалах бы винили именно его, а не этих молодых гениев))
Прикинь, в современном футболе тяжело играть в меньшинстве, когда все возвращаются в оборону, а один столб стоит в центре поля. Ибрагимович точно так же топил на дно Швецию, без него они показали лучший результат
"Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси - дальше от неё".
И к чему по итогу привело это его стремление?!
Ах, да к дублю в ворота сборной Узбекистана!
Ну, тогда всё в порядке.
Каждому, по итогу, воздалось по их стремлениям!
ОтветJoker2104
"Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси - дальше от неё". И к чему по итогу привело это его стремление?! Ах, да к дублю в ворота сборной Узбекистана! Ну, тогда всё в порядке. Каждому, по итогу, воздалось по их стремлениям!
Стремиться играть ближе к штрафной это плохо или что? Не помню, чтобы кто-то ругал Месси когда он по 50 за сезон клал. Ну кроме разве что Ибры
ОтветJoker2104
"Он стремился играть ближе к штрафной, а Месси - дальше от неё". И к чему по итогу привело это его стремление?! Ах, да к дублю в ворота сборной Узбекистана! Ну, тогда всё в порядке. Каждому, по итогу, воздалось по их стремлениям!
А к чему по итогу привел финал 2026 Месси?
Ну так пусть испивает в своем чемпионате водокачки, зачем вредить сборной и занимать место молодых? У них и так времени мало! Тебя все уже в сборной на дух не переносят, но ты идиот прешься туда !
ОтветInsomniaisback
Ну так пусть испивает в своем чемпионате водокачки, зачем вредить сборной и занимать место молодых? У них и так времени мало! Тебя все уже в сборной на дух не переносят, но ты идиот прешься туда !
А есть какие-то пруфы что его на дух не переносят в сборной? Не видел ни разу, чтобы игроки про него что-то плохое говорили
ОтветBlackrock
А есть какие-то пруфы что его на дух не переносят в сборной? Не видел ни разу, чтобы игроки про него что-то плохое говорили
А кто то осмелится сказать, там же тогда вся его недекватная фанбаза уничтожит этого игрока, посмотри отношению к нему на последнем ЧМ, к нему даже никто не подошёл из команды после поражения от Испании, и как он себя ведёт, что говорит! Как нормальный капитан будет просить переписать гол партнёра на себя ? Когда он его даже не забивал ! Посмотри они ничего не говорили, но в интернете что пишет его неадекватная фан база, что они все вокруг виноваты, что они ему завидуют! Те он ничего не сделали, чтобы их ненавидеть, а их уже ненавидят !
А Роналдо ( бразилия) останется настоящим Роналдо.
Проблема не в "испитии до последней капли", пусть хоть с палочкой на поле выходит. Проблема в эксплуатации сборной страны во вред команде ради пополнения своей долбаной статистики.
Как это сборная может претендовать на первые места в турнирах, если надеятся и молятся, при всём уважении, на 41 летнего нападающего? Там нет нападающих или они есть, но они просто проигрывают имени на спине?
Ну будет его Кубарси сжирать раз за разом... Толку то?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбитр Пиньейру о перепалке с Месси в матче ЧМ: «Такие вещи воспринимаются иначе, когда речь идет о Месси или Роналду, но для футбола это естественно. Мы поговорили и поняли друг друга»
Журналист и друг Роналду Агирре встретился с Криштиану и Джорджиной после победы над фанатом Месси в боксерском поединке. С собой он принес чемпионский пояс
Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» считает, что 5 млн евро за Карпукаса – приемлемое предложение. В клубе не понимают, почему «Локо» тормозит продажу хавбека (Анар Ибрагимов)
«Реал» улучшил предложение по контракту Винисиуса, чтобы оно лучше отражало «важность игрока для клуба» (The Athletic)
Семак vs Талалаев: смотрим матч «Зенита» и «Балтики» в Кубке в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Зенит» принимает «Балтику» в 1-м туре Кубка России. 1:0 – Андраде забил на 3-й
Live
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ стартовал! «Зенит» принимает «Балтику», «Краснодар» – «Ахмат», «Спартак» разгромил «Оренбург», «Динамо» одолело «Факел»
Live
Луис Энрике согласился на переход во «Фламенго». Бразильцы предлагают «Зениту» 35 млн евро за 85% прав на игрока (ESPN Brasil)
У «Динамо» первая победа после возвращения Шварца – над «Факелом»
«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 10:2. Дальше – «Краснодар»
16-летний Полех стал самым молодым автором гола в истории «Спартака». Он забил «Оренбургу» в Кубке России
«Спартак» разгромил «Оренбург» в 1-м туре Кубка России – 5:1. Угальде сделал дубль, 16-летний Полех тоже забил
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» отдаст защитника Торрентса «Аяксу» в аренду с правом выкупа
«Краснодар» принимает «Ахмат» в 1-м туре Кубка России
Live
«Бавария» хочет за Пальинью 25 млн евро – это слишком много для «Астон Виллы», «Спортинга» и «Бенфики», которым интересен хавбек
Журналист Урия о приезде Деку в Мадрид за Альваресом: «Барселона» может встречаться с Дональдом Трампом, с Дональдом Даком – с кем угодно. 490 млн евро, или игрок остается»
«Есть ощущение, что Тюкавин немного закис в РПЛ. Ему надо соглашаться на любое предложение из топ-5 лиг, выбирать, как барин, не стоит». Канчельскис о форварде «Динамо»
«Динамо» обыграло «Факел» в гостях в 1-м туре Кубка России – 1:0. Юрганов забил в свои ворота на 91-й
18-летний Сорокин дебютировал за «Спартак» в матче Кубка с «Оренбургом». Хавбек перешел из «Зенита»
«Кристал Пэлас» сделал «Челси» предложение об аренде Дисаси с правом выкупа. Клуб также бесплатно подпишет экс-защитника «Арсенала» Томиясу
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Орхус» против «Сабаха», «Фенербахче» примет «Штурм»
Live
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Бранн» играет с «Аполлоном», «Аякс» примет «Шелбурн» в четверг
Live