  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медосмотр и не поехал с «Лейпцигом» в Австрию. Ближайшие 24 часа могут стать решающими (Флориан Плеттенберг)

0
«Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медосмотр и не поехал с «Лейпцигом» в Австрию. Ближайшие 24 часа могут стать решающими (Флориан Плеттенберг)
«Реал» продолжает переговоры по Диоманде.

«Реал» пытается завершить сделку по переходу Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».

Клубы в блидайшее время проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. «Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медобследование и не поехал с «Лейпцигом» на сборы в Австрию.

Отмечается, что в переговорах видны позитивные признаки. Следующие 24 часа могут стать решающими для потенциального трансфера.

«Эксперты дали «here we go», но это совершенно не так». Трансфер Диоманде в «Реал» подвис

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48455 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoвозможные трансферы
logoЯн Диоманде
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoРБ Лейпциг

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
"Спасти рядового Диоманде за 24 часа"
ОтветТимак Капарзо
"Спасти рядового Диоманде за 24 часа"
Скорее спасти репутацию Платтенберга и возвысить его перед Фабрицио)))
Если не он то кто ? Реал замену искать не будет , максимум ещё Родри и входят в сезон с теми кто есть уже , 100 %
Диоманде в Реал, а истеричку Вини в Арс было бы хорошо для РМ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Семак о сыне Соболева: «Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании. На настроении Саши это не отражается»
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Но Криштиану ведь это доказывал. Он всегда шел против течения»
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде