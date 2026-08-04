«Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медосмотр и не поехал с «Лейпцигом» в Австрию. Ближайшие 24 часа могут стать решающими (Флориан Плеттенберг)
«Реал» продолжает переговоры по Диоманде.
«Реал» пытается завершить сделку по переходу Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».
Клубы в блидайшее время проведут новый раунд переговоров, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. «Реал» хочет, чтобы Диоманде как можно скорее прошел медобследование и не поехал с «Лейпцигом» на сборы в Австрию.
Отмечается, что в переговорах видны позитивные признаки. Следующие 24 часа могут стать решающими для потенциального трансфера.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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