«Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медосмотр и не поехал с «Лейпцигом» в Австрию. Ближайшие 24 часа могут стать решающими (Флориан Плеттенберг)

«Реал» продолжает переговоры по Диоманде.

«Реал » пытается завершить сделку по переходу Яна Диоманде из «РБ Лейпциг ».

Клубы в блидайшее время проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. «Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медобследование и не поехал с «Лейпцигом» на сборы в Австрию.

Отмечается, что в переговорах видны позитивные признаки. Следующие 24 часа могут стать решающими для потенциального трансфера.

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