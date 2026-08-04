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  4. Винисиус хочет владеть 100% прав после продления контракта с «Реалом» и требует подписной бонус, как у Мбаппе (As)

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Винисиус хочет владеть 100% прав после продления контракта с «Реалом» и требует подписной бонус, как у Мбаппе (As)
Винисиус хочет получить 100% имиджевых прав по новому контракту с «Реалом».

Винисиус Жуниор озвучил свои требования для продления контракта с «Реалом».

По информации As, бразильский вингер хочет получать 20 миллионов евро в год после уплаты налогов – по нынешнему соглашению он получает в среднем 15 млн евро в год, при этом зарплата увеличивается каждый сезон. Кроме того, Винисиус запрашивает бонус за переподписание контракта и хочет владеть 100% имиджевых прав – на аналогичных условиях соглашение подписывал Килиан Мбаппе.

В ближайшее время Винисиус проведет встречу с руководством «Реала» и главным тренером Жозе Моуринью. Отмечается, что бразилец заинтересован в продлении соглашения – не исключено, что между клубом и игроком уже есть предварительное соглашение. Действующий контракт вингера истекает летом 2027 года.

***

Почему Винисиуса нельзя отпускать в «Арсенал»? Главные причины ✍️

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид

Комментарии

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Винисиус хочет подбородок как у Мбаппе
ОтветAleksey Yashin
Винисиус хочет подбородок как у Мбаппе
Панцирь
ОтветKirkorofff
Панцирь
Панцырь-С🤗
Кто о чем, а негр всё о правах😁
ОтветКрасная стрела
Кто о чем, а негр всё о правах😁
Комментарий скрыт
ОтветAset Berdybek
Комментарий скрыт
асет, к ноге! асет, фу! 🐩
жду - не дождусь когда Реал уже его куда-нибудь сплавит..
Ответyurysanych
жду - не дождусь когда Реал уже его куда-нибудь сплавит..
От Реала ничего уже не зависит)Винисиус просто отработает контракт и уйдёт бесплатно. Надо было его прошлым летом продавать, а не нянчиться с ним
ОтветИван Никулин_1116720319
От Реала ничего уже не зависит)Винисиус просто отработает контракт и уйдёт бесплатно. Надо было его прошлым летом продавать, а не нянчиться с ним
Если он останется без продления, то просто будет на вторых ролях....а это значит больше на скамейке чем на поле.
Если сейчас только Арсенал в нем заинтересован. То будет ли он нужен ещё Арсеналу нужен хотя бы на тех условиях которые сегодня канониры ему предлагают? Как никрути, но год с непостоянный игрой, понизит его ценность. Причём что даже с постоянной игрой он не сильно стабильный игрок.
Жадный-жадный негр
ОтветФанат Дзюбы
Жадный-жадный негр
мне не нравится Вини, но требовать весь доход со своих рекламных контрактов это норм
ОтветФанат Дзюбы
Жадный-жадный негр
Но теперь ещё и красивый)
Пусть к Трампу с Инфантино обратится, они его права у Реала выкупят и по частным фондам распродадут)))
Что этот негр себе возволяет?!
Ответриал модрит
Что этот негр себе возволяет?!
Комментарий скрыт
ОтветРоман Романов_1116972089
Комментарий скрыт
Цитата из фильма.
Знаешь, что это такое?
Переоценённый игрок , считаю .
ОтветБорис Борисович
Переоценённый игрок , считаю .
Аналогично
ОтветБорис Борисович
Переоценённый игрок , считаю .
он офигенный игрок объективно
но скандальная стервозная личность
Вини Освобождённый
Ответbevooch
Вини Освобождённый
С балалайкой и медведем
Разрушение для клуба будет..
За ним придёт Джуд, через пару лет такое же будет вытворять условный Диоманде ит.д.
ОтветSPAIN 2010
Разрушение для клуба будет.. За ним придёт Джуд, через пару лет такое же будет вытворять условный Диоманде ит.д.
Именно из-за инфляции зарплат, которая бы последовала, если бы удовлетворили хотелки Джуда в Дормунде, Вацке и продал его в Мадрид.

Но тут это не сработает - т.к. на время выплаты кредита за стадион (т.е. ещё 20+ лет) совет директоров ограничил фонд зарплат на цифре в 50% - и там не так далеко до этого лимита осталось (43.4% в 2025м) и просто так их разбазаривать никто не будет и будут продавать/отпускать бесплатно, а не рушить финансы клуба
ОтветSPAIN 2010
Разрушение для клуба будет.. За ним придёт Джуд, через пару лет такое же будет вытворять условный Диоманде ит.д.
Ну началось все, очевидно, с мбаппе. Винисиус просто ровно такие же требования выдвигает и по зп и по прочему.
Я прям держу кулачки чтобы он поехал в Арсенал, а на его месте играл Диоманде.
ОтветПросто Владыка
Я прям держу кулачки чтобы он поехал в Арсенал, а на его месте играл Диоманде.
На месте Винисиуса будет играть Мбаппе, им итак тесно, а Диоманде это вообщето правый вингер а не левый, он если и придёт то это просто бюджетная (по меркам Реала) замена несостоявшегося трансфера Олисе из Баварии.
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