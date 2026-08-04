Эрлинг Холанд, ставший главной звездой интернета во время ЧМ-26 , внезапно исчез из соцсетей. Наконец любимец публики отчитался о том, как проходит его отдых в Марбелье:

«Расслабляюсь! Кайфую».

Подписчица спросила игрока, почему он не был так активен в соцсетях. Эрлинг ответил честно: «Мне нужен был отдых, мозг уже кипел».

Когда другой болельщик поинтересовался, почему норвежец устал, игрок дал блестящее объяснение: «Для справки: в прошлом сезоне я провел 67 матчей».

После исторического мундиаля в составе сборной Норвегии Холанд получит дополнительный отдых: нападающий не поедет в азиатское турне с «Ман Сити». Для «горожан» сезон начнется уже 16 августа – в матче против «Арсенала» за Суперкубок Англии.