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Экс-защитник сборной России и «Динамо» Нойштедтер завершил карьеру в 38 лет и стал ассистентом тренера «Вестерло»
Роман Нойштедтер завершил карьеру.

Защитник Роман Нойштедтер завершил карьеру.

38-летний бывший футболист сборной России вошел в тренерский штаб бельгийского «Вестерло», за который играл с 2022 года. На протяжении карьеры он также выступал за «Майнц», менхенгладбахскую «Боруссию», «Шальке», «Фенербахче» и «Динамо».

Нойштедтер сыграл 13 матчей за сборную России и отметился одним забитым мячом. Он входил в состав национальной команды на Евро-2016 и ЧМ-2018.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм «Вестерло»
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Комментарии

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За Боруссию менхенгладбах 80 игр, за Шальке 140 игр, за Фенербахче 90 игр, за Динамо 40 игр, и за Вестерло 120 игр. Плюс за сборную России отыграл 14 матчей с голом. Не плохо так попылил на самом деле, во всех клубах был основным игроком
В сборной слабо выглядел.
Ответ20 лет в офсайде
В сборной слабо выглядел.
в Динамо аналогично
Ответ20 лет в офсайде
В сборной слабо выглядел.
а еще был такой же немец Рауш, которого заиграли с паспортом, ни в сборной, ни в Динамо ничего не показал
Не знал, что он ещё играет. Играл.
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