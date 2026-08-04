ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за долга в размере 35,9 млн рублей – иск рассмотрят 27 августа. Клуб прекратил существование в 2023-м
Заявление о банкротстве «Томи» рассмотрят 27 августа.
Суд рассмотрит заяаление о банкротстве «Томи» в конце августа.
Как передает ТАСС, Арбитражный суд Томской области рассмотрит иск ФНС о банкротстве «Томи» – заседание по данному вопросу запланировано на 27 августа. Отмечается, что ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за задолженности в размере 35,9 млн рублей.
«Томь» прекратила существование в 2023 году из-за финансовых проблем. В сентябре 2025 года суд обязал клуб выплатить РФС 41,9 млн рублей. В июле 2026 года из-за долгов приставы запретили «Томи» сделки с имуществом.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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футбол в россии не ком не нужен кроме горстки энтузиастов...
Пока что вся структура не для людей, а для неведомого Барина.. Фан-уйди, запрет пива, стадионы без козырьков, неудобное время матчей и главенство результата над зрелищностью.
+ тройные кордоны всех видов вохры !!!!!!!!!!!!!