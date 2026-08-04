ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за долга в размере 35,9 млн рублей – иск рассмотрят 27 августа. Клуб прекратил существование в 2023-м

Заявление о банкротстве «Томи» рассмотрят 27 августа.

Суд рассмотрит заяаление о банкротстве «Томи» в конце августа.

Как передает ТАСС , Арбитражный суд Томской области рассмотрит иск ФНС о банкротстве «Томи» – заседание по данному вопросу запланировано на 27 августа. Отмечается, что ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за задолженности в размере 35,9 млн рублей.

«Томь » прекратила существование в 2023 году из-за финансовых проблем. В сентябре 2025 года суд обязал клуб выплатить РФС 41,9 млн рублей. В июле 2026 года из-за долгов приставы запретили «Томи» сделки с имуществом.