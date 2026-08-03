Экс-защитник сборной России и «Динамо» Нойштедтер завершил карьеру в 38 лет и стал ассистентом тренера «Вестерло»

Роман Нойштедтер завершил карьеру.

Защитник Роман Нойштедтер завершил карьеру.

38-летний бывший футболист сборной России вошел в тренерский штаб бельгийского «Вестерло », за который играл с 2022 года. На протяжении карьеры он также выступал за «Майнц», менхенгладбахскую «Боруссию», «Шальке», «Фенербахче» и «Динамо».

Нойштедтер сыграл 13 матчей за сборную России и отметился одним забитым мячом. Он входил в состав национальной команды на Евро-2016 и ЧМ-2018.