Винисиус хочет владеть 100% прав после продления контракта с «Реалом» и требует подписной бонус, как у Мбаппе (As)

Винисиус Жуниор озвучил свои требования для продления контракта с «Реалом».
По информации As, бразильский вингер хочет получать 20 миллионов евро в год после уплаты налогов – по нынешнему соглашению он получает в среднем 15 млн евро в год, при этом зарплата увеличивается каждый сезон. Кроме того, Винисиус запрашивает бонус за переподписание контракта и хочет владеть 100% имиджевых прав – на аналогичных условиях соглашение подписывал Килиан Мбаппе.
В ближайшее время Винисиус проведет встречу с руководством «Реала» и главным тренером Жозе Моуринью. Отмечается, что бразилец заинтересован в продлении соглашения – не исключено, что между клубом и игроком уже есть предварительное соглашение. Действующий контракт вингера истекает летом 2027 года.
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Почему Винисиуса нельзя отпускать в «Арсенал»? Главные причины ✍️
Комментарии
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Если сейчас только Арсенал в нем заинтересован. То будет ли он нужен ещё Арсеналу нужен хотя бы на тех условиях которые сегодня канониры ему предлагают? Как никрути, но год с непостоянный игрой, понизит его ценность. Причём что даже с постоянной игрой он не сильно стабильный игрок.
Знаешь, что это такое?
но скандальная стервозная личность
За ним придёт Джуд, через пару лет такое же будет вытворять условный Диоманде ит.д.
Но тут это не сработает - т.к. на время выплаты кредита за стадион (т.е. ещё 20+ лет) совет директоров ограничил фонд зарплат на цифре в 50% - и там не так далеко до этого лимита осталось (43.4% в 2025м) и просто так их разбазаривать никто не будет и будут продавать/отпускать бесплатно, а не рушить финансы клуба