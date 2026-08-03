Экс-защитник сборной России и «Динамо» Нойштедтер завершил карьеру в 38 лет и стал ассистентом тренера «Вестерло»
Роман Нойштедтер завершил карьеру.
Защитник Роман Нойштедтер завершил карьеру.
38-летний бывший футболист сборной России вошел в тренерский штаб бельгийского «Вестерло», за который играл с 2022 года. На протяжении карьеры он также выступал за «Майнц», менхенгладбахскую «Боруссию», «Шальке», «Фенербахче» и «Динамо».
Нойштедтер сыграл 13 матчей за сборную России и отметился одним забитым мячом. Он входил в состав национальной команды на Евро-2016 и ЧМ-2018.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм «Вестерло»
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