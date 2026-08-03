История с переходом Джейдона Санчо в скромный английский клуб «Фликстон», как и ожидалось, оказалась лишь слухом. После того как футболиста заметили на тренировке команды из низших дивизионов, соцсети начали активно обсуждать возможное сенсационное продолжение карьеры звезды.

«Фликстону» даже пришлось публично прояснять ситуацию:

«Джейдон не был на просмотре в клубе и не участвовал в обсуждении трансфера. Он просто воспользовался нашей инфраструктурой для индивидуальных тренировок, чтобы поддерживать форму перед следующим этапом своей карьеры».

Джейдон поблагодарил «Фликстон» за прием и в разговоре с главным тренером клуба Алексом Мортимером отметил условия на базе: «У вас отличная инфраструктура. Должен сказать, это первое место с хорошим полем, которое я вижу после «Юнайтед» и «Сити».

Санчо сейчас является свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с футболистом. В 2021 году манкунианцы заплатили за вингера 73 миллиона фунтов. Минувшую кампанию англичанин провел в «Астон Вилле», за которую отыграл 39 матчей во всех турнирах.

Будущее Джейдона остается под вопросом. Как сообщает Foot Mercato, футболист получил предложение от катарского «Аль-Райяна».