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  4. ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за долга в размере 35,9 млн рублей – иск рассмотрят 27 августа. Клуб прекратил существование в 2023-м

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ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за долга в размере 35,9 млн рублей – иск рассмотрят 27 августа. Клуб прекратил существование в 2023-м
Заявление о банкротстве «Томи» рассмотрят 27 августа.

Суд рассмотрит заяаление о банкротстве «Томи» в конце августа.

Как передает ТАСС, Арбитражный суд Томской области рассмотрит иск ФНС о банкротстве «Томи» – заседание по данному вопросу запланировано на 27 августа. Отмечается, что ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за задолженности в размере 35,9 млн рублей.

«Томь» прекратила существование в 2023 году из-за финансовых проблем. В сентябре 2025 года суд обязал клуб выплатить РФС 41,9 млн рублей. В июле 2026 года из-за долгов приставы запретили «Томи» сделки с имуществом.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoТомь
кризис
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
ТАСС

Комментарии

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Очень жаль такие клубы. Такие регионы…А имели самобытные команды.🤷‍♂️И долг то смешной 41 млн. Подписной бонус одного игрока, который покупают присосавшиеся к госкорпорациям клубы в разы больше🤷‍♂️
ОтветКрасная стрела
Очень жаль такие клубы. Такие регионы…А имели самобытные команды.🤷‍♂️И долг то смешной 41 млн. Подписной бонус одного игрока, который покупают присосавшиеся к госкорпорациям клубы в разы больше🤷‍♂️
Чем жаль-то? Эту Томь, судя по новостям, спасали каждый несколько лет с конца нулевых. Постоянно сидели на бюджете и выклянчиваниях, за все это время так и не придумали жизнеспособный проект.
ОтветCearvm
Чем жаль-то? Эту Томь, судя по новостям, спасали каждый несколько лет с конца нулевых. Постоянно сидели на бюджете и выклянчиваниях, за все это время так и не придумали жизнеспособный проект.
Людей жаль, болельщиков, мальчишек
Признать покойника банкротом 😀 спустя три года после кончины.
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: банкротят Томь и достигают всех целей СВО!
ОтветTollie
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: банкротят Томь и достигают всех целей СВО!
Через сто лет ты не проснёшься.
Ответmascinista
Через сто лет ты не проснёшься.
Метафора
если завтра государство перестанет спонсировать этот ваш российский ногомяч вливая в него миллиарды то 99% клубов станет томью через пару недель....
футбол в россии не ком не нужен кроме горстки энтузиастов...
Ответcatcher69
если завтра государство перестанет спонсировать этот ваш российский ногомяч вливая в него миллиарды то 99% клубов станет томью через пару недель.... футбол в россии не ком не нужен кроме горстки энтузиастов...
Если начнут о зрителях думать--интерес появятся.
Пока что вся структура не для людей, а для неведомого Барина.. Фан-уйди, запрет пива, стадионы без козырьков, неудобное время матчей и главенство результата над зрелищностью.
Ответyudinsakharov1
Если начнут о зрителях думать--интерес появятся. Пока что вся структура не для людей, а для неведомого Барина.. Фан-уйди, запрет пива, стадионы без козырьков, неудобное время матчей и главенство результата над зрелищностью.
так было всегда, но при ссср хотя бы билеты были дешёвые ибо класс-гегемон должен был отдыхать...а сейчас я даже говорить не хочу...мало того что смотреть то особо не на кого да ещё вот это всё что ты перечислил ))))))))
+ тройные кордоны всех видов вохры !!!!!!!!!!!!!
Грустно, конечно. В разное время через Томь прошло немало хороших футболистов: Дзюба, Погребняк, Кудряшов, Кривцов, Бояринцев, Соболев, Баженов, Бугаев, Рыжиков, Тарасов, Парейко, Бикфалви
ОтветРуслан Корецкий
Грустно, конечно. В разное время через Томь прошло немало хороших футболистов: Дзюба, Погребняк, Кудряшов, Кривцов, Бояринцев, Соболев, Баженов, Бугаев, Рыжиков, Тарасов, Парейко, Бикфалви
Богата сибирская земля на таланты.
ОтветDizzod
Богата сибирская земля на таланты.
Особенно прямо Бикфалви и Парейко сибиряки с рождения) Из этого списка никто воспитанником Томи или сибиряком с рождения не являлся кроме Дельфина, который родился и получил футбольное образование в Барнауле.
Не Путину теперь писать нужно, а ждать нового контракта Глушенкова и звонить ему!!!
Да здравствует наш суд, самый быстрый суд в мире. Команды нет уже столько лет, а эти проснулись. Все соки из Томи высосал Зенит.
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